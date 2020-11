Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 00:25

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.380.000, mientras que los contagios ya son más de 58.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 12.400.000) y víctimas mortales (cerca de 261 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.090.000 contagios y las 133 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.000.000 infectados y 169.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 54.000. En tanto, con casi 755 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.374.631. Hubo 37.122 muertes y 1.203.800 personas recibieron el alta.

21.15 | Multa de US$15.000 a una sinagoga que no respetó las medidas de prevención

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que impuso una multa de 15.000 dólares a una sinagoga en la que este mes se celebró una boda a la que asistieron miles de personas que cantaron y bailaron sin barbijos y sin respetar la distancia social.

El matrimonio de un nieto del gran rabino Aaron Teitelbaum se ofició el 8 de este mes en la sinagoga Yetev Lev, en Brooklyn, con capacidad para cerca de 7.000 personas, según el diario New York Post.

20.48 | Chile reporta 1005 casos nuevos y 25 muertes

El Ministerio de Salud informó hoy que en las últimas 24 horas se produjeron en Chile 1005 nuevos contagios de Covid-19, con lo cual el total de diagnosticados en el país alcanzó las 543 mil 087 personas.

De ellas, 8.816 se encuentran en etapa activa mientras que 518.834 figuran como recuperados. El Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) confirmó a su vez 25 fallecidos por causas asociadas al coronavirus, elevando las víctimas a 15.131.

20.37 | Colombia, 1.262.494 positivos y 35.677 muertos

Colombia reportó este martes 7515 nuevos contagios con Covid-19 y un incremento en el global de positivos que se situó en 1.262.494, de los cuales 1.167.857 fueron reportados como recuperados.

El total de víctimas mortales que deja hasta hoy la enfermedad subió a 35.677 personas, luego que se informara de 198 nuevos fallecidos por la pandemia.

20.30 | El Gobierno espera iniciar la vacunación en enero

20.10 | Nuevo parte en la Argentina

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 7164 las personas que dieron positivo el test de coronavirus Covid-19 y los infectados totales del país llegaron a 1.381.795. De ese número, ya superaron la enfermedad 1.210.634.

16.34 | Alberto Fernández encabeza una reunión del comité de vacunación

El presidente Alberto Fernández encabeza, desde las 16, la primera reunión oficial del Comité de Vacunación, que diseñará y planificará la logística para la distribución y aplicación de las vacunas contra el coronavirus en todo el país. El encuentro se realiza en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y participan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

16.25 | Gran Bretaña: autorizan reuniones familiares para Navidad

Las autoridades británicas decidieron aliviar para Navidad las restricciones debido a la pandemia de coronavirus. Los miembros de tres hogares podrán reunirse durante cinco días como máximo, del 23 al 27 de diciembre, y las familias podrán desplazarse dentro del país, indicaron en el Gobierno, tras una reunión entre los dirigentes de las cuatro naciones que constituyen el país: Escocia, País de Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Las restricciones varían en el Reino Unido, pero en gran parte, los miembros de dos hogares diferentes no tienen el derecho de reunirse en lugares cerrados. Y en toda Inglaterra, una reunión se limita a seis personas.

16.10 | Francia supera los 50.000 muertos

15.58 | La pandemia suma palabras al Diccionario de la Lengua Española

"Coronavirus", "COVID" y "desconfinar" son algunos de los nuevos términos incluidos en el Diccionario de la Lengua Española, entre las más de 2500 novedades presentadas hoy por su directora, Paz Battaner. "COVID" entra como sustantivo, en mayúscula, con géneros masculino y femenino, significa "síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus". En cuanto a "Coronavirus", es definido como "virus que produce diversas enfermedades respiratorias en los seres humanos, desde el catarro a la neumonía o la COVID". De "confinamiento" -hasta ahora referido a un castigo- se añade la acepción de "aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad". Quedan añadidas también "cuarentenar", "encuarentenar", "antirretroviral" y "seroprevalencia".

15.40 | Vuelve la atención presencial de la Justicia en el AMBA

Los departamentos judiciales ubicados en el AMBA reiniciarán mañana la atención presencial, de acuerdo con los protocolos dispuestos por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que habilitó el servicio web de asignación de turnos. Las nuevas pautas rigen para los órganos jurisdiccionales y administrativos pertenecientes a la administración de justicia correspondientes a las cabeceras departamentales y sedes descentralizadas de General San Martín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Moreno-General Rodríguez, Morón, Quilmes y San Isidro.

