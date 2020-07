Fuente: Reuters - Crédito: Ivan Alvarado

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es de alrededor de 561.000 personas y los contagiados superan los 12.610.325.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de los 3.290.000) y sobrepasó las 137.000 víctimas fatales . El segundo país en relación a los infectados es Brasil, con más de 1.840.000 casos, y lo sigue la India, con cerca de 822.000.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 44.798. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 110 días del inicio del aislamiento obligatorio, la Argentina superó la barrera de los 100.000 contagiados por Covid-19 y los infectados en el país llegaron a 100.166 , 1859 muertes y 44.173 personas que recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno confirmó la cuarentena estricta desde el 1 hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.56 | El Parque Nacional Tierra del Fuego reabrirá para los residentes de la provincia

La fecha prevista para la reapertura coincide con la primera fase del proceso, que habilitará el ingreso al Parque de los residentes fueguinos que habitan en las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, además de sus ámbitos rurales. Las actividades se realizarán siempre con luz diurna y en los senderos habilitados para las caminatas, con un máximo de cuatro personas a la vez en cada grupo y un distanciamiento social que también regirá para transitar por pasarelas e ingreso a los miradores.

23.07 | Copa Libertadores: la Conmebol aceptó correr dos días el debut de los equipos argentinos

22.50 | México supera los 300.000 casos

El aumento en las cifras ocurre en medio de la reapertura económica parcial de la segunda mayor economía de América Latina, que el domingo desplazó a Italia como cuarto país con más muertes por la enfermedad surgida en China el año pasado.

22.18 | Brasil avanza hacia las 73.000 muertes

Según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias brasileñas, en las últimas 24 horas se han constatado 733 muertes adicionales, por lo que el cómputo global ha ascendido hasta las 72.833. En cuanto a los casos, los 20.286 registrados este lunes suman ya 1.884.967 en total.

21.42 | Afirman que las aerolíneas latinoamericanas perderán US$ 4.000 mil millones

Las compañías aéreas de América Latina y el Caribe registrarán pérdidas por 4.000 millones de dólares en el año 2020, respecto al 2019, donde las ganancias estuvieron en el orden de los 25,9 mil millones y se contabilizaron ingresos por 38.000 millones de dólares, según datos suministrados hoy por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

De la misma manera se prevé que la contribución de la aviación al PIB de la región se reduzca en 98.000 millones, lo que pondrá en peligro 4,1 millones de puestos de trabajo.

21.10 | Colombia superó los 154.000 casos y Bogotá volvió a la cuarentena

El Ministerio de Salud informó que hubo más de 3.000 casos nuevos y 148 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que elevó el total a 154.277 y 5.455, respectivamente. Bogotá continúa siendo el epicentro del brote con 51.281 casos, más de un tercio del total nacional. En este contexto, anunciaron que hoy y al menos hasta el 23 de agosto la capital volvería a confinarse, aunque "por localidades".

20.39 | Estiman que en la Ciudad ya se infectaron unas 381.000 personas

20.03 | Tokio: nuevo foco de coronavirus por contagios en un teatro

Los casos registrados fueron en un teatro de Shinjuku, al noroeste de la ciudad, donde 30 personas dieron positivo a la enfermedad en el término de una semana. Se trata de 16 actores, cinco miembros de la producción teatral y nueve espectadores que participaron en la representación.

19.30 | Parte de Salud en la Argentina

18.30 | Ordenan nuevo cierre de restaurantes, bares y cines en California

Salones de restaurantes, bares y cines cerrarán en toda California debido al agravamiento de la pandemia del nuevo coronavirus en este estado del oeste de Estados Unidos , según la orden anunciada este lunes por el gobernador Gavin Newsom. "Estamos volviendo a un modo modificado de nuestra orden de permanecer en casa", dijo Newsom en una rueda de prensa virtual. Salas de cata de vino, museos y zoológicos también entran en la lista de esta orden de la gobernación.

