Fin del cupo: cómo serán los protocolos para viajar y qué esperar del aumento de pasajes

El día esperado por la industria aeronáutica y los cientos de miles de turistas llegó. La Argentina levantó hoy los cupos que marcaban un límite en el total de pasajeros que podían ingresar al país y le puso fin a la exigencia del test de antígenos para todos los viajeros. “Pueden esperar una mayor oferta seguro y para nosotros, como autoridad aeronáutica, es una satisfacción que puedan encontrarla”, aseguró la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, en diálogo con LA NACION.

A partir de hoy, los pasajeros que ingresen al país desde el extranjero con el esquema de vacunación completo contra el coronavirus no deberán realizar el test de antígenos, que era obligatorio. No obstante, los argentinos que no estén vacunados o todavía no presenten el esquema completo sí deberán pasar por el testeo , además de cumplir con una cuarentena obligatoria.

“Este día lo preparamos a conciencia”, contó Tamburelli, quien detalló: “Desde ayer estamos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza porque tenemos que asegurarnos que el sistema funcione de manera ordenada”.

Minutos después de las 9 de la mañana ya habían aterrizado unos cinco vuelos. “Por ahora, el sistema funciona perfectamente”, aseguró la funcionaria. Las medidas suponen también el fin de la separación entre vuelos, una imposición para evitar la saturación en el proceso de testeos a pasajeros.

Así, la maquinaria volvería aceitarse. “En términos de flujo de pasajeros, las empresas van a poder analizar el tráfico que ellos creen que van a tener y vender los vuelos acorde a eso, sin ningún tipo de restricción”, advirtió Tamburelli.

Cómo serán los controles en los aeropuertos

Según explicó la funcionaria, los pasajeros pasarán por Migraciones y después por Aduana para cerrar con el retiro de equipaje. Luego, personal oficial –identificables por vestir chaleco celeste– realizará la primera consulta: quienes reporten no estar inoculados, serán dirigidos a la carpa de testeos. Antes de salir del Aeropuerto al exterior, los viajeros se enfrentan a una última posta de controles donde deberán presentar certificado que acredite el esquema de vacunación completo o el resultado del test de antígenos.

Esto aplica a todos los aeropuertos que fueron aprobados como internacionales, es decir, admitidos como corredores seguros por autoridades nacionales.

Si bien se puso fin a las restricciones que fueron muy criticadas por la industria y que dejaron miles de argentinos varados por el mundo, algunos mecanismos de control sanitario quedarán vigentes hasta nuevo aviso. “Esta pandemia cambió la manera de volar para siempre”, advirtió Tamburelli.

De acuerdo a lo detallado por la titular de la ANAC, la separación de personas y los chequeos electrónicos son y serán parte de la ecuación que significa volar en estos tiempos. “También se mantiene – ya casi a nivel mundial – el PCR obligatorio que debe realizarse 72 horas antes de embarcar” , dijo y remarcó: “Tanto a la ida como al regreso de un destino”.

Por último Tamburelli destacó el uso de tapabocas obligatorio no sólo en el avión, sino en los aeropuertos como una práctica que continuará. La especialista comparó este presente con los cambios que trajo a la forma de volar el atentado del 11 de septiembre. “Hay protocolos que se van a quedar con nosotros”, cerró.