15.23 | Reino Unido: 608 nuevos fallecimientos, la cifra más alta desde mayo

14.56 | La primera dama de Colombia tiene coronavirus

La primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz Sandoval, dio positivo en su test de coronavirus, mientras que el examen practicado a su esposo, el presidente Iván Duque, resultó negativo, informaron fuentes del gobierno. "En este momento se encuentra asintomática y siguiendo los protocolos de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud", señalaron desde la Presidencia en un comunicado, en cuanto a Ruiz Sandoval, quien tiene 42 años.

14.29 | El 28 de noviembre vuelve el fútbol a Bolivia

Desde la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron la vuelta del campeonato de primera división para el próximo 28 de noviembre, luego de ocho meses de receso por la pandemia de coronavirus. El torneo finalizará el 31 de diciembre. Bolivia era el único país sudamericano que no había reanudado su competencia profesional tres el receso por la pandemia de coronavirus.

14.20 | En México comenzaría la vacunación en diciembre

México podría recibir en diciembre las primeras vacunas contra el Covid-19 desarrolladas por Pfizer y BioNTech, si los procesos para su aprobación se cumplen en los plazos previstos, anunció el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. "Si todo esto sale como hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos que se apruebe en Estados Unidos y en Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso". señaló el funcionario, en cuanto a la vacunación.Se espera que la vacuna esté disponible a mediados de diciembre en Estados Unidos y que, unos días después, llegue a México, detalló el canciller.

13.55 | Giuseppe Conte: "Si continuamos así, a fin de mes no tendremos más zonas rojas"

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, hizo buenos augurios sobre la situación epidemiológica del país, si la curva de contagios continúa su descenso."Estamos trabajando, pero si continuamos así, a fin de mes no tendremos más zonas rojas", planteó Conte en declaraciones al diario Corriere. La referencia del premier es a las tres zonas -roja, naranja y amarilla- en las que dividió a Italia, a inicios de mes, para adoptar medidas de restricción focalizadas durante la segunda ola.

13.26 | En España presentaron el plan de vacunación

Las autoridades del gobierno español presentaron su plan de vacunación contra el coronavirus, que contempla comenzar con vacunas gratuitas y de aplicación voluntaria para los ancianos y las personas que los cuidan. La distribución de las mismas iniciaría en enero, dependiendo de su autorización y, a medida que aumenten las existencias, se inmunizará a otros grupos vulnerables, como el personal sanitario. "En la primera etapa nos vamos a centrar en las personas más vulnerables, este sería un grupo de alrededor de 2,5 millones de personas", indicó en rueda de prensa el ministro de Salud de España, Salvador Illa.

12.51 | Docentes

El Ministerio de Salud de Chile propuso añadir como grupo prioritario a 488.000 docentes en un eventual plan de vacunación nacional contra el coronavirus "para dar tranquilidad" ante la reapertura de colegios. El titular de la cartera, Enrique Paris, hizo la propuesta al Comité Asesor en Vacuna e Inmunizaciones al considerar que "es importante sumar" a los maestros entre los primeros a ser inmunizados.

12.26 | Escuela de verano

12.04 | Más medidas

Autoridades estatales y locales de Estados Unidos anunciaron nuevas restricciones ante el temor de una explosión aún mayor de casos de coronavirus y en medio de la resistencia de la gente a limitar reuniones y viajes antes de un fin de semana largo. El país más afectado por la pandemia está atravesando su tercer y peor pico de contagios desde el inicio de su brote y promedia unos 172.000 infectados por día, casi el doble que a fines de octubre, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

11.38 | Buenos Aires

Los casos positivos en la provincia ascendieron a 605.968 tras confirmarse 954 nuevos contagios en las últimas horas, informó el Ministerio de Salud. Desde la llegada de la pandemia, en tanto, se registraron 3454 casos cada 100.000 habitantes, mientras que 524.127 personas ya se recuperaron y recibieron el alta, precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan.

11.13 | Multas

El consejo provincial epidemiológico que por la pandemia del coronavirus asesora al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recomendó que se multe a quienes no usen barbijos y no cumplen con los protocolos sanitarios, informaron fuentes oficiales. Además, sugirió que se pida que "no se realicen" reuniones de fin de año, "por el riesgo de contagio que esto implica".

10.51 | Reuniones

Tierra del Fuego autorizó las reuniones sociales de "hasta seis personas" en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, a la vez que amplió el horario de funcionamiento de los gimnasios. La nueva flexibilización de medidas vinculadas con la contención de la pandemia se produce en un momento de comportamiento dispar de la curva de contagios, según el distrito de la provincia.