18.00 | Galápagos reabre sitios turísticos y reserva marina

Las islas Galápagos permiten desde este lunes el ingreso a sitios turísticos del archipiélago ecuatoriano y su reserva marina, que estaban cerrados desde marzo por la pandemia, informó el ministro de Ambiente, Paulo Proaño. " Hoy, bajo los debidos protocolos de bioseguridad, reaperturamos los sitios de visita del @parquegalapagos para contribuir con la dinamización de la economía local ", escribió Proaño en su cuenta de Twitter. La cartera de Ambiente señaló que los visitantes deben cumplir con el uso obligatorio de mascarilla y de alcohol o gel desinfectante.

17.30 | Argelia: nuevo récord y a un paso de los 20.000 contagios

El Gobierno de Argelia confirmó este lunes que el país registtró un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, con cerca de 500 contagios durante las últimas 24 horas , en medio de un repunte de los contagios durante las últimas semanas. El portavoz del comité 'ad hoc' creado en el país ante la pandemia, Yamel Furar, ha detallado que durante el último día han sido confirmados 494 casos y siete fallecidos, lo que sitúa los totales en 19.689 y 1.017, según ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.

17.00 | Monitorean la asistencia y prevención en comunidades de la Puna jujeña

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy realizaron un monitoreo de las acciones de asistencia y prevención frente al coronavirus en la Puna Jujeña, en donde entregaron elementos de higiene y unidades alimentarias a seis comunidades originarias , informó hoy la gobernación provincial. La asistencia fue destinada a las comunidades de Coranzulí, Puesto Sey, Olaroz, Pastos Chicos, Huancar y San Juan de Quillaques, todas del Departamento Susques, en el suroeste de la provincia.

16.30 | Clausuran pesquera de Mar del Plata tras registrarse diez contagios

La Municipalidad de General Pueyrredón clausuró de forma preventiva este mediodía una pesquera de Mar del Plata al conocerse que diez de los 41 nuevos casos de coronavirus reportados anoche en la ciudad afectan a empleados de esa empresa .del puerto de esta ciudad, informó hoy la comuna. El director del SAME local, Juan Di Matteo, explicó a periodistas que la clausura fue dispuesta por 14 días para evitar la continuidad de las tareas cotidianas de los operarios, de manera de mitigar la propagación del virus.

16.00 | Los Ángeles no abrirá sus escuelas y mantendrá enseñanza virtual

Los Ángeles anunció este lunes que no reabrirá sus escuelas en agosto para el nuevo año escolar, sino que mantendrá un modelo virtual ante el aumento de casos del nuevo coronavirus en la región. El superintendente del segundo mayor distrito escolar de Estados Unidos, Austin Beutner, indicó que " aunque el año comenzará el 18 de agosto como previsto, no habrá estudiantes en las instalaciones escolares ". "La salud y seguridad de la comunidad escolar no es algo que podemos poner en riesgo", señaló en un mensaje grabado.

15.30 | Casi 570.000 muertos a nivel mundial

La pandemia de nuevo coronavirus se cobró la vida de al menos 569.879 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China reportó la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este lunes sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 12.992.640 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad . De ellas al menos 6.943.800 se recuperaron según las autoridades.

15.00 | Las buenas noticias de AMBA

Después de dos meses en los que la cantidad de casos nuevos diarios de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires (impulsada por el área metropolitana) representaron más del 90% del total del país, ayer la cantidad de positivos reportados fue inferior a ese porcentaje, informaron fuentes sanitarias. " De los 2.657 nuevos diagnósticos, por primera vez el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) representó menos del 90%, con un 89% ; en tanto que de las 735 personas internadas en la Unidades de Terapia Intensiva, el 95,6% se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires", describió esta mañana la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

14.30 | Chile supera los 7.000 fallecidos

Chile superó este lunes la barrera de los 7.000 fallecidos por la pandemia de COVID-19 tras sumar en el último día otros 45 decesos, mientras los contagios se sitúan ya por encima de los 317.000 y dos regiones iniciaron ya su desconfinamiento. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sostuvo que hubo una "evolución favorable" de la pandemia, pese a los 2.617 nuevos casos registrados en el último día, con más de 286.000 pacientes recuperados y 7.024 víctimas mortales contabilizadas.

