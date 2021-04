Coronavirus: la Ciudad habilitó esta mañana la inscripción para vacunar a los mayores de 65

A partir de las 8.30 de hoy, las personas de entre 65 y 69 años que residan en la ciudad ya pueden comenzar a inscribirse, desde la web o a través de la línea 147, para ser vacunados contra el coronavirus. El ministro de Salud Fernán Quirós advirtió a los interesados que deben estar atentos porque los primeros turnos que se asignen serán para esta tarde.

En esta etapa, 300.000 mayores de entre 65 y 69 años accederán a la primera dosis. Según informó a LA NACION el Ministerio de Salud porteño, está previsto asignar 41.000 turnos para mayores de 65 esta semana.

Como ocurrió hasta ahora con los mayores de 80 primero, seguidos de los de 75 y 70 después, para inscribirse habrá que ir al sitio del Gobierno de la Ciudad y proporcionar los datos personales, incluido un correo electrónico y un número de teléfono de contacto, entre otros. Un operador se comunicará para asignar el turno de vacunación, que también se confirmará por correo electrónico y se puede consultar a través del chat de la ciudad (011 5050-0147) una vez confirmado.

Los sitios de vacunación habilitados en el distrito, que funcionan en clubes, edificios oficiales y centros culturales adaptados para la campaña, operan de lunes a viernes, de 8 a 17. En esos horarios, se asignan los turnos.

El 22 de febrero se había habilitado el registro para los mayores de 80 y los residentes de los 498 geriátricos habilitados en la ciudad, mientras que el 31 de marzo se abrió la inscripción para los de más de 75 y, el 7 de este mes, para los mayores de 70 años.

Quienes hayan recibido otra vacuna, como la antigripal, dentro de los últimos 15 días, deberán mencionárselo al operador para recibir un turno con un intervalo suficiente.

“Necesitamos hacer el mayor esfuerzo durante estas dos a tres semanas”, recalcó esta mañana el ministro Quirós en su habitual conferencia de prensa. Si bien indicó que el promedio de casos diario tuvo “un pequeño descenso” respecto de la semana pasada “veremos si se puede consolidar esta tendencia”.

Respecto de la discusión que se generó en los últimos días sobre la continuidad de las clases o no en la ciudad, y que si bien Horacio Rodríguez Larreta insistió en LN+ que “pese a que la situación sanitaria es preocupante” no amerita suspender las clases presenciales, Quirós fue tajante: “Pudimos documentar que en las escuelas no se generan los casos”.

Y agregó: “Suspender las clases genera un daño enorme y los beneficios no los podemos ver claros”.

Preocupación por la creciente ocupación de las camas de terapia intensiva

Quirós reconoció que “hay terapias arriba del 95% ocupación”. “Tuvimos una curva extremadamente acelerada y los sistemas de salud público y privado fueron muy exigidos en este último tiempo. Muchos hospitales están trabajando intensamente y si bien el promedio de ocupación es del 82% hay lugares con más del 90%”, explicó el titular de la cartera sanitaria.

En el subsector público crece, día a día, la ocupación de las camas de terapia intensiva. De las 450 disponibles para los casos más graves, hoy hay 306 con pacientes internados - una semana atrás, 223 personas estaban en esa situación -. Para los enfermos moderados, está disponible aún el 53% de las camas previstas (el 12 de abril eran 992 las camas, el 64%, las que todavía no habían sido ocupadas).

Esta mañana, en declaraciones a Futurock.fm, Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, dijo que “hace varios días llegamos a la ocupación total de camas en terapias”. “En esta segunda ola es notoria la suba de pacientes más jóvenes. Estamos viendo internaciones de menores de 40 años”, alertó.

Radiografía de la pandemia en la ciudad

Total de casos: 308.442

Altas: 259.472

Decesos: 7628

Registro de las últimas 24 horas: 2801 nuevos infectados y 31 fallecidos

Ocupación de camas de terapia intensiva para pacientes con Covid-19 en el sector público: 68%

