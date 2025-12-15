Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

NUEVA YORK.— Michael Virgil, de 35 años, murió horas después de que embarcara un crucero de tres noches con su familia el pasado diciembre.

La semana pasada, su prometida, Connie Aguilar, presentó una demanda marítima por homicidio culposo contra la compañía de cruceros Royal Caribbean. El documento decía que a Virgil le habían servido 33 bebidas y se había agitado antes de que los miembros de la tripulación lo contuvieran, y su uso excesivo de la fuerza, según la demanda federal, provocó su muerte.

Virgil, quien vivía en el sur de California, embarcó en un crucero de Los Ángeles a Ensenada, México, a bordo del Navigator of the Seas, un barco de Royal Caribbean, el 13 de diciembre de 2024. Lo acompañaban su prometida, su hijo, que entonces tenía 7 años, y otros familiares. A las pocas horas, mientras el barco navegaba por las aguas de la costa de California, había muerto. En abril, el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles declaró que su muerte fue un homicidio, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), que se ocupa de la mayoría de los delitos graves en cruceros, está investigando el caso. No se han presentado cargos penales.

Royal Caribbean dijo en un comunicado que los integrantes de la compañía de cruceros estaban “tristes por el fallecimiento de uno de nuestros huéspedes”, pero no quiso hacer comentarios sobre litigios pendientes.

Virgil y su familia abordaron el Navigator of the Seas alrededor de las 10:30 a. m. del 13 de diciembre, según la demanda. Su camarote aún no estaba listo, por lo que la familia fue dirigida a una zona de bar para esperar, decía el documento. Después de esperar “algún tiempo”, dijeron los abogados de Aguilar, el hijo de Virgil, que es autista, se impacientó y Aguilar se lo llevó para ver cómo iba la preparación del camarote.

Virgil se quedó, y los registros internos del crucero mostraron que en el transcurso de las horas siguientes le sirvieron 33 bebidas, según Kevin Haynes, abogado de Aguilar. Virgil había comprado el paquete de bebidas de lujo de Royal Caribbean, que permite a los huéspedes pedir bebidas ilimitadas.

Más tarde intentó encontrar su habitación, pero se perdió y se puso agresivo. Según el informe del departamento forense, basado en una revisión de las grabaciones de las cámaras del crucero y de las cámaras corporales de los miembros de la tripulación, Virgil gritó improperios a otros pasajeros y miembros de la tripulación y mostró un “comportamiento violento y amenazador”.

Cerca de las 6 p. m., Virgil arremetió contra los miembros de la tripulación que intentaban contenerlo y acabó tendido boca abajo en el suelo de una escalera, decía el informe. Al menos cinco miembros de la tripulación estaban “encima de él”, dijo el departamento forense, algunos de los cuales se pusieron de pie sobre su espalda, “posiblemente utilizando todo el peso de sus cuerpos” durante tres minutos. Virgil dejó de moverse.

A continuación, los miembros de la tripulación colocaron a Virgil de costado y lo esposaron, y en las grabaciones de las cámaras corporales se les oía decir que tenía pulso, decía el informe. En algún momento del forcejeo, los miembros de la tripulación inyectaron a Virgil haloperidol, un medicamento antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia, y “utilizaron varios botes de aerosol de pimienta” para someterlo, según la demanda. Virgil fue trasladado a la enfermería del barco, donde fue declarado muerto a las 8:32 p. m.

El departamento forense de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte de Virgil fue asfixia mecánica combinada con obesidad, corazón dilatado e intoxicación por etanol. El informe decía que en el organismo de Virgil no se detectó haloperidol ni etomidato, un anestésico, “a pesar de que se informó de su administración”.

“La forma de la muerte es homicidio, ya que el uso de la fuerza por otras personas contribuyó directamente a las condiciones fisiológicas que condujeron a la muerte”, según el informe. El FBI, que está investigando la muerte, no respondió a una solicitud de comentarios.

Este año se espera que casi 38 millones de personas tomen un crucero. En los tres primeros trimestres del año, se denunciaron al FBI 138 delitos, en comparación con los 130 del mismo periodo del año pasado y los 130 de ese lapso en 2023.

La gran mayoría de los delitos reportados en cruceros han sido agresiones, y los homicidios son poco frecuentes. Los homicidios en los que están implicados miembros de la tripulación y pasajeros son extremadamente inusuales, dijo Matt Shaffer, abogado de lesiones personales que no está implicado en este caso y quien se especializa en catástrofes marítimas.

La demanda federal de Aguilar, presentada en Miami, se basa en la Ley de Muerte en Alta Mar, que permite juzgar en tierra en Estados Unidos las muertes causadas por “actos ilícitos, negligencias o incumplimientos” ocurridas en el mar a cuatro kilómetros de las costas estadounidenses. Según Shaffer, la ley limita la cifra de las indemnizaciones que pueden concederse en estos casos. Suelen estar directamente relacionados con el dolor y el sufrimiento de la persona fallecida y solo pueden concederse a quienes dependan económicamente de ella.

Según Haynes, Aguilar fue informada de la muerte de su prometido mediante una llamada telefónica de miembros del personal del barco. Pidió volver a Los Ángeles, pero se lo denegaron, dijo, pues el barco ya estaba en ruta hacia su único puerto de escala, Ensenada, antes de regresar a Los Ángeles el 16 de diciembre. Por lo tanto, Aguilar y su hijo permanecieron en el barco durante todo el viaje. Dijo que el cadáver de Virgil permaneció en la morgue del barco hasta que pudo ser llevado al forense.

“Lo único que hacían era intentar pasar un agradable fin de semana largo”, dijo Haynes. “Y esto es algo que nunca debería ocurrir”.

Por Claire Fahy