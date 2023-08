escuchar

Facundo Molares Schoenfeld, exmiembro de las FARC, fotorreportero e integrante de la agrupación Rebelión Popular, murió hoy de un paro cardiorrespiratorio tras ser detenido luego de un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad cuando participaba de una manifestación en el Obelisco porteño.

El hombre, de 47 años, había comenzado su vida como militante a mediados de los años ‘90 y, tras la crisis del 2001, emigró a Colombia, donde se integró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fue su paso por el país sudamericano la que lo marcó e incluso lo llevó a estar preso en la Argentina hasta julio del año pasado.

Desde el penal de Ezeiza, mientras esperaba la resolución del juicio por extradición, el fotorreportero decía en una entrevista con la Revista Crítica: “Me encuentro en este momento detenido en la unidad penitenciaria primera de Ezeiza. Soy un luchador social. Desde muy joven abracé las ideas de la solidaridad y del progreso de la sociedad”.

“En mi juventud, estuve militando en las filas guerrilleras de las FARC en Colombia. Se me acusa del secuestro de un concejal colombiano. Secuestro del cual no participe, pero que sí estuve en la liberación de ese concejal, lo cual fue de público conocimiento por salir en una cantidad de medios a nivel mundial”, explicaba Molares Schoenfeld.

El fotorreportero sumaba a su defensa: “En el año 2017 concluyen los Diálogos por la Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de la FARC con la firma de un acuerdo. Yo soy parte de los firmantes de ese acuerdo y eso es lo que determina mi vuelta al país, mi vuelta a la Argentina”.

“Desde muy joven abracé la solidaridad social, la solidaridad internacional, porque no hay ser humano en el mundo que nos sea ajeno. En eso los, revolucionarios, los comunistas, los cristianos, tenemos un mismo origen y tenemos una misma: convicción que ‘no hay sufrimiento en el mundo cometido o contra un ser humano que no nos toque como personas o como pueblos’”, explicaba sobre su militancia.

El hombre, nacido en San Martín, sumaba: “La solidaridad que he ejercido durante toda mi vida me ha llevado a distintos escenarios del mundo en los cuales siempre he manifestado mi espíritu y mi convicción muy firme por los derechos populares: por los derechos a la vida, el derecho a las palabras, a la expresión, a una vida digna. Es el mensaje internacionalista, a ese compromiso internacionalista, humildemente, creo que me elevó a la categoría de ser humano. Que me quito la categoría de animalidad y me elevo a ser humano”.

Su lucha no terminó en la Argentina y Colombia, también viajó a Bolivia en 2019, cuando se produjo la salida del gobierno de Evo Morales. Al llegar a Santa Cruz de la Sierra, mientras se desempeñaba como fotoreportero, fue herido mientras cubría un enfrentamiento en Montero.

Allí recibió tres disparos. Sobre ese hecho recordaba a Revista Crítica, hace un año: “Estuve a punto de morir, 23 días en coma inducido, y los médicos que me salvaron terminaron presos. Perdí casi toda la visión en el ojo derecho y tengo un problema cardíaco por las balas de los golpistas. Terminé preso 13 meses acusado de terrorista en Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad, a casi 5000 metros de altura en el Altiplano . Enfermé dos veces de Covid-19, dormí meses sentado contra la pared”.

La liberación y regreso a la Argentina llegó a finales de 2020. Menos de un año después, el 7 de noviembre de 2021, Molares Schoenfeld fue detenido en la localidad chubutense de Trevelin, en base a un pedido de captura internacional emitido por la orden de extradición de Colombia . Dos meses después, el 7 de enero de este 2022, Molares se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia para solicitar la amnistía. Que llegó en julio del año pasado.

La muerte

El hombre murió después de un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad ante una protesta que realizaban esta tarde agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales convocada “contra la farsa electoral y la democracia del pueblo”.

“Estábamos terminando el acto y desconcentrando. Se meten policías a desalojarnos. Ahí detienen a un compañero. Cuando detienen a un compañero lo vamos a sacar y vienen todos a reprimirnos. En esa situación detienen a cuatro compañeros más y a Facundo Molares que se descompensa. No sabemos si está muerto”, denunció a la agencia Télam el referente de la agrupación Fogoneros Luciano Lupi.Distintos militantes de esta organización, del Movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar y Movimiento Rebelión Popular -del que formaba parte Molares- se manifestaban contra la “farsa electoral” y por “la democracia del pueblo”, cuando “la policía arremetió” contra los manifestantes”, indicaron desde una de las agrupaciones.

La Policía de la Ciudad detuvo una manifestación con represión en el Obelisco

Desde las fuerzas de seguridad porteña reportaron que “quisieron prender fuego una urna. No se los dejó y empezaron a agredir”. En tanto, el Ministerio de Salud informó, una hora más tarde, que el hombre “murió de un paro cardíaco”.

“El SAME reportó que el hombre, de entre 40 y 45 años, sin documentación, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía desde el Obelisco”, dijo el breve comunicado y añade que “durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación, hasta que se constató el fallecimiento” y sostuvo que “las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo”.

Los cuatro detenidos fueron llevados a la Comisaría 13, en el barrio de Caballito, mientras que el fallecido, Facundo Molares, fue derivado al Hospital Ramos Mejía, “sin signos vitales”, según testigos.

