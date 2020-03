Antes de ingresar al avión en Madrid, al hombre le tomaron la temperatura y no presentó ningún signo Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sanchez

"Sin este trabajo en conjunto con la tripulación, el señor no llegaba con vida a la Argentina", aseguró en un diálogo televisivo Federico Riorda , uno de los dos médicos que atendió al hombre de 70 años que ocultó los síntomas compatibles con el coronavirus , se subió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Madrid hasta Ezeiza y debió ser atendido en el aire .

El profesional contó que todo sucedió a la hora de iniciar el vuelo. "Más o menos cuando nos entregaron la cena, la tripulación nos avisa que había un paciente descompuesto y pide un médico", narró a Todo Noticias.

Si bien en un primer momento el pasajero fue asistido por otro médico, a la hora pidieron la ayuda de otro profesional, para tener una segunda opinión. "Lo evaluamos juntos y coincidí en todo lo que dijo el otro médico", indicó Riorda.

El hombre presentaba síntomas compatibles con el coronavirus y debió ser atendido en pleno vuelo Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

De acuerdo al diagnóstico, el paciente tenía insuficiencia respiratoria grave, tenía saturación baja y no le entraba oxígeno al cuerpo. "Era un cuadro moderado que necesitaba intervención rápida", añadió el médico. El paciente recibió oxígeno y un diurético, pero no terminaba de mejorar. Además, la labor profesional se complicaba, porque los médicos no tenían datos y antecedentes sanitarios del hombre.

La situación se volvía dramática y faltaban aún ocho horas más de vuelo hasta llegar al destino, el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El pasajero viajaba con su esposa y dos familiares en el mismo vuelo. "Ahí decidimos hacer la consulta con la familia, porque el paciente no estaba en condiciones de responder. El paciente no estaca inconsciente, pero tenía tendencia a la somnolencia", apuntó. El hombre respondía a los estímulos fuertes, como el dolor y la movilización, pero volvía a dormirse.

Lo primero que sospechamos es que podía ser una infección de Covid-19 Federico Riorda

En ese momento, aseguró Riorda, ellos no sabían la causa y no podían determinar que fuera Covid-19, porque no tenían los medios para hacerlo. "Sabíamos que tenía insuficiencia respiratoria aguda y que tenía antecedentes cardíacos", informó.

Recién en ese momento la familia contó que el hombre había tenido fiebre durante una semana y que había tomado paracetamol para tratarla. Además, detallaron que tres días antes había presentado dificultades para respirar y agitación y que no consultado a ningún profesional de la salud ante esos síntomas.

Al llegar a Ezeiza el hombre fue trasladado en una ambulancia hasta un centro médico Fuente: LA NACION - Crédito: Tomas Cuesta

"En el contexto de pandemia, lo primero que sospechamos es que podía ser una infección de Covid-19. Decidimos activar el protocolo dentro de la aeronave y avisar al comandante y en tierra que teníamos un caso sospechoso", precisó Riorda.

Si bien en el ingreso del avión se le tomó la temperatura a todos los pasajeros, y según confirmaron desde Aerolíneas Argentinas, el hombre no presentaba ningún síntoma.

El operativo para asistir al hombre

Entre los dos médicos montaron una "mini terapia en el asiento" debido a que el vuelo iba completo y no era posible movilizar al paciente. "Le colgamos el tubo de oxígeno e improvisamos, porque la máscara no era suficiente", sostuvo Riorda.

Además, todas las personas que estaban cerca del paciente recibieron un barbijo, se preparó un baño aparte y dos personas de la tripulación quedaron exclusivamente para atenderlo.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial en cuanto llegó a Ezeiza, y tanto su esposa como los familiares, quedaron aislados para cumplir con la cuarentena obligatoria.