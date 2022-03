Corte de luz: miles de usuarios de Edesur sin suministro en el AMBA

Un corte de luz afectó esta noche a casi 27 mil usuarios de Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Parque Chacabuco, en la ciudad de Buenos Aires, y el partido de Avellaneda, son las zonas más afectadas.

De acuerdo a los datos del Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica a la 01:50, la cifra de usuarios afectados era de poco más de 10 mil.

Sin embargo, a las 2:15, el organismo elevó esa cifra trepó a 26.115. Al corte inicial en Chacabuco, se le sumó luego La Boca, Retiro, Barracas, Monserrat, Puerto Madero, y San Telmo

Parque Chacabuco, que llegó a tener 4.871 usuarios sin suministro, tenía pasadas las 2 de la mañana, 3.252. La boca era el segundo barrio más afectado.

En tanto, en el conurbano bonaerense, Avellaneda registra también varias zonas afectadas.

Cortes de luz desde las 5 am en zona Alberdi 4200 CABA Alejandro Guyot - LA NACION

La localidad de Monte Chingolo, en Lanús, es la otra zona que reporta problemas en el suministro. Allí hay 1543 usuarios sin luz.

La interrupción del servicio, cuya causa no fue notificada, despertó la queja de usuarios en las redes. “A ver Edesur ¿a que se debe el corte de luz en Parque Chacabuco? Porqué no hace calor, no hace frío, no hay tormenta, no llueve , no cae granizo”, escribió indignada una mujer.

Por su parte, Edenor reporta, al mismo tiempo, 7.617 usuarios sin luz, especialmente en el partido de La Matanza, y en una pequeña proporción en los municipios cercanos.