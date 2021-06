Coronavirus en la Argentina: reportan 669 muertos y 27.628 nuevos contagios

Tras superar los 83.000 fallecidos, el Gobierno informó hoy 669 muertos en las últimas 24 horas y el total de víctimas fatales llegó a 83.941. Esto convierte a la Argentina en el 12° país con la mayor cantidad de muertos por el virus SARS-CoV-2 del mundo.

En tanto, los centros de salud de todo el país reportaron hoy 27.628 nuevos casos y se llegó a un total de 4.066.156 infectados. Ya superaron la enfermedad 3.639.402 personas y son considerados casos activos 342.813.

Las provincias que reportaron contagios fueron:

Buenos Aires 9490

Ciudad de Buenos Aires 1743

Catamarca 476

Chaco 814

Chubut 251

Corrientes 554

Córdoba 4627

Entre Ríos 953

Formosa 319

Jujuy 280

La Pampa 373

La Rioja 160

Mendoza 735

Misiones 163

Neuquén 398

Río Negro 461

Salta 587

San Juan 647

San Luis 522

Santa Cruz 178

Santa Fe 2295

Santiago del Estero 595

Tierra del Fuego 42

Tucumán 965

Entre los muertos ingresados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), tres personas residentes en la provincia de Buenos Aires, una en la ciudad de Buenos Aires, una en Entre Ríos y una en Santa Fe no presentaban datos de género. Del resto, 382 eran hombres que vivían en:

Buenos Aires 206

Ciudad de Buenos Aires 34

Catamarca 15

Chaco 5

Chubut 1

Córdoba 22

Entre Ríos 11

Formosa 14

La Pampa 1

Mendoza 11

Neuquén 3

Río Negro 13

Salta 5

San Juan 1

San Luis 4

Santa Fe 16

Santiago del Estero 4

Tierra del Fuego 2

Tucumán 14

En tanto, las mujeres eran 281 y vivían en:

Buenos Aires 152

Ciudad de Buenos 19

Catamarca 9

Chaco 7

Chubut 1

Córdoba 18

Entre Ríos 11

Formosa 5

La Pampa 2

Mendoza 15

Río Negro 7

Salta 8

San Juan 4

San Luis 1

Santa Cruz 1

Santa Fe 9

Santiago del Estero 5

Tierra del Fuego 1

Tucumán 6

Por otra parte, ayer eran 7817 las personas que cursaban la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 79,1%, mientras que en el AMBA llega al 76,7%.

Además, se informó que ayer fueron procesados 101.907 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 14.963.643 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Se trata de una de las jornadas con mayor cantidad de testeos desde el comienzo de la pandemia.

A su vez, en el “Monitor Público de Vacunación”, que comenzó a difundir el Gobierno tras el escándalo del vacunatorio VIP, se indica que, con datos hasta las seis de la mañana, se distribuyeron 17.895.790 dosis. De ese total, 15.353.408 ya se aplicaron: 12.202.881 personas recibieron una sola dosis y 3.150.527 completaron el proceso de vacunación.

Detectan más de 8000 casos de intentos de vacunación antes de tiempo

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indican que ya se aplicaron 4.682.846 primeras dosis de vacunas contra el coronavirus Covid-19. De este total, 2.171.590 personas que las recibieron tuvieron que acreditar la existencia de una condición de riesgo para tener prioridad. Sin embargo, 8686 personas no pudieron validar su registro. Además, se negaron a firmar la declaración jurada de salud.

“Hasta ahora llevamos vacunados en la provincia casi 2 millones 200 mil personas de los Grupos de Riesgo y detectamos 8686 casos en los que las personas no llevaron esa documentación o no la tenían en el momento de ir a vacunarse, y cuándo se les ofreció firmar la declaración, no lo aceptaron tampoco”, explicó en un comunicado la subsecretaria de Gestión de la Información, Leticia Ceriani.

La subsecretaria destacó: “Entendemos que son personas que se equivocaron o falsearon los datos del registro para acceder a la vacunación antes de lo que les correspondía”. “En esos casos, las personas no fueron vacunadas y rechazadas en esa instancia de la admisión de las postas de vacunación”.

La información surge a partir del cruce de datos entre el sistema informatizado de la carga de información de las personas que se inscriben para recibir la vacuna y el control que realizan trabajadores durante el triage, en la zona previa a la vacunación en cada posta, en donde se consulta sobre la enfermedad preexistente que declaró y se le pide la constancia.

