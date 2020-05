En Mendoza se permiten también las caminatas recreativas Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

20 de mayo de 2020

MENDOZA.- La provincia vuelve a abrirse en medio la cuarentena por el nuevo coronavirus . Hoy el gobernador Rodolfo Suárez anunció que se habilitan las reuniones familiares. La medida, que será publicada mañana en el Boletín Oficial, establece el regreso de los encuentros con familiares directos de hasta 10 personas, los sábados, domingos y feriados hasta las 23, y se mantiene la prohibición de las reuniones entre amigos. Por eso, se prevén multas para quienes incumplan con la normativa, que podrían superar los 5000 pesos ya previstos para los que no usan barbijos, indicaron a LA NACIÓN fuentes oficiales.

El anuncio fue realizado por el mandatario durante una visita al sur provincial, donde se registraron pocos casos de Covid-19 . En total en la provincia se contagiaron 82 personas, de las cuales nueve murieron. En tanto, más de la mitad de los infectados ya fue dado de alta.

"Vamos a redactar un decreto que saldrá mañana, en el cual vamos a permitir las reuniones familiares pero bajo normas muy estrictas, se podrán hacer los días sábados, domingos y feriados. No se permitirán más de 10 personas. Queremos aliviar la angustia que tiene la familia de no poder juntarse. Se podrán hacer con familiares directos, padres, hijos y hermanos, el tope máximo de horario es las 23 horas y habrá fuertes multas para quienes no cumplan", explicó Suárez.

"Mañana tendré una reunión con el Presidente para ver los nuevos términos de la cuarentena y saber cómo será el paso siguiente, esto lo vamos monitoreando día a día. Las decisiones las tomo en conjunto con los intendentes de todos los oasis de la provincia", señaló el mandatario.

Advertencia

El gobernador volvió a dejar en claro que no se pueden realizar festejos ni reuniones con amigos. "Esto es un premio a quienes han cumplido con las normas de la cuarentena. Vamos a ampliar el 911 y el 148 para que los vecinos hagan las denuncias correspondientes para que la policía intervenga de inmediato. En la medida que veamos incumplimiento vamos a retroceder de inmediato en las medidas de flexibilización", aclaró el jefe del Ejecutivo mendocino.

Por otro lado, Suárez se refirió a los testeos y las medidas que se seguirán tomando al respecto, más allá de que ya se haya flexibilizado el comercio y la mayoría de las actividades productivas, con sus respectivos protocolos sanitarios, además de las salidas recreativas y deportivas. "La semana pasada adquirimos 21.000 tests rápidos. Los estamos pagando con los aportes voluntarios de funcionarios y demás ciudadanos que hacen donaciones. Lo importante de esta herramienta es que nos permite saber en dos horas si la persona tiene carga viral. Estamos aumentando los tests para poder ir tomando decisiones", indicó el mandatario.

Sobre el impacto económico luego de que pase la pandemia, Suárez indicó: "La pelea contra el virus la damos cada uno de nosotros, pero también es un tema de la ciencia hasta que tengamos un remedio o una vacuna, es difícil pensar un escenario pospandemia. Cuando llegue ese momento estaremos ante un mundo distinto y una forma diferente de relacionarnos y de trabajar en distintas áreas. El desafío es generar empleo luego de esta etapa", concluyó, al tiempo que anunció el envío a la Legislatura del proyecto sobre el consejo económico y social "para que todos puedan participar y colaborar en el crecimiento provincial".