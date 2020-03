Ginés González García Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El ministro de Salud, Ginés González García , confirmó hoy que en el Hospital Posadas se comenzó a probar en tres pacientes una droga para tratar el nuevo coronavirus . "Es un sanador contra la malaria y el lupus, que se dice que tendría un efecto positivo", señaló, en diálogo con TN, el funcionario al referirse a la hidroxicloroquina, un derivado del antipalúdico cloroquina.

"No puedo hacer juicio de valor. No podemos dejar de probar nada", sostuvo González García sobre la antigua droga que se está probando en tres pacientes en el Hospital Posadas . Además, aclaró que por el momento no se pueden sacar conclusiones al respecto, teniendo en cuenta "un denominador tan chiquito".

La iniciativa del Hospital Posadas se da en el contexto del megaensayo clínico Solidarity , lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del que va a participar la Argentina. En él se pondrán a prueba cuatro tratamientos: remdenavir, un antiviral diseñado contra el Ébola; cloroquina e hidroxicloroquina, dos antipalúdicos que también se usan para la artritis reumatoidea; ritonavir/lopinavir, una asociación para el VIH; y ritonavir/lopinavir más interferón-beta, un regulador de la respuesta inflamatoria.

Francia autorizó el uso de la hidroxicloroquina

En cuanto al uso de la hidroxicloroquina, la droga que ya se está probando en el Hospital Posadas, es el tratamiento sugerido por el polémico médico francés Didier Raoult . El Director del Instituto y Hospital Universitario de enfermedades infecciosas de Marsella y reputado experto en la materia, defiende a capa y a espada la cloroquina como tratamiento a pesar que ningún país todavía lo utiliza de manera oficial y a que su efectividad no pudo ser comprobada.

De todas formas, Francia, donde hoy murieron 1696 personas afectadas por el coronavirus, autorizó el uso de la cloroquina para infectados con el Covid-19, tal como lo propuso el infectólogo Raoult.

De esta forma, el tratamiento recomendado por el polémico director del Instituto Universitario Mediterranée Infection se comenzará a aplicar a parte de los 29.155 contagiados que se registraron hoy en Francia.

En rigor a los contagiados se les aplicará hidroxicloroquina, un derivado del antipalúdico cloroquina, que fue propuesta por Raoult, con el objetivo de contener el avance de la pandemia de coronavirus, aunque sólo se utilizará en pacientes hospitalizados.

Raoult, quien se enfrentó con el Consejo Científico que se oponía al tratamiento, agradeció al ministro de salud francés, Olivier Veran, "por su escucha" y por haber autorizado el procedimiento, según consignó el diario parisino Le Figaro.

La decisión de aplicar este tratamiento se publicó este jueves en un decreto en el que se encuadra la utilización de la hidroxicloroquina y se autoriza su tratamiento en ese país "solo para los pacientes que están hospitalizados" a causa del Covid-19.