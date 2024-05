Diego Kravetz anunció que la Ciudad no permitirá que las personas duerman en la calle: “O van al parador o a otro lado”

Escuchar

El secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, anunció que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no permitirá a más personas dormir en la calle por las noches. “Pretendemos ordenar”, dijo y aseguró: “ La persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores y el que no acepta la posibilidad del parador, no puede dormir en la calle ”.

En diálogo con Radio Del Plata, el sábado por la tarde, Kravetz insistió en la necesidad de despejar la vía pública de personas que instalan “mini campamentos” o “ranchadas” y que, en lugar de ello, se ubiquen en los paradores que pone a disposición el gobierno porteño. “Tiene que ir a dormir al parador o a otro lado que no sea la Ciudad”, aseveró.

En ese sentido, postuló que “la única ciudad de la Argentina que da esa opción es Buenos Aires”. “Usás eso o te vas a dormir a otro lado. No es la calle el lugar para dormir”, explico y recalcó: “No vamos a dejar que se armen ranchadas o que cada uno duerma donde quiera. Los mini campamentos los estamos sacando todos los días”.

Luego de los operativos realizados para reubicar a las personas en situación de calle y efectuar trabajos de limpieza, Kravetz remarcó que la Ciudad “pasó de tener 725 personas que estaban caminando por la Ciudad de alguna manera, sin tener techo, a casi 9000″.

La ministra de Seguridad de Nación Patricia Bullrich, junto a su par de Ciudad Waldo Wolff, el Jefe de la Policía Diego Kravetz y las fuerzas federales y de Ciudad, monitorean la marcha de la CGT desde el Comando Unificado de la PFA

“La Ciudad en 2006 censó a la gente en situación de calle y daba 725 personas. El último censo dio 4000 personas de las cuales 2700 usan paradores y 1300 no, además de las casi 5000 que entran y salen para hacer cartoneo. En ese contexto, la Ciudad pasó de tener 725 personas que estaban caminando por la Ciudad sin tener techo a casi 9000. No es un tema menor”, explicó.

Por otro lado, señaló que a la par del trabajo de ubicar a las personas en situación de calle en paradores, también se realiza un chequeo de los antecedentes penales. Estimó que cerca del 57% de los requisados tienen antecedentes y que dado ese control, muchas veces las personas no quieren optar por aquella opción: “De los 1300 son más de 600. Eso hay que mirarlo con cuidado. Estamos con una política activa de no dejar las ranchadas en la Ciudad y requisar a las personas de la calle para sacar las armas de la calle y reducir la criminalidad: destornilladores, facas, cuchillos”.

Asimismo, comentó sobre el proyecto de la construcción de un nuevo pabellón para trasladar a los presos desde la cárcel del barrio de Devoto: “Se firmó un convenio que hizo que la ciudad construya el 79% de una pabellón nuevo en Marcos Paz. Ahora el jefe de Gobierno está fondeando para terminarlo. La idea es que Devoto tenga un desarrollo para el barrio. La cárcel ahí está fuera de contexto. Las tierras quedarían para la ciudad”.

LA NACION

Temas Ciudad de Buenos Aires