Evolución: uno de cada cuatro casos de Covid estudiados ya corresponden a la variante delta

La variante delta del coronavirus comienza a dar señales para prestar atención. Aunque el escenario sanitario es favorable a pesar de un leve repunte de casos después de 20 semanas consecutivas de descenso, la circulación comunitaria va en aumento y uno de cada cuatro casos analizados corresponde a la cepa originalmente surgida en India en diciembre pasado.

Clasificada como prioritaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la proporción de casos registrados por delta en las últimas tres semanas llegó al 24% en personas sin antecedente de viaje ni relación con la importación (o casos en investigación), de acuerdo con la información surgida en los reportes del Ministerio de Salud de la Nación.

Aún no se trata de una variante con circulación predominante, pero el aumento entre los casos secuenciados, es decir, sometidos a vigilancia genómica, es sostenido. Entre la semana del 29 de agosto y del 19 de septiembre, la presencia de delta se había incrementado del 5% al 13% y, hasta la semana pasada, alcanzó el 24%. En cambio, la prevalencia de otras variantes, como la landa (antes llamada andina), tuvo un descenso del 23% al 11%.

La variante de mayor predominio sigue siendo Manaos, que agrupa al menos el 64% de los casos activos; la retracción, además de en la variante landa, en las últimas semanas se produjo en la alfa (antes conocida como británica), cediéndole terreno a delta. A pesar de esto, y de seguir con atención lo que ocurre con la cepa surgida en la India, desde el Ministerio de Salud de la Nación consideran que la situación está contenida. “Hubo algunos conglomerados con brotes epidemiológicos, pero que fueron perdiendo fuerza y están controlados”, dijo el fin de semana la ministra Carla Vizzotti en declaraciones radiales.

Casos en el país

En la cartera de Salud porteña tampoco ven con preocupación la presencia de delta en la proporción de casos estudiados y aseguran que la variante también se encuentra controlada. Es más, cerca de llegar al 70% de personas con esquemas de vacunación completo (el 68,6% de la población ya está en esa situación, y el 78,84% tiene al menos una), la Ciudad anunció el fin de la obligatoriedad de usar barbijos al aire libre y en los recreos de los colegios.

El alcance de la inmunización es una de claves para contener el avance de delta. De acuerdo con los últimos datos oficiales, en todo el país el 54,64% de la población ya tiene el esquema completo (24.795.341 personas) y el 69,52% recibió al menos una vacuna (31.544.536 personas).

Después de cinco meses de descenso en los contagios, la semana pasada cerró con un aumento respecto a la anterior. Hasta el sábado, en los siete días anteriores se habían registrado 6623 casos, un promedio diario de 946; la semana anterior la media había sido de 882, es decir, un incremento del 7%. Con respecto a los fallecidos, hubo una baja del 6%, con promedios semanales de 29 y 31, respectivamente.

Primera y segunda dosis

“Que suba la proporción de casos de delta no significa que aumente el número de casos porque, a su vez, está bajando la presencia de landa y alfa. Manaos sigue siendo la predominante”, explica el infectólogo Eduardo López. “El 18 de septiembre había 1541 casos y ayer, un mes después, hubo 912, un 41% menos. La curva sigue bajando, aunque más aplanada, y por ahora no está impactando la variante delta. Subió la proporción de los aislamientos virales que se secuenciaron a favor de delta, no del total de casos”, detalla el experto.

“El 24% es una cifra para estar atentos, para ver cómo evoluciona el número de casos y el porcentaje de muestras que se analizan. Todo octubre y las primeras semanas de noviembre hay que estar atentos a ver qué pasa con estos datos y si la variante delta comienza a subir o se empieza a estancar de manera que pueda complicar la hospitalización”, analiza López.

Datos insuficientes

El informe Situación de Nuevas Variantes SARS-CoV-2 en la Argentina del Ministerio de Salud, publicado el 6 de octubre y con datos recogidos hasta el 27 de septiembre, informa que la presencia comunitaria de delta en el país se había triplicado en las últimas cuatro semanas y se pasó de cuatro a ocho provincias en las que se identificaron contagios de personas que no tuvieron contacto con viajeros al exterior.

“Desde enero y hasta el 27 de septiembre se analizaron 5977 muestras para la identificación de variantes de SARS-CoV-2, incluyendo la vigilancia en viajeros, en cuadros graves inusitados, personas vacunadas, casos sospechosos de reinfección y vigilancia regular de variantes circulantes”, dice el documento. “A la fecha de redacción de este informe fueron identificados 462 casos de la variante prioritaria delta (linaje B.1.617.2 reportada originalmente en India), de los cuales 337 tienen antecedente de viaje internacional, mientras que 125 son casos relacionados a la importación”, agrega.

Las muestras correspondían a residentes de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Los viajeros provenían de Estados Unidos, Francia, España, Holanda, Dinamarca, Serbia y Montenegro, Ucrania, Egipto, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá y México.

Ritmo de vacunación

Ese mismo informe destaca que se habían analizado 5177 muestras por secuenciación genómica en personas sin antecedentes de viaje internacional ni relacionados a la importación o en investigación. “En la búsqueda activa de casos de variante delta (linaje B.1.617.2), se detectaron 99 casos no relacionados con la importación o en investigación de los cuales 41 tienen residencia en ciudad de Buenos Aires, 17 casos en la provincia de Buenos Aires, 14 en Córdoba, 2 en Corrientes, 2 en Mendoza, 2 casos en Salta, 20 en Santa Fe y 1 en la provincia de Tucumán”, señala. Se trata de los últimos datos oficiales disponibles, aunque desde el Ministerio de Salud de la Nación adelantaron que esta semana podría haber datos actualizados.

“Hasta que no mejore el sistema de estudio genómico los resultados serán parciales y no se podrá interpretar la situación”, cuestiona Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. “Según las recomendaciones internacionales el estudio genómico debería ser del 5% en adelante en los países de bajos y medianos recursos; en la Argentina representa el 0,3% si tenemos en cuenta lo que se analizó y la cantidad de casos en lo que va del año (11.154 muestras analizadas y 3.644.000 casos confirmados) por lo que se ve algo muy parcial que no es representativo”, agrega el médico.

Con estos números, Debbag plantea dudas en la proyección para las próximas ocho o diez semanas, un período clave para determinar si delta hará un repunte o ingresará en una meseta. “Eso nadie lo sabe porque no podemos interpretar modelos con la cantidad de casos analizados. Posiblemente se hayan infectado más de diez millones que se hayan contagiado sin saberlo. Tampoco sabemos si delta es predominante porque los estudios, no alcanzan”, planteó.