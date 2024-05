Cortes de luz y cañerías congeladas: el otro lado de la histórica nevada en Bariloche

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La nevada histórica que esta ciudad experimentó durante el fin de semana pasado no solo complicó la circulación –con calles y rutas cortadas, vehículos y personas varadas–, sino que también dejó sin energía eléctrica a varios barrios. En Villa Catedral, en la base del centro de esquí, por ejemplo, los vecinos estuvieron sin luz desde el sábado hasta ayer a las 19.

“Estar cuatro días sin luz es estar también sin teléfono, calefacción y, en algunos casos, sin agua”, comentó Cecilia Uranga, que tiene una casa en Villa Catedral. Actualmente, en ese barrio ubicado a 16 km del Centro Cívico hay casi 1,5 metro de nieve acumulada por las últimas precipitaciones y las cañerías de la mayoría de las casas se congelaron en los últimos días.

“La máquina que mantiene las calles no pasa desde el domingo. Nevó más de un metro en la base del cerro. Además del corte de luz desde el sábado, estuvimos sin señal de celular durante cinco días tras la rotura de tres antenas”, sumó Mercedes Frers, que vive en Villa Catedral desde hace 28 años.

Y agregó: “Hoy seguimos aislados sin poder circular dentro de la villa. No hay máquinas disponibles. El delegado municipal tiene muy buena predisposición, pero no le asignan máquinas barrenieve. Y por eso la cooperativa de luz no podía venir a arreglar el poste al que se le cayó un árbol encima por el peso de la nieve”.

Los vecinos de esa villa señalaron que el paro de hoy sumó complicaciones. Según les indicaron desde el municipio de Bariloche, se compraron máquinas, pero recién estarán disponibles la semana próxima. Por eso, por ahora las cuadrillas municipales solo pueden remover la nieve en algunos sectores con palas.

LA NACIÓN consultó al municipio, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido una respuesta.

Villa Catedral está en la base del cerro del mismo nombre Gentileza de Mercedes Frers

Reclamos

Los vecinos de la villa turística afirman que nunca antes habían estado sin luz por tantos días a raíz de una nevada. “Creen que en la villa viven los ‘ricos’, como he escuchado. No nos dan prioridad. Se jactan de ser el mejor centro de esquí de América del Sur, pero los hoteleros y la gente que hospeda a los turistas en invierno quedan varados por días”.

Otra vecina agregó: “Agradezcamos que por ahora no hubo ninguna situación de emergencia. Pero el lunes a la noche me crucé a un hombre diabético, amputado de un pie, evacuando la villa como podía, con 1,20 metro de nieve en la calle”.

Además de la situación que generó la última nevada, los vecinos y personas que tienen viviendas en Villa Catedral denuncian que el lugar “es tierra de nadie”. Uranga señaló a este medio que hay “una inseguridad brutal, no hay patrulleros, la garita tiene un guardia a veces, y las cámaras de seguridad no andan”. También afirmó que “no hay recolección de basura en la villa y disponen volquetes que desbordan durante semanas”.

En Villa Catedral hubo 1,5 metro de nieve acumulada Gentileza

En tanto, hasta ayer, las cuadrillas de la cooperativa eléctrica local trabajaron para restituir el servicio eléctrico en una decena de otros barrios de la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias y nevadas para esta tarde noche, así como para la madrugada y la tarde noche de mañana, con mínimas de -3ºC y máximas de 3ºC.