Rosario suspende las reuniones entre familiares y amigos Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Germán de los Santos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 19:06

ROSARIO.- Después de que el gobierno de Santa Fe confirmara que en Rosario hay circulación comunitaria de Covid-19, con 171 nuevos casos en lo que va de julio, la estrategia que pusieron en marcha desde la administración de Omar Perotti y el municipio es que se suspendan por 14 días la realización de las llamadas "reuniones afectivas" entre familiares y amigos, y se exija que cualquier persona que ingrese a la provincia debe realizarse previamente un hisopado.

La preocupación que existe en Rosario es que después de haber controlado los contagios durante los últimos dos meses -ingresó en fase 5 a mediados de junio pasado-, se dispare el número de casos de Covid-19, en un contexto de incremento de la curva en Buenos Aires y otras provincias. Hasta ahora el trabajo de búsqueda de los nexos de contagio y el posterior aislamiento había funcionado, pero desde la primera semana de julio la situación comenzó a agravarse.

Ayer se registraron 31 casos del nuevo coronavirus en Rosario, de un total de 49 en la provincia. De ese total, en la ciudad hay 19 casos con el nexo epidemiológico que está identificado, pero en 12 no se sabe cómo se produjo el contagio.

Rosario suspende las reuniones entre familiares y amigos Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Desde mediados de junio la actividad comercial y recreativa de la ciudad empezó a tener un movimiento mayor tras superar la etapa de aislamiento obligatorio. Esa mayor circulación llevó a que prácticamente la ciudad tenga una vida normal, a pesar de los resguardos y protocolos. Pero lo que empezó a encender las alarmas es que la mayoría de los contagios que se produjeron en los últimos días se dieron en fiestas y reuniones de familiares y amigos.

Frenar brotes de contagios

Ante esa situación, el gobierno provincial y la intendencia decidieron suspender por 14 días las llamadas "reuniones afectivas" para evitar que se incrementen los brotes de contagio.

El intendente Pablo Javkin justificó esa medida hoy al señalar que "el grueso" de los casos de coronavirus en Rosario "se expanden en ese tipo de encuentros". "Tenemos que defender lo que tenemos y, para eso, hay que reforzar los protocolos sanitarios", apuntó.

"Estamos con aumentos de casos en la zona sur de Santa Fe y particularmente en Rosario. Hicimos un seguimiento de los casos y el grueso de los contagios se expande en los encuentros familiares o afectivos. Como entramos en la etapa de circulación comunitaria del virus, tenemos que tener mayores cuidados", agregó Javkin.

El secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, detalló que "el 95 por ciento de los contagios se producen en reuniones afectivas y laborales", remarcó e instó a que "se fortalezca la responsabilidad individual de cuidarse y cuidar al otro".

Rosario suspende las reuniones entre familiares y amigos Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Por ahora en Rosario seguirán sin restricciones las salidas a los parques, y los bares y restaurantes seguirán abiertos, por lo que la medida solo afecta a las reuniones que se realicen en el ámbito privado, donde es imposible el control del Estado.

Sin protocolos

"Los contagios se dieron en los lugares donde no hay protocolos. Se juntan en una casa particular, algunos hacen una fiesta clandestina, se mezclan los vasos, terminan compartiendo el mate, olvidando la distancia, no se usa el barbijo. Es ahí donde se dan los contagios", explicó el intendente.

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, coincidió al advertir que "los últimos contagios fueron puertas adentro. Es un ámbito que no se puede controlar. En el bar o restaurante hay protocolos. Se van a reforzar los controles y si no los cumplen va a haber clausuras".

La otra estrategia para evitar el incremento de casos en Rosario, son los controles en los límites interprovinciales, fundamentalmente con Buenos Aires y Chaco, dos provincias que tienen circulación comunitaria del virus.

Rosario suspende las reuniones entre familiares y amigos Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

A través de un decreto, Perotti estableció que si una persona no residente en Santa Fe pretende ingresar a la provincia debe hacerse antes un hisopado. Esta medida responde a que la mayoría de los casos detectados provienen de Buenos Aires. Esta semana quedaran aislados 60 infectados que residían en un centro comunitario para personas en situación de calle, luego de que un hombre de este grupo llegara de Buenos Aires con Covid-19. Ingresó a Santa Fe en bicicleta.

El decreto Nº 647/20 firmado hoy por el gobernador establece que ese test "deberá acreditarse a simple requerimiento de las autoridades competentes, junto con la demás documentación habilitante para circular".

Circulación comunitaria

A su vez, como en Rosario comenzó a haber circulación comunitaria, otras provincias refuerzan los controles en los límites con Santa Fe, como es el caso puntualmente de la localidad de Victoria, en Entre Ríos, que está separada de esta ciudad por una conexión vial de 60 kilómetros que atraviesa los humedales.

El intendente de esa localidad prohibió el ingreso de rosarinos a Victoria d y dispuso que los camiones que trasladen insumos esenciales lleven una faja para distinguir que provienen de Rosario.

"Victoria no registra ningún caso nuevo, pero a partir de que Rosario entró en definición de zona de circulación comunitaria, los controles serán más estrictos en cuanto al ingreso", remarcó el intendente de Victoria, Domingo Maiocco.