14.00 | Disney vuelve a cerrar parque en Hong Kong

Walt Disney Co. está cerrando temporalmente su parque temático Disneyland en Hong Kong a partir del 15 de julio, en medio de crecientes casos de coronavirus en la ciudad gobernada por China, dijo el lunes la compañía. El anuncio se produjo dos días después de que Disney reabriera su resort más grande, Walt Disney World en Orlando, Florida , en momentos en que los casos de coronavirus aumentan en el estado.

13.30 | Marruecos impone el confinamiento en Tánger

El Gobierno de Marruecos anunció este lunes la imposición del confinamiento en Tánger (norte) ante el aumento de los casos de coronavirus, una medida que implica además una prohibición de la entrada y salida de la ciudad . El Ministerio del Interior detalló que la medida implica la suspensión de los servicios de transporte público, tanto por carretera como el ferroviario, así como "reforzar el control" para que la población cumpla el confinamiento.

13.00 | Italia registra 13 muertos y casi 170 casos

Lombardía se mantiene un día más como el principal foco de la pandemia de coronavirus en Italia, al sumar en las últimas 24 horas 94 de los 169 casos registrados a nivel nacional y nueve de los trece muertos . La región del norte de Italia, donde se detectó el primer contagio, suma hasta el momento más de 95.000 contagios y más de 16.700 fallecidos. A nivel nacional, son ya 243.230 los casos de COVID-19 detectados y 34.967 los decesos, según los últimos datos del ministro de Salud. En el último día, quince regiones no registraron ningún fallecido mientras que en diez no se detectaron contagios.

12.30 | La inversión extranjera se derrumba 97,6% en Colombia

La inversión extranjera neta en Colombia se contrajo un 97,6% en junio frente a igual mes del año pasado, impactada por la salida de capitales en portafolios de deuda y acciones en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia de coronavirus, revelaron el lunes datos del Banco Central. Los flujos de inversión foránea que llegaron al país en el sexto mes fueron de apenas 42,2 millones de dólares, en comparación con los 1.768,1 millones de dólares en junio del año previo , precisaron las cifras preliminares de balanza cambiaria.

12.00 | Tapabocas obligatorios en Rio de Janeiro

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, pone en vigor este lunes la obligatoriedad del tapaboca luego de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, vetó una norma similar de alcance nacional. Los ciudadanos que circulen por espacios públicos y reparticiones del gobierno sin la mascarilla tendrán que pagar una multa de 107 reales ( unos 20 dólares) y las empresas que no hagan cumplir esa determinación en sus instalaciones serán obligadas a pagar 700 reales (118 dólares) .

La norma estadual será aplicada tras un período de "adaptación" de 15 días, a contar de su publicación en el Diario Oficial. Rio de Janeiro es el segundo estado más golpeado por el Covid-19, con 11.415 víctimas fatales sobre un total de 71.153 en todo el país según los datos divulgados este lunes por las Secretarías de Salud de los 27 estados.

11.27 | Un estudio alemán muestra baja tasa de infección en colegios

Muy pocos de los 2000 alumnos y profesores testeados en el estado alemán de Sajonia mostraron anticuerpos del Covid-19, indicó un estudio el lunes, lo que sugiere que los colegios podrían no jugar un papel tan grande en la propagación del virus como algunos creían. Alemania comenzó a reabrir sus colegios en mayo, aunque el debate continúa sobre el papel que podrían jugar los jóvenes en la propagación del virus a los adultos vulnerables en casa, además de los profesores y personal de más edad.

El estudio del Hospital Universitario de Dresde analizó muestras de sangre de casi 1500 jóvenes de entre 14 y 18 años y de 500 profesores de 13 colegios de la ciudad germana y de los distritos de Bautzen y Goerlitz en mayo y junio. De las cerca de 2.000 muestras, apenas 12 tenían anticuerpos

10.33 | Polémica en Francia por masivo concierto de un DJ

Los medios de comunicación franceses dieron cuenta de una polémica generada en las últimas horas en ese país por el show de música electrónica al aire libre brindado el sábado a la noche en Niza por DJ The Avener , en donde se congregaron unas cinco mil personas sin respetar la distancia social recomendada y sin tapabocas .

