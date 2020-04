Coronavirus. Laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba prepara gammaglobulina específica Crédito: Gentileza Laboratorio Hemoderivados UNC.

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 10:20

CORDOBA. El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) está trabajando en el desarrollo de un concentrado de anticuerpos para el tratamiento de pacientes críticos con diagnóstico positivo de Covid-19. Un medicamento de estas características se plantea como una alternativa con "alta efectividad terapéutica y biológicamente seguro", según indica a LA NACION Sergio Oviedo, director de Planificación Estratégica del establecimiento.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y se está trabajando junto al Sistema Nacional de Sangre y otras instituciones para avanzar en los distintos aspectos que implica un proyecto de esta envergadura que requiere, por ejemplo, de conseguir la materia prima necesaria que es el plasma de pacientes de coronavirus convalecientes.

Además, se realizó la adecuación de la tecnología y equipamientos existentes en la planta para adaptar los procesos productivos y se tramita la autorización de la Anmat para comenzar a producir un medicamento que aún no completó su etapa de registro ante la autoridad sanitaria. Por las circunstancias es un protocolo regulatorio de emergencia.

Hay hospitales en el mundo donde ya se aplica este tratamiento pero la clave es hacer transfusiones de plasma de la sangre de quienes ya se han recuperado de la enfermedad a quienes la sufren. El plasma es el suero o porción líquida que queda después de que se hayan removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares; contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas y usualmente se utiliza en terapias para personas con deficiencias del sistema inmune. En Córdoba se avanzará hacia la gammaglobulina.

Oviedo explica que el tratamiento con plasma se usó mucho a fines del siglo XIX cuando no había tecnología para purificar las proteínas; se empleó durante la fiebre hemorrágica en la Argentina y demostró ser eficaz. "No se hizo el medicamento porque rápidamente surgió la vacuna. Ahora surge de nuevo porque no hay un tratamiento efectivo comprobado -describe-. Uso el plasma de pacientes recuperados. Por nuestra experiencia en la producción de gammaglobulina específica para el Covid-19".

Comenta que hay otros cinco laboratorios en el mundo -todos europeos- para desarrollar este producto; el Hemoderivados de Córdoba es el único en Latinoamérica. "Pusimos toda nuestra capacidad y asociamos a otros laboratorio de la UNC que van a prestar asistencia", dice Oviedo.

El plasma de los pacientes recuperados es centralizado por el Sistema Nacional de Sangre; será Salud el que determine cuánto se deriva al laboratorio para la producción de la gammaglobulina.

El laboratorio cordobés es uno de los tres de América latina que fabrican medicamentos a partir de plasma humano . Desde 1985 recibe plasma de distintos países y les envía sus productos, a saber, inmunoglobulina endovenosa y albúmina sérica humana. Nació hace 55 años -durante la presidencia de Arturo Umberto Illia- como planta de producción de proteínas plasmáticas.

En el contexto de la emergencia sanitaria que rige en la Argentina y a solicitud del Ministerio de Salud de la Nación, Hemoderivados enfocó su producción en la elaboración de dexametasona; gammaglobulina endovenosa; gammaglobulina T (intramuscular) y albúmina sérica humana. Todos son utilizados de manera complementaria en el tratamiento de pacientes infectados por el Covid-19, además de sus usos habituales.