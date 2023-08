escuchar

Un manifestante murió esta tarde luego de ser arrestado por la Policía de la Ciudad durante una marcha frente al Obelisco. Según informaron fuentes oficiales del gobierno porteño a LA NACION, cuatro piqueteros de la agrupación Rebelión Popular fueron detenidos y uno de ellos, Facundo Molares, un hombre 47 años, fue trasladado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Primero, intentaron reanimarlo uniformados en la vía pública y luego se constató su muerte en el Hospital Ramos Mejia.

De acuerdo a fuentes policiales, los manifestantes quisieron prender fuego una urna, no se los dejó y entonces empezaron a agredir a los uniformados. Durante el operativo se aprehendieron a cuatro manifestantes y uno de ellos comenzó a convulsionar. En videos que circularon por las redes sociales se vio que la víctima primero fue asistida por uniformados que le realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP).

Luego, se llamó al SAME para que asistiera al hombre y lo trasladara al Hospital Ramos Mejía donde falleció tras más de media hora de reanimación. Según voceros del Ministerio de Salud porteño, las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se le realizará la autopsia correspondiente.

Una “farsa electoral” frente al Obelisco que terminó con una muerte

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, estaba en lugar de los incidentes y dijo a la prensa: “Los compañeros estaban haciendo un acto contra la farsa electoral. Hubo represión policial. Un compañero quedó muy grave. Algunos dicen que los del SAME no lo lograron hacer reaccionar. Le hicieron RCP. La Policía dice que está yendo al Argerich pero no hay más información que esa. Parece que está muy grave. Se lo llevaron en estado de inconsciencia. Podría haber tenido un problema cardíaco”.

Luego, el referente piquetero sostuvo sobre la víctima: “Es un compañero muy conocido por nosotros. Se llama Facundo Molares. Lo conocemos. Estuvimos luchando por su libertad por mucho tiempo. Además, hay siete detenidos. El derecho a manifestarse es inalienable. Larreta y los que están a cargo de la Ciudad no pueden reprimir a aquellos que están en contra de la farsa electoral. Es una actitud represiva cuando los compañeros ni estaban cortando la calle”.

“Si falleció el compañero, sería gravísimo. Convocamos mañana a una movilización y le exigimos a la CGT un paro nacional. Es una barbaridad que alguien muera por pensar lo que piensa”, cerró Belliboni en diálogo con Crónica TV.

El piquetero que murió militaba en la agrupación Rebelión Popular. Liz Marina, una de la referentes del movimiento dialogó con LA NACION y también relató el trágico desenlace de la manifestación. “Estábamos haciendo repudio a los candidatos que hoy en día están en todos lados y son los mismos que gobiernan y matan al pueblo. Hicimos un acto que no duró una hora. No estábamos retirando y la Policía de la Ciudad agarró a nuestro compañero de atrás y le dio tantos golpes que entró en shock. Esperamos 45 minutos al SAME. Tardó muchísimo. Le hicieron RCP por 12 minutos y se lo llevaron. Era notorio que el compañero había fallecido”, dijo.

“Tenía problemas de salud y estuvo preso en Bolivia”

Un amigo y médico de Facundo Molares en declaraciones al canal TN dio detalles sobre sus antecedentes de salud y de militancia política. “Yo había hablado con él [Facundo Molares] esta mañana y estaba bien. Incluso me dijo que mañana [por el viernes] nos íbamos a ver. Él tenía la intención de ir a Longchamps para verse con la hija del Che [Guevara]. Estaba bárbaro. Se reía conmigo”, dijo.

“Tenía problemas de salud. Estuvo preso allá en Bolivia durante el régimen de Áñez. Sufrió de insuficiencia renal en ese entonces. Ser militante tiene su costo. Está toda la historia clínica en la cárcel de Ezeiza, donde también estuvo preso”, conto el amigo de Molares y agregó: “Él era fotoperiodista y militante amigo. Nadie sale ganando de pelear contra el imperio”.