10.27 | Brote

10.00 | No más de 6

España propondrá a las regiones del país un plan para las fiestas de Navidad y Fin de Año que prevé limitar las reuniones y comidas familiares a seis personas y retrasar el toque de queda nocturno a la 1 de la madrugada los días 24 y 31 de diciembre. El Ejecutivo presentará en las próximas horas el borrador de este protocolo sanitario, que adelantó el diario El Mundo.

9.24 | Crecimiento

La economía de Alemania creció 8,5% en el tercer trimestre, con respecto a abril-junio, impulsada por el consumo privado, la inversión empresaria y el aumento de las exportaciones, informó la Oficina Federal de Estadística. La cifra superó en tres décimas las previsiones preliminares, que ubicaban el crecimiento inter trimestral del PBI alemán en 8,2% el mes pasado.

9.00 | Nuevo máximo

Palestina confirmó un nuevo pico de casos de coronavirus, con casi 2000 contagios, en medio de un repunte durante las últimas semanas que llevó a las autoridades a introducir nuevas restricciones, incluidos el toque de queda nocturno y el confinamiento durante el fin de semana. La portavoz del Ministerio de Sanidad, Mai al Kailé, detalló que durante las últimas 24 horas se contabilizaron 1946 casos y 17 fallecidos, lo que sitúa los totales en 87.838 y 740.

8.38 | Suecia

El organismo de control sanitario del país europeo dijo haber detectado "graves deficiencias" en el sistema de gestión de los brotes de Covid-19 en las residencias de ancianos, donde murieron miles de personas, aumentando la presión sobre la poco ortodoxa estrategia de la nación frente a la pandemia. Las residencias de ancianos fueron devastadas por la ola inicial del coronavirus, lo que provocó que el primer ministro admitiera en mayo que el gobierno no protegió suficientemente a ese sector de la población.

8.07 | Vacuna contra el coronavirus

7.40 | Desempleo

La tasa de desocupación en México bajó ligeramente a 4.7% en octubre, luego de marcar 5.1% en el mes previo, informó la agencia estatal de estadísticas INEGI. El instituto, que vio interrumpidos los informes sobre desocupación por la pandemia a mediados del año, no entregó cifras desestacionalizadas correspondientes al décimo mes.

7.17 | Mujeres al frente

El papa Francisco destaca "el protagonismo" global que tuvieron las mujeres durante la crisis del coronavirus, al dar su visión sobre la pandemia en un nuevo libro en el que, además, denuncia al "periodismo corrupto que desgasta el tejido social" y critica a los negacionistas de la enfermedad. "Un signo de esperanza en esta crisis es el protagonismo de las mujeres", plantea el Papa en "Soñemos juntos", que se publicará en español en la primera semana de diciembre en base a entrevistas que el pontífice mantuvo con el periodista Austen Ivereigh.

6.50 | Dispo

El gobierno de Axel Kicillof restableció el servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros de línea regular, la prestación de los servicios de tipo diferencial (denominados Ejecutivos) y el servicio automotor de pasajeros especializado, en todas sus modalidades, en los municipios donde rige el distanciamiento social preventivo y obligatorio.

6.23 | Sin pruebas

5.55 | Nuevo hospital

La región de Madrid anunció la inauguración el próximo 1 de diciembre de su nuevo hospital de pandemias, un proyecto construido en pocos meses con capacidad para recibir más de 1000 enfermos en caso de crisis sanitaria. "El anuncio de un nuevo hospital como el Isabel Zendal, que el 1 de diciembre abre sus puertas, es muy importante", dijo la presidenta de la región capitalina, Isabel Díaz Ayuso. Madrid, epicentro de la pandemia en España, anunció durante la primera ola la edificación de este centro sanitario, conocido como "el hospital de pandemias" que tendrá un presupuesto de 50 millones de euros.

5.29 | Zonas rojas

El primer ministro italiano Giuseppe Conte estimó que, si la curva de contagios continúa su descenso, a fin de mes no habrá más "zonas rojas" de coronavirus en el país, en base a la clasificación en áreas de riesgo que decretó su gobierno para hacer frente a la segunda ola. "Estamos trabajando, pero si continuamos así a fin de mes no tendremos más zonas rojas", dijo.

5.00 | China y Alemania

El presidente Xi Jinping dijo a la canciller Angela Merkel que su país está dispuesto a aumentar la cooperación y la comunicación con la nación europea sobre una vacuna contra el coronavirus, de acuerdo a un reporte de la televisión estatal CCTV. Xi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con su par alemana.

