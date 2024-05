Choque de trenes en Palermo | El audio que envió el maquinista tras la colisión: “Chocamos acá, había un tren”

Escuchar

Luego del choque de trenes en Palermo, se viralizó un mensaje de audio que envió por WhatsApp a un grupo de compañeros el maquinista de la formación que transportaba pasajeros e impacto a las 10.31 de este viernes contra una locomotora detenida sobre el puente ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta cerca de la calle Belisario Roldán. En esa grabación el conductor de la línea del ferrocarril San Martin dijo: “Chocamos acá, había un tren”.

El choque se produjo cuando el tren que transportaba pasajeros -y se dirigía a Pilar- colisionó con la locomotora que llevaba materiales para trabajo de mantenimiento ferroviario en el kilómetro 4,9 de la línea. Para informar sobre lo sucedido en las vías, el conductor tuvo una primera comunicación con sus compañeros que se encontraban en la base de control y quienes son los encargados de enviar las autorizaciones para avanzar por la vía.

Después de esa primera frase, el conductor especifica el lugar donde sucedió el trágico episodio: “Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren”.

A continuación se escucha al interlocutor confirmar: “Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío”. Y agrega: “Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consigue la vía”.

Por último concluye con una advertencia para el resto de los maquinistas: “Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si la tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía 964, tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente” .

Según la información oficial del Ministerio de Salud de la Ciudad, luego del accidente se activó una alerta roja en todos los hospitales generales de agudos de la Ciudad y alerta amarilla en los hospitales especializados y el SAME aéreo.

Descarriló una formación del tren San Martín en Palermo, el SAME trabaja en el lugar y asiste a los heridos que son trasladados a diferentes hospitales Ricardo Pristupluk

“En el lugar fueron atendidas 90 personas. Hasta el momento se registran 53 traslados a diferentes hospitales de la Ciudad. Los del Santojanni eran los más complejos, están bien, fuera de peligro y estables”, indicaron fuentes de la cartera que dirige Fernán Quirós.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que de los 53 trasladados, 7 fueron al Fernández, 12 al Hospital Rivadavia, 5 fueron llevados al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, 7 al Hospital Durand, 5 al Hospital General de Agudos Enrique Tornú, 4 al Hospital Pirovano, 4 al Hospital Piñero, 2 al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, 2 al Hospital Donación Francisco Santojanni, 1 al Hospital General de Agudos Cosme Argerich, 1 al Hospital Abel Zubizarreta, 1 al Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, 1 al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y 1 al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. “Todos con politraumatismos, pero fuera de peligro”, aseguraron fuentes de la cartera sanitaria porteña.

Según pudo saber LA NACION, interviene en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 11, a cargo del juez Julián Ercolini y la Secretaría N 22, de María Laura Charnis.

Se dispuso determinar cómo fue la mecánica del accidente, en qué sentido circulaban la formación y la locomotora, la concurrencia al lugar de la Unidad de Búsqueda de Evidencias y de la Unidad Accidentológica Móvil y el secuestro de partes de las formaciones implicadas en el siniestro.

LA NACION

Temas PalermoTrenes