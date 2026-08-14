Corta la Illia hacia el norte: horarios, alternativas y qué obra provoca la restricción

A partir de hoy a las 22, la Autopista Illia en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y un tramo de la avenida Cantilo permanecerán cerrados por obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

El corte se mantendrá hasta el domingo 16 de agosto a las 12. Desde las 13 de ese día y durante el lunes 17, la autopista quedará habilitada, aunque con dos y tres carriles derechos restringidos para continuar los trabajos.

Los vehículos que circulen hacia el norte serán desviados por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. Desde allí podrán retomar Cantilo a la altura de Aeroparque.

También permanecerá cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte, a la altura de Retiro. El tránsito pesado será derivado por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

Las tareas previstas consisten en la construcción de los pilotes que formarán parte de la estructura del anillo peatonal metálico. Las restricciones se aplicarán mientras avanza la ejecución de la obra, sin esperar a que esté finalizada la totalidad del proyecto.

En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y la avenida Lugones permanecerán habilitadas, con circulación normal.

El Paso Bajo Nivel Pampa permitirá conectar en forma directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

El proyecto contempla un paso de 540 metros de extensión, con cuatro carriles, dos por sentido de circulación, y una altura libre superior a los 4 metros, lo que permitirá el paso del transporte público y vehículos de emergencia.

La obra incluirá además un puente peatonal y una ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. El cruce permitirá atravesar las autopistas y las vías ferroviarias por encima, y funcionará también como mirador.

En la parte inferior del anillo está previsto un cruce peatonal con usos mixtos y espacios de permanencia para favorecer una circulación más segura, accesible y continua.

Según la información de la Ciudad, el proyecto beneficiará a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de unos 38.000 vehículos por día. Además, el gobierno porteño estima que permitirá reducir un 40% el tiempo del recorrido.