Coronavirus: La Ciudad reforzará el sistema de salud con 1000 profesionales

Fabiola Czubaj 22 de marzo de 2020 • 19:08

El gobierno porteño lanzó una convocatoria para contratar de manera "urgente" médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud para reforzar la atención en los hospitales ante la emergencia por la circulación del coronavirus pandémico SARS-CoV-2. Se trata de unos 1000 cargos, tanto de planta como transitorios por lo menos hasta el 30 de junio próximo.

Esta mañana, durante una conferencia de prensa con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta , el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós , señaló: " Estamos preparando el sistema de la salud, y en coordinación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para estar preparados para un escenario difícil ".

Esa preparación incluye insumos, equipamiento, hoteles para el aislamiento de casos leves y, desde hace una semana, la contratación temporaria que podría extenderse hasta seis meses de 120 especialistas en terapia intensiva, 800 enfermeros -la mitad se incorporará a la planta permanente-, 50 kinesiólogos respiratorios y 30 farmacéuticos.

Solo en las primeras cuatro horas de la convocatoria, se presentaron 6000 profesionales de enfermería. Además, ya se están procesando 28 postulaciones de médicos especialistas en terapia intensiva. A fin de mes, y ante la respuesta que está teniendo la convocatoria, en la Ciudad estiman que se completará el plantel profesional necesario.

La guardia del Hospital Rivadavia Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

¿Cómo se hizo esa estimación? Según se explicó a LA NACION desde el Ministerio de Salud de la jurisdicción, esos números surgieron de la estimación de cómo será la curva de incidencia de casos en la ciudad y variables como el tiempo promedio de uso de camas de acuerdo con la proporción de pacientes que contraerán una infección leve, grave o crítica. Luego, se tomó el peor día de ese escenario posible y se definió con qué recursos se cuenta y con cuáles habría que contar.

Un paciente con Covid-19 leve puede necesitar siete días de internación con un monitoreo básico de parámetros respiratorios y se podría resolver en habitaciones de hoteles acondicionados para la atención de la salud. Una persona con enfermedad moderada/grave puede permanecer internada 14 días en un hospital, mientras que un paciente crítico, 30 días en una unidad de terapia intensiva.

Con todas estas variables en cuenta, la jurisdicción necesita incorporar por lo menos 2800 camas más: 2000 para los enfermos leves, 600 para los enfermos graves y 200 para los críticos.

"Ya contratamos 2100 camas de hotel, que se destinarán a los pacientes con la forma leve de la enfermedad, que se presenta como un resfrío y requiere del control habitual de signos vitales y la evolución clínica", precisó Quirós.

El Hotel de las Luces, del sindicato de hoteleros y gastronómicos, tiene capacidad para recibir a 50 personas, una por habitación Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Así, los hospitales, con 800 camas más en las próximas dos semanas, quedarán reservados para la atención de los pacientes con insuficiencia respiratoria que necesiten un cuidado y un monitoreo más complejo o especializado.

"Estas nuevas contrataciones profesionales serían para atender a los casos menos graves", expresó Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales (AMM). "El modelo de contratación no es el mejor -continuó-: nos gustaría que los suplentes sean titulares y que se les dé lugar a los concurrentes y los residentes. Pero la AMM no pondrá objeción en este momento, pero sí exigimos que los equipos de salud estén muy protegidos, no solo con los equipos necesarios para reducir riesgo de contagio, sino también sacando de la primera línea a los profesionales con enfermedades preexistentes y teniendo en cuenta el agotamiento en situaciones críticas como las que se vivirán en esta pandemia."

La semana pasada, Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra), recordó que "los médicos y el equipo de salud serán los primeros en brindar contingencia frente al Covid-19, aún arriesgando su salud y hasta su vida. Es responsabilidad de cada cartera sanitaria provincial y a nivel nacional, preservar la seguridad y la salud de todo el equipo de sanitario para así poder proteger a toda la población".

Reorganización

En las últimas semanas, en los centros porteños se pudieron ver tareas de reorganización de espacios y recursos. Esperan el aumento fuerte de las consultas dentro de dos semanas. Se están derivando pacientes para liberar camas, se restringe todo lo posible la circulación de personas, incluidas las visitas, y se destinan áreas para uso exclusivo con pacientes con Covid-19.

Solo en el Hospital Fernández, por ejemplo, los 22 consultorios con ingreso por la calle Silvio Ruggeri, entre Cerviño y Cabello, se destinarán solo para la atención de los pacientes que consulten con fiebre. Y eso será inicialmente; de acuerdo con la demanda, se prevé que podrían ampliar a 40 consultorios, para dejar el ingreso por la calle Bulnes como un "área limpia" para todos los demás pacientes que tengan que necesiten atención por otros motivos. Habrán 70 habitaciones para los pacientes graves. El número de camas para los casos críticos, pasarán de 22 a 54 entre la Unidad de Terapia Intensiva y otras áreas con capacidad para atender a pacientes que necesitarán ventilación mecánica.

El SAME incorporará en los próximos días seis ambulancias para sus traslados. Hasta ayer, se habían recibido 4811 llamados en la línea 107.