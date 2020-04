Los médicos argentinos varados en Miami hacen gestiones para poder regresar al país. Muchos viajaron a capacitarse, otros de vacaciones con sus familias

Lucila Marti Garro Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 17:23

MIAMI.- Algunos estaban haciendo cursos de capacitación en distintas ciudades de Estados Unidos, otros pasaban las vacaciones con sus familias. Comparten dos características: son médicos argentinos y quieren volver a casa. Porque son conscientes del rol preponderante que les ofrece la pandemia de coronavirus, buscan la manera de conseguir su objetivo: se agruparon en un chat y piden volver para hacer la cuarentena y estar disponibles en sus puestos de trabajo cuando llegue el pico de casos en la Argentina. Se trata de 16 profesionales de los hospitales Garrahan, Fernández, Italiano, Castex y Austral, entre otros, que siguen varados en Miami por la cancelación de los vuelos de repatriación.

"Sentimos que somos un recurso desperdiciado. Podríamos estar haciendo la cuarentena en casa. Acá estamos sin hacer nada, más allá de gastar dinero", dice Juan García, médico pediatra del hospital Garrahan. "En mi caso no vine de vacaciones sino que ahorré para hacer un viaje formativo en el Children's National de Washington. No quería estar en Miami, ni de vacaciones, ni conozco la playa", acota. García conoció dos pasajeros argentinos en el aeropuerto, con quienes está compartiendo ahora un departamento.

Vuelos cancelados: lo que más se lee en las pantallas de los aeropuertos

Hasta el jueves, el listado de médicos llegaba a 30, pero 14 lograron embarcar en un chárter de Eastern Airlines que fue a buscar norteamericanos a Argentina. El vuelo llevó 133 pasajeros argentinos, entre ellos una médica neumóloga y endoscopista de vías respiratorias que trabaja en el Garrahan. Entre los actuales varados hay patólogos, clínicos, bioquímicos, anestesistas, gastroenterólogos y geriatras. Días antes, otro vuelo de Eastern Airlines que había viajado de Miami a Buenos Aires fue vacío, lo que causó la reacción y el pedido ante el Gobierno nacional de ciudadanos varados.

El mail que no llega

Desde el momento en que el país decidió suspender los vuelos, la situación se volvió angustiante. Unas 30 personas dormían en el aeropuerto de Miami, hasta que el consulado argentino logró ubicarlos.

"Hubo casos desesperantes. Enfermos de HIV cuyo medicamento cuesta 3000 dólares y que gracias a la gestión del Consulado, el Gobierno y el Departamento de Salud de Florida están siendo resueltos. En el caso de los medicamentos, la FIDEC (fundación de estudios infectológicos fundada por el doctor Stambulian) y el Consulado, a través de médicos argentinos acreditados, proveyó recetas", relata Norberto Spángaro, fundador de MIArgentina, organización que está dando soporte voluntario a los varados.

La espera en los aeropuertos, una postal de estos tiempos difíciles

Se estima que en Miami había unos mil argentinos en condiciones de regresar, aunque hoy resulta difícil actualizar esa cifra: los listados de cancillería no ofrecen la opción de darse de baja y muchos de los anotados ya lograron volver por cuenta propia.

Marcelo Bottini, gerente general de Aerolíneas Argentinas en Miami, dice que no recibió todavía noticias de ningún vuelo programado. "Estamos actualizando la información de quienes llenaron el formulario para saber cuántos quedan. Ayer llamamos a 189 personas, de las cuales la mitad no contestó o informó que ya estaba de vuelta. Hoy llamaremos a otros 200. Quien vaya a la oficina comercial de Aerolíneas Argentinas o al aeropuerto no va a encontrar a nadie. No podemos abrir por el distanciamiento social. Deben esperar a que los contactemos", pide Bottini. Los pasajeros irán recibiendo un email con su código de reserva y un link donde comprar el pasaje. Tendrá un costo de US$ 524 (salvo para aquellos que ya tenían el ticket de regreso vía la aerolínea nacional). La compañía llevó 5100 personas entre el 17 y el 27 de marzo.

Brian Berardi coordina la cuenta de Instagram Varados en Miami, que cuenta con 1.347 seguidores. Su odisea empezó en Punta Cana. Como American Airlines suspendió el vuelo a Argentina fue al aeropuerto, donde pasó cuatro días y compró un ticket para llegar a Atlanta, y otro de allí a San Pablo. Pero cuando llegó a EE.UU. se anunció el cierre de fronteras y no pudo salir, pues San Pablo no permite que lleguen pasajeros que no puedan seguir viaje. Así llegó a Miami. "Somos unos 900. Algunos recibieron un mail que se estarían reprogramando vuelos, otros ni siquiera eso. Si no hubiéramos armado los grupos entre nosotros y tener coordinadores, hubiese sido imposible compartir la información que vamos recibiendo".

En Florida hay 9585 casos de coronavirus y 163 muertes. En Miami específicamente, 25 muertes. Es el quinto estado del país en cantidad de infectados.