El comportamiento del público sorprendió incluso a los propios organizadores, quienes lamentaron la ausencia de precauciones e impulsó al alcalde local, Christian Estrosi, a anunciar que ordenará el uso obligatorio de tapabocas, informan portales de noticias de ese país.

10.10 | Aprueban protocolos para 9 actividades en la provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense aprobó hoy los protocolos de funcionamiento en el marco de la pandemia de coronavirus para transporte, carga y descarga de petróleo, combustible y gas licuado; bancos; servicios de comunicación; reparto a domicilio; lavandería; vigilancia, limpieza y guardia; empresas de telecomunicaciones; embarcaciones comerciales vinculadas a la actividad pesquera y gastronomía.

Lo hizo a través de la Resolución 1023 de Jefatura de Gabinete publicada hoy en el Boletín Oficial donde se recordó que podrán desarrollarse, mientras dure el distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Covid-19, actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios que cuenten con un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial.

10.00 | Coronavirus. En Provincia de Buenos Aires bajó la velocidad de contagio

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak , aseguró hoy que "si se termina de establecer la tendencia" alcanzada de "meseta" en los contagios de coronavirus, se podría pensar en "retomar actividades". El funcionario adelante sin embargo que "recién habrá información concluyente mañana o el miércoles, pero tenemos indicadores indirectos que nos marcan que si bien todavía no dejó de ascender, se redujo notablemente la velocidad de los contagios ".

9.30 | Nueva York registra su primer día sin muertos desde el inicio de la pandemia

La ciudad de Nueva York , que fue epicentro del coronavirus en Estados Unidos , registró su primer día sin muertos a causa de la pandemia desde que estalló la crisis sanitaria el pasado mes de marzo en el país. "Los neoyorquinos han sido los héroes de esta historia, han ido más allá para mantenerse a salvo", dijo Avery Cohen, la portavoz del Alcalde Bill de Blasio, poco después de que el Departamento de Sanidad de Nueva York diera a conocer este dato.

La ciudad alcanzó su pico de contagios el pasado 7 de abril, cuando murieron 597 personas. En total se registraron en la localidad 215.924 casos y 18.670 decesos a causa de la enfermedad provocada por el virus.

9.20 | Coronavirus en la Argentina. 14 nuevas muertes y 1479 altas

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que ayer hubo 14 nuevas muertes por lo que ya son 1859 las personas fallecidas por coronavirus en el país. En tanto, ayer se dieron 1479 altas y los recuperados son entonces 44.173 desde que comenzó la pandemia en la Argentina.

En tanto, ayer se confirmaron 2657 casos positivos de coronavirus , por lo que el total de casos es de 100.166 casos confirmados y de esa cifra, 54.134 personas cursan hoy la enfermedad. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, informó que la ocupación de unidades de terapia intensiva por Covid y no Covid es del 51,2% en todo el país y en el AMBA es del 59,5%.

8.00 | Por el aumento de casos, restringen las reuniones en Córdoba

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba resolvió restringir a los domingos las reuniones familiares y reducir a diez el número de rutas para el ingreso vehicular a la provincia debido a los aumentos de los casos positivos en coronavirus. En cuanto a las reuniones familiares, que hasta ahora estaban permitidas durante el fin de semana y los feriados, se dispuso autorizarlas únicamente los días domingos entre las 11 y 23 horas, y en la misma localidad de residencia . Asimismo, y "debido a la situación epidemiológica", desde anoche se dispuso que, por 21 días, "se suspenden los permisos especiales para deportes y actividades recreativas entre localidades".

7.30 | América Latina es ya la segunda región con más muertos por Covid-19

La región de América Latina y el Caribe se convirtió este lunes en la segunda más afectada del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus en número de muertos detrás de Europa, con más de 144.000 decesos oficialmente registrados, según un recuento de la AFP.

Con 144.758 muertos declarados el 13 de julio, la región supera el saldo de Estados Unidos y Canadá (144.023 decesos acumulados), y se ubica detrás de Europa, que registra 202.505 muertos.

