Si bien aún no hay confirmaciones por parte de las autoridades nacionales, las universidades preparan medidas de seguridad sanitaria y ponen el foco en los alumnos que están por graduarse, específicamente en las asignaturas con materias que necesitan la presencialidad de manera obligatoria.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), Carlos Hernández, secretario de Hacienda, aclaró que ya tienen un protocolo para el momento en que las autoridades nacionales permitan el regreso a las aulas. La vuelta sería en forma escalonada, priorizando las materias y prácticas que por su naturaleza no pueden brindarse de manera virtual. "En principio se trabaja con las facultades que requieren de prácticas como ser Veterinaria, Medicina y Odontología", señaló.

"El protocolo establece un aforo por aulas de un determinado grupo de personas, tanto allí como en el edificio, dependiendo de la sede, y con otorgamiento de turnos. En una primera instancia, ambas modalidades, presencial y virtual, convivirían. Es importante destacar que lo fundamental es que estén dadas las condiciones de salud para autorizar el transporte público de estudiantes, docentes y no docentes", agregó.

Por su parte, en el ámbito privado, en la Universidad de Belgrano (UB) determinaron que durante el segundo semestre de este año todas las asignaturas de pregrado, grado y posgrado se dictarán a distancia incluyendo exámenes parciales o finales. No obstante, desde la UB indicaron que en los planes de estudio de algunas carreras como Farmacia, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas e Ingeniería Civil, hay materias que exigen para su aprobación el cumplimiento de actividades prácticas de carácter esencial que no pueden cumplirse de manera remota. "Se prevé dar prioridad al cumplimiento de dichas actividades prácticas esenciales en el momento y según el protocolo que establezcan las autoridades nacionales", apuntaron.

La Universidad Católica Argentina (UCA) también prepara el regreso a las aulas para los alumnos del último año de la carrera de medicina que cursan la práctica final obligatoria. "La UCA trabaja en la puesta en marcha de protocolos vinculados al regreso de las clases presenciales desde que comenzó el aislamiento", dijo Hernán Seoane, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad.

"Se busca facilitar a los alumnos próximos a graduarse en carreras de Ciencias de la Salud que se ven impedidos de finalizar sus estudios debido a la imposibilidad de concurrir presencialmente a las prácticas obligatorias", agregó.

Protocolos

El protocolo presentado por la UCA prevé una única entrada, control de temperatura e interrogatorio de ausencia de sintomatología, desinfección manos, de calzado y de pertenencias. "En una primera instancia y bajo un estricto protocolo volverían 11 alumnos a la vez, una o dos veces por mes, dependiendo de las prácticas", aclaró Seoane.

Julio Durand, secretario académico de la Universidad Austral (UA) y profesor titular de la Escuela de Educación de la UA, coincidió en que las más afectadas son las carreras relacionadas a las Ciencias de la Salud. "Al igual que en diversos países del mundo, especialmente en el hemisferio norte, se están terminando de diseñar dispositivos que permitan la programación de esas actividades en 'clusters' de alumnos y docentes, de manera que se acoten riesgos de propagación", explicó.

Para Durand es indudable que en algunos campos profesionales es irremplazable la formación presencial. "Diría que principalmente, aunque no exclusivamente en salud y afines. No obstante, veo una enorme capacidad de adaptación, innovación y espacio para la experimentación con nuevos dispositivos que nos permitan seguir funcionando de modo razonable en la nueva normalidad. Las instituciones universitarias deberían estar habilitadas para reabrir sus puertas y propiciar estos ámbitos que quizás no sea tan factible habilitar en otros lugares", dijo.

También la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) desarrolló en los últimos meses una propuesta de vuelta a la presencialidad focalizada en las materias de carácter esencialmente práctico. "Son aquellas que requieren el uso de instrumentos de laboratorio o infraestructura especial", dijo Andrés Cuesta, secretario académico.

Para esto desarrolló un protocolo que reduce la cantidad de personas en cada aula a un tercio de la capacidad y establece un ingreso escalonado. Entre otras medidas, también prevé el uso de tapaboca obligatorio, distanciamiento social, espacios comunes y de circulación señalizados para evitar cruces y aglomeraciones, normas para el uso de ascensores y escaleras, disponibilidad de elementos sanitizantes, refuerzo de limpieza. "Las carreras que más requieren la vuelta a actividades prácticas son todas las Ingenierías, Biotecnología, las carreras de Arquitectura y Diseño, Gastronomía, Artes Escénicas, Turismo y Hotelería", señaló Cuesta.

"Hay ciertas competencias puntuales que requieren de la presencialidad para poder ser adquiridas", finalizó.

