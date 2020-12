El centro de testeo en el edificio de La Munich tuvo una gran concurrencia hoy; los turistas y residentes reclamaron por la poca información oficial sobre el operativo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Los viajeros se enteraron de la noticia entre ayer a la tarde, mientras volvían, y hoy por la mañana. Lo leyeron en los diarios, lo vieron en el noticiero o lo supieron por medio de un conocido. Al igual que los turistas nacionales, a partir de ayer, los porteños que regresan a la ciudad después de un viaje de más de cuatro días y de más de 150 kilómetros tienen que realizarse un test de Covid-19 por saliva al momento de llegar o en las siguientes 24 horas. Para ello, deben tener turno. Sin embargo, al momento de la vuelta del fin de semana largo, que terminó ayer, muy pocos estaban al tanto del requerimiento.

La falta de información generó confusiones e inconvenientes, tanto durante la primera jornada del operativo como también en la de hoy, cuando muchos de los viajeros que regresaron ayer a la Capital se acercaron a los dos centros de testeo, montados en el Centro de Convenciones -únicamente para vehículos- (Brigadier Juan Facundo Quiroga 2150) y en el Edificio de la Munich (Av. de los Italianos 851). Para las 18, el personal de salud había testado a 2486 personas, más del doble que ayer, según información oficial. Por ahora, solo tres casos dieron positivo para Covid-19. El número incluye los tests que se realizaron en la terminal de ómnibus Dellepiane.

Consultados sobre la confusión de los residentes que llegaron a los centros, fuentes del gobierno porteño afirmaron que el problema se debió a cuestiones técnicas. La Ciudad está implementando un sistema de envío de mensajes de texto (SMS) para quienes lleguen a la ciudad desde una distancia mayor a los 150 kilómetros, pero aún no está funcionando. Al momento de arribar, el sistema detectaría mediante las antenas telefónicas aquellos números distintos al 011 y que provienen de más de 150 kilómetros. La función del SMS es poder informarle a los usuarios cuál es la normativa y conectarlos con Boti, el WhatsApp de la Ciudad, para que conozcan cuál es el punto más cercano donde se realiza la toma de muestra de saliva

Para el mediodía, la fila que se extendía sobre el jardín del Edificio de la Munich superaba las 100 personas Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

"Me enteré de casualidad por la tele. Fui caminando al Centro de Convenciones y cuando llegué me dijeron que ese era solo para quienes iban en auto, así que me vine a pie hasta acá", comenta Bruno Lemos Reyna, de 25 años, al salir del Edificio de la Munich, en Costanera Sur, en donde antes de la cuarentena funcionaba el Museo del Humor. Ni en Google Maps ni tampoco en el mapa diseñado por el gobierno de la ciudad existe una ubicación con el nombre de "Edificio de la Munich", lo que complicó la llegada de quienes no conocían el sitio.

Al igual que muchas de las personas que llegaron alrededor del mediodía a este centro, Carolina González, de 41 años, no había podido sacar turno. La página, le explicó al oficial policial de la puerta, estaba colapsada, y ella decidió asistir igual para no dejar pasar más de las 24 horas estipuladas, el lapso que hasta ese momento era el obligatorio. Sin embargo, al mediodía, el gobierno porteño emitió un comunicado en el que informó, entre otros cambios, que el tiempo para realizarse la prueba diagnóstica de saliva se extendía a 72 horas. Y solo deben testearse las personas cuyo estadía fuera de la ciudad sea mayor a los cuatro días. Hasta ayer, el requisito eran tres jornadas.

Los resultados de las pruebas diagnósticas de saliva estarán disponibles entre las 12 y las 24 horas de su realización Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Según comentaron los organizadores del operativo, esta decisión estuvo relacionada con la aglomeración de personas que se generó ayer en la puerta de los dos centros. El documento emitido también anunció la apertura de otros dos puntos de testeo, ubicados en el club San Lorenzo (Varela 2600) y en Callao 628.

Tanto ayer como hoy, en el Centro de Convenciones como en el Edificio de la Munich dejaron pasar a todas las personas, con o sin turno. Sin embargo, a partir de mañana solo se podrán testear aquellos que hayan concertado un cita en este sitio: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas

Al mediodía, la fila para realizarse el test en el Edificio de la Munich superaba las 100 personas, y aquellos que tenían turno protestaban por la tardanza. Fue entonces que los organizadores del operativo decidieron dividir a las personas en dos hileras: una para quienes tenían turno, que avanzaba más rápido, y otra para los que no lo tenían.

Pablo Pais, de 29 años, había intentado sacar turno anoche, cuando llegó de su viaje con amigos a Mar del Plata, pero la página web le ofrecía turnos a partir del 15 de diciembre. "No podía esperar hasta esa fecha porque claramente iba a superar el lapso estipulado por el gobierno para realizarme el test", comentó a la salida del edificio ubicado en Costanera Sur.

Más allá de los inconvenientes, hoy, se mantuvo el distanciamiento tanto en las filas que se hacían en el jardín del Edificio de la Munich como en el interior del establecimiento. Para las 16, el horario en donde se vio la mayor concurrencia, el tiempo de espera rondaba las dos o tres horas.

Requisitos

Las personas que deben realizarse la toma de muestra de saliva al ingresar son los turistas que viajen a la Capital desde una distancia mayor a los 150 kilómetros y permanezcan en la ciudad por más de 24 horas, y los residentes que lleguen desde una distancia similar y reingresen luego de 72 horas. En ambos casos, deben ser mayores a los 12 años.

Según informaron los organizadores del operativo del Edificio de la Munich, al llegar a testearse, las personas pueden elegir entre el test de saliva o el PCR. Todas las pruebas son cubiertas por las obras sociales y seguros médicos o, en su defecto, por el gobierno de la ciudad.

El test de Covid-19 es obligatorio. Fuentes de Jefatura de Gabinete indicaron que la Ciudad no busca sancionar a quienes no se sometan al test, sino apelar a la responsabilidad individual y social. Sin embargo, recuerdan que pueden aplicarse los artículos 205 y 293 del Código Penal que refieren a las acciones que atenten contra las medidas sanitarias y otros vinculados del Código de Faltas de la Capital.