7.00 | Superricos del mundo abogan por más impuestos ante el coronavirus

Más de 80 multimillonarios instaron hoy a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos , "inmediatamente" y de "forma permanente", a los más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia de coronavirus . En una carta abierta publicada antes de la próxima reunión de ministros de finanzas del G20 y de una cumbre europea extraordinaria, el grupo, que se hace llamar "Millonarios por la Humanidad", afirmó que los más ricos "tienen un papel fundamental que desempeñar para sanar al mundo".

Entre los firmantes se encuentran el cofundador de los helados Ben and Jerry's Jerry Greenfield, el guionista británico Richard Curtis y la cineasta estadounidense Abigail Disney, junto a 80 empresarios y creadores en su gran mayoría estadounidenses. La carta, abierta a firmas en internet, no contaba el lunes por la mañana con ningún signatario latinoamericano o español.

5.00 | Liberan al profesor chino que críticó al presidente Xi por la pandemia

El académico chino, Xu Zhangrun , que escribió un ensayo criticando al presidente Xi Jinping por la pandemia de Covid-19, fue liberado tras permanecer detenido casi una semana, dijeron a la AFP dos de sus allegados. Xu regresó a su casa el domingo y se encuentra bien, confirmaron las fuentes que requirieron el anonimato.

Xu Zhangrun, profesor de derecho en la prestigiosa Universidad Tsinghua de Pekín, en un ensayo publicado en sitios extranjeros en febrero pasado, había criticado la cultura de engaño y censura de Xi cuando se produjo el brote de nuevo coronavirus en China.

03.56 | Filipinas supera los 56.000 casos

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas 2.124 nuevos casos en Filipinas, lo que eleva el balance a más de 56.000 personas contagiadas y 1.534 víctimas mortales, según el balance del Ministerio de Sanidad filipino.

03.30| China suma ocho nuevos casos importados del extranjero

El Ministerio de Salud de China ha sumado este lunes ocho nuevos casos de coronavirus importados del extranjero, aunque el país no ha registrado ningún contagio a nivel local.

Según el último balance del organismo, de los nuevos casos, cuatro se han registrado en la región de Mongolia Interior, dos en la provincia de Guangdong, uno en Shanghái y otro en Shandong.

03.20 | India reportó otra cifra récord de contagios

Las autoridades de varias ciudades en India reimpusieron estrictas cuarentenas tras intentar una reapertura para reactivar la maltrecha economía.

Los nuevos casos elevaron el total nacional a 878.254 infecciones. El Ministerio de Salud también reportó 500 muertes en el último día, para un total de 23.174 fallecidos

01.50 | Australia despliega a 1.000 militares en Victoria para contener el rebrote de casos

El Gobierno de Australia ha aprobado desplegar a 1.000 militares de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) en el estado de Victoria para ayudar a contener el rebrote de casos de coronavirus, según ha anunciado este lunes el ministro de Salud, Greg Hunt.

01.30 | Guatemala mantiene toque de queda y anuncia nuevas medidas

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que seguirán las restricciones por la pandemia pero algunos poblados ya podrán levantar las medidas contra el nuevo coronavirus que provocó más de 29.000 contagios y 1.219 muertos en el país.

00.50 | Ecuador se aproxima a los 68.000 contagios

Ecuador se ha aproximado este domingo a los 68.000 contagios de coronavirus y ha alcanzado las 5.047 muertes, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud.

El organismo ha informado de que hay un total de 67.870 positivos confirmados hasta este domingo, mientras que el número de pacientes recuperados de la pandemia se ha situado en 5900.

00.30 | España vuelve a confinar a 200.000 personas

La región española de Cataluña ordenó el domingo el reconfinamiento obligatorio de 200.000 habitantes por la epidemia de coronavirus que sigue propagándose por el mundo, convirtiendo a México en el cuarto país con más muertos tras superar a Italia.

Los casos se han disparado en Sudáfrica, que decidió volver a imponer el toque de queda, y en Estados Unidos, que registró casi 60.000 más en 24 horas (59.747), según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

"La población deberá permanecer en su domicilio", anunció la responsable regional de Salud en Cataluña, Alba Vergés.

