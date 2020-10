Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, señaló que la Argentina está pasando por un proceso epidémico muy fuerte.

El cierre de las escuelas durante la pandemia debería sostenerse solo si no hay otra alternativa y los datos epidemiológicos locales demuestran que existe una circulación viral intensa en la comunidad, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, cerrar las escuelas debería ser "un último recurso", según manifestó este mediodía en una conferencia de prensa virtual con medios de la región. Ante una consulta sobre el regreso de las clases presenciales en la Argentina, opinó que "no necesariamente en todas las comunidades, quizás deban estar las escuelas cerradas en países grandes y federales".

En marzo, justo cuando en el país se notificó el primer caso de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud difundió recomendaciones para las autoridades educativas de sus países miembros. El mes pasado, las nuevas guías difundidas con Unicef ya aconsejan decidir sobre las reaperturas o los cierres de los establecimientos de acuerdo con un análisis del riesgo local según la intensidad y el ritmo de la transmisión viral en la población de cada lugar.

Condiciones

Durante la conferencia de prensa, el funcionario explicó que en los países, provincias, municipios o comunas donde estén disminuyendo los casos, no haya una transmisión viral comunitaria o en grupos específicos que sea fuerte como para exponer a los chicos al contagio, las escuelas pueden abrir sus aulas. Para eso, las guías recomiendan medidas preventivas específicas, que incluyen asegurar que se pueda mantener la distancia social dentro del establecimiento, las medidas de higiene como el lavado de manos frecuente y el uso de barbijo social y aumentar los espacios interiores y la ventilación en las aulas.

Sobre la Argentina, que desde marzo no tiene clases presenciales salvo excepciones en algunas jurisdicciones en las distintas fases de la cuarentena, Espinal evaluó que el país "aún está pasando por un proceso epidémico muy fuerte". A la vez, opinó: "Tan pronto vean la curva (de casos), estamos seguros de que las autoridades van a reevaluar la situación. Pero no necesariamente en todas las comunidades quizás deban estar las escuelas cerradas en países grandes y federales".

La aparición de algunos casos de Covid-19 en un colegio, como sucedió en Barbados, tampoco sería suficiente como para disponer el cierre de escuelas. "No es una crisis tener uno o dos casos en una escuela. Uno o dos casos son cifras muy bajas. Las escuelas pueden seguir abiertas porque la educación es fundamental obviamente para los alumnos. Siempre y cuando implementemos las medidas no farmacéuticas, la distancia, la educación a los padres, la interacción con los docentes e incluir el tema de Covid-19 en el plan de estudios para enseñarles a los alumnos, las escuelas pueden seguir abiertas -insistió Espinal-. Si no se ve un aumento marcado o sostenido de los contagios, no hay que cerrar las escuelas. Cerrarlas debería ser el último recurso."

