Covid-19. “El verdadero problema, hoy, es la circulación de delta”, advierte un investigador británico

“El verdadero problema, hoy, es la circulación de delta, que sobrepasó a las variantes anteriores por ser más apta para diseminarse rápidamente aun en las poblaciones vacunadas”, lanzó a un auditorio virtual Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas del Departamento de Pediatría de la Universidad de Oxford, donde se desarrolló uno de los fármacos contra el Covid-19.

El investigador expuso durante la segunda jornada del XXI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) sobre más incertidumbres que certezas con las que sigue desafiando la pandemia con su “historia cambiante”, según definió.

“¿Deberíamos esperar la aparición de nuevas variantes? –se preguntó–. Sabemos que se detectan cientos de miles de mutaciones a diario en el mundo. Sin embargo, hasta ahora, ninguna es más apta que delta, que es la que permanece como la más fuerte en la mayoría de los países.”

Con un gráfico de la tendencia que van siguiendo los indicadores epidemiológicos en Reino Unido desde la reapertura de actividades el 19 de julio pasado, Pollard señaló que a pesar de que ese país alcanzó una alta proporción de población inmunizada, hay “incertidumbre” ante un aumento de casos (más de 35.000 por día), pero con menos hospitalizaciones, en su mayoría de personas aún sin vacunar o inmunocomprometidas. En el resto de los internados, según describió, la enfermedad tiende a ser más leve, con menos tiempo de uso de camas y menor mortalidad que en las olas previas.

Persisten las dudas sobre, por ejemplo, cuánto disminuirá la protección inmunológica o si la forma en que interactúen los distintos grupos sociales después de la vacunación provocará un aumento importante o no de las internaciones o la mortalidad. “Esta incertidumbre acerca de lo que sucederá en el futuro es el común denominador en todos los países”, dijo Pollard.

Delta, con su subvariante “delta plus” (AY.4.2) que están investigando científicos británicos en el nuevo rebrote de Covid-19 que atraviesa ese país, está detrás también de los cuadros leves en la población que está al día con sus dosis.

En la Argentina, según actualizó hoy el Ministerio de Salud de la Nación, la circulación de delta ya es predominante con el 60% de las muestras positivas para esa variante analizadas y recién con un 55% de la población con esquema completo. Según se publicó, entre el 29 de agosto y del 19 de septiembre, la presencia de delta había pasado del 5 al 13% y, en la última semana de septiembre, era del 24% en el país.

“Experiencia común”

“Lo que comprendimos con delta es que la enfermedad leve será una experiencia común aun entre las personas vacunadas. La ventaja clave de las vacunas es que previene la mayoría de los casos de enfermedad grave”, agregó Pollard, que desde 2016 también integra el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más allá de la incertidumbre que sigue planteando el virus SARS-CoV-2 y “algo de evidencia” de una disminución de la inmunidad en algunas poblaciones, Pollard consideró que, en general, el mundo está hoy “mejor posicionado que hace seis meses” con la protección aun frente a las variantes circulantes.

A futuro, señaló que si aparecen nuevas “cepas” podría esperarse a nivel mundial un aumento del número de casos. “Y esperemos que sean de curso leve. Pero no estamos aún sobre seguro”, advirtió. Su pronóstico incluye una mejoría de la inmunidad dado que la infección se está dando en poblaciones ya vacunadas, la enfermedad, siempre que sea leve, aumentará la inmunidad, según definió.

“Las poblaciones con altas tasas de vacunación están hoy bien posicionadas y la enfermedad grave está básicamente controlada, aunque no por completo –aclaró–. Pero una alta transmisibilidad que podemos prever para los meses venideros será una amenaza para los no vacunados y determinará la necesidad de nuevos tratamientos para los inmunocomprometidos. Al mirar al mundo, veo distintas tasas de enfermedad en las distintas regiones, lo que, en parte, refleja la disponibilidad de testeos. Pero también nos dice que no estamos en el final de la pandemia”.