Por la cuarentena, muchos chicos pueden sumarse a los recorridos virtuales que ofrecen museos y servicios turísticos Crédito: shutterstock

Cintia Perazo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 19:24

"Sol estaba tan emocionada que esa mañana se levantó muy temprano, se bañó, se puso perfume y buscó todas las prendas del uniforme. Ese entusiasmo era porque, de alguna manera, sintió que 'salía' de casa junto con sus compañeros y docentes a conocer un lugar diferente", relata Celina Mingo, socióloga y madre de Sol, de 9 años y Ana, de 4.

Gastón Zafra, docente de Ciencias Naturales y Sociales de cuarto grado en el colegio NEA 2000, se las ingenió para "sacar" a sus alumnos de excursión. "Entre abril y mayo los chicos, de cuarto grado visitan la planta potabilizadora de Aysa para que puedan conocer y vean los distintos pasos de la potabilización. Pero este año, como no podíamos ir debido a la cuarentena, se me ocurrió hacerla en forma virtual. Armé una presentación con todo el material que tenía de otros años y fotos que saqué de la página web de Aysa. Como la excursión comenzaba cuando 'salíamos' del colegio, les propuse que se pusieran el uniforme y eso generó una gran revolución entre las familias, porque hacía tres meses que no lo usaban", cuenta.

Pero esta idea innovadora no terminó ahí. "Además les pidió que fueran puntuales, y les dijo que en lugar de viajar en colectivo utilizarían un avión privado. Es que muchas imágenes de la planta eran aéreas. Los chicos se engancharon mucho con esta propuesta. Además después hicieron un tour para aprender sobre la vida de Manuel Belgrano", afirma Luciana Moreno, socióloga y madre de Rafael, de 9 años; Francisca, de 6, y Manuel, de dos. "Aprendimos mucho en estos tours", dice con entusiasmo Rafael.

Otros recorridos

Pero este colegio no es el único que realiza visitas virtuales, varias instituciones ya programaron las suyas, por incentivo de docentes, de los museos y hasta de guías turísticas, que cuentan con circuitos educativos.

"A nosotros nos contactó el Museo del Holocausto para ofrecernos, sin costo, una visita virtual por su edificio. Es que siempre llevamos a los chicos de tercer año ya que Alemania Nazi es uno de los temas principales en los exámenes internacionales de historia", cuenta Graciela Bruno, profesora de historia y geográfica de primero, segundo y tercer año en el St. Martin in the Fields School. Según dice, sus alumnos, que ya hicieron el recorrido virtual, participaron con mucho entusiasmo. "La visita fue muy positiva y de gran contenido histórico. Lo único que observé es que los estudiantes virtualmente participan menos que en forma presencial", acepta.

"El museo tenía información muy interesante y fotos. Además pudimos ver videos de sobrevivientes del holocausto contando su experiencia. Fue muy fuerte ver esos testimonios. Me gustó el recorrido, pero creo que la visita virtual no fue muy dinámica. Me hubiera gustado más recorrer el museo en forma presencial", reconoce Emma Pereiro, de 15 años.

Circuitos con guías turísticas

Las excursiones virtuales educativas también pueden ser una alternativa laboral para los guías turísticos, que en este contexto tienen pocas opciones de trabajar. Ese es el caso de Rossana Moreira, fundadora de Educando Visitas. "Este proyecto, que llevo adelante con Laura Facchinelli, surgió hace algunos años con el objetivo de llegar a lugares remotos de la Argentina, y para que todos puedan reconocer nuestro patrimonio. Y, en el marco del aislamiento, aceleramos los tiempos del proyecto. Para hacer una visita profesional contratamos a una empresa que realizó la producción audiovisual. Le dimos el contenido, sumaron su creatividad, recursos de diseño y produjeron los videos. Luego llamamos a las instituciones que nos suelen contratar para las salidas didácticas y comenzamos esta nueva modalidad de visitas virtuales", explica.

Entre las opciones que ofrecen estas guías turísticas se encuentra: Buenos Aires Colonial, Circuito belgraniano, El camino de la Independencia, Mitos y leyendas; y están preparando otros temas como Paseo por la ciudad. "Trabajamos con plataformas virtuales de conferencias, porque no es una presentación en Power Point, se trata de un video relatado por dos guías en vivo, ambientado con una cortina musical. Hemos tenido una gran aceptación por parte de directivos y docentes, quienes nos contratan y recomiendan. Creo que este tipo de recursos es importante porque ayuda a los docentes a salir de la rutina diaria de la clase, y para los chicos estos paseos son una aventura", afirma Moreira.

Opciones

En los distintos recorridos virtuales que ya han concretado, la guía observa con alegría el entusiasmo de las familias y los preparativos de los chicos. "Se hacen peinados especiales, se ponen vinchas, accesorios y hasta decoran con banderas, según el circuito elegido. Esta alternativa es mucho más económica que un tour presencial, porque se cobra un monto fijo y pueden participar todos los concurrentes que soporte la plataforma elegida. Una visita presencial puede llegar a costar aproximadamente $500 por alumno, ya que deben sumarse el transporte y la entrada al museo; mientras que esta modalidad cuesta más o menos $100 por chico", indica.

"Las visitas virtuales les permitieron a los chicos tener contacto con diferentes personas, que no son las que los alumnos ven todos los días. Eso les genera mucha emoción y gran predisposición. Tanto es así que llegaron todos puntuales a la cita y con muchas ganas de escuchar", destaca Franca Tramontini, docente de cuarto grado del Instituto Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro.

"A Juanma le encantó la excursión. Me pidió que cuando termine la pandemia lo lleve a conocer todos los lugares que vio en esa recorrida. Eso sí, aunque le gustan las clases por Zoom y las salidas virtuales, extraña mucho ir al cole y ver a sus amigos", dice Karina Ferraro, de 46 años, madre de Juan Manuel.