4.34 | Por las fiestas

Tras un descenso en el número de contagios en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunciará su estrategia para levantar gradualmente las restricciones impuestas para luchar contra el virus, a la espera de poder contar con una vacuna. El país, uno de los más golpeados en Europa (con más de 49.000 muertos desde marzo), parece haber superado el pico de la segunda ola, según la agencia francesa de salud.

4.02 | Récord, otra vez

El brote dejó en las últimas horas en Rusia 24.326 casos nuevos y 491 muertos, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario de decesos, según el centro responsable de la lucha contra el virus. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia asciende a 2.138.828 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 1,2 por ciento con respecto a la jornada anterior, y a 37.031 víctimas mortales. La mayoría de los nuevos contagios se detectaron en la capital rusa.

3.38 | La curva

Alemania registró 13.554 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, según anunció el Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. El valor registrado el martes pasado fue de 14.419 casos, por lo que la actual cifra es ligeramente menor de la registrada hace una semana. El pico de infecciones en un día desde el comienzo de la pandemia se alcanzó el viernes, con 23.648 nuevos casos.

3.10 | Vacaciones

El gobierno bonaerense prorrogó por única vez y de manera excepcional la caducidad de los días de licencia por descanso anual vigentes al 2020, hasta el 31 de diciembre de 2021, de los agentes declarados como personal esencial para la prestación de actividades y servicios indispensables, en el marco de la emergencia sanitaria. En los fundamentos de la medida se recordó que "a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales y/o no interrumpibles por parte del Estado Provincial, los trabajadores y las trabajadoras que fueron declarados como personal esencial se ven imposibilitados a hacer uso de la licencia por descanso anual".

2.47 | Sin casas

En plena crisis del coronavirus, unas 5,8 millones de familias en Estados Unidos ven "muy probable" que tengan que dejar sus hogares antes de final de año, según una encuesta realizada por la Oficina del Censo. Un tercio de los 17,8 millones de hogares que cuentan con retrasos en el pago de sus rentas e hipotecas reconocieron que es muy probable que se enfrenten a un desalojo en los próximos dos meses, aunque se espera que la cifra aumente durante marzo, cuando expire el plazo otorgado a los beneficiarios de la Ley Cares, que permite una moratoria de un año para aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia.

2.22 | Cancelaciones

Cientos de vuelos fueron anulados en el aeropuerto internacional de Pudong, el más importante de Shanghái (este de China), tras el descubrimiento de varios casos de Covid-19 en empleados. Más de 500 vuelos que debían despegar fueron anulados y cerca del 45% de los vuelos que debían aterrizar también fueron suspendidos. Las autoridades de Shanghái, con 24 millones de habitantes, capital económica de China, informaron de siete enfermos de Covid-19.

1.56 | Llegó el tren

Tras ocho meses de inactividad por la pandemia, llegó a la estación ferroautomotora de Mar del Plata la primera formación de pasajeros de Trenes Argentinos, que partió seis horas antes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tren 308, con su capacidad recortada al 66 por ciento, debido a los estrictos protocolos, arribó a esta ciudad balnearia con 250 pasajeros de los 350 que podrían viajar.

1.28 | Casi 38.000 nuevos enfermos

La India evidenció una baja en el número de positivos diarios, tras registrar 37.975 en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de acumulados se eleva hasta los 9.177.840 de contagios desde el primer caso en el país. Por otra parte, el Ministerio de Salud comunicó el fallecimiento de 480 personas a causa del coronavirus. Desde el inicio de la crisis sanitaria 134.218 personas perdieron la vida.

1.00 | En Hong Kong

El territorio suma más de 80 nuevas infecciones y el gobierno avanza con restricciones. La jefa de gobierno Carrie Lam sostuvo que la ciudad se verá sometida a medidas y cierres de establecimientos, después de que se confirmaran 83 casos de coronavirus, la cifra más alta de los últimos tres meses.

00.34 | Grecia extenderá las medidas de confinamiento

El país prolongará las restricciones más allá de finales de noviembre a causa de la propagación del Covid-19 y de la presión sobre los hospitales, advirtió el ministro de Salud. Con 11 millones de habitantes, Grecia registra más de 92.000 casos confirmados y 1714 muertes, más de 1000 reportadas en el último mes, y las camas de terapia intensiva se ocupan rápidamente. El segundo confinamiento a nivel nacional, que incluso cerró escuelas, fue impuesto hace unas semanas y expiraba el 30 de noviembre.

