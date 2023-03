Covid-19: la OMS recomienda aplicar vacunas de refuerzo solo para los grupos de riesgo

escuchar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó hoy sus recomendaciones sobre las vacunas contra el Covid-19, al sugerir que las poblaciones de alto riesgo reciban una dosis adicional 12 meses después de su último refuerzo. El organismo remarcó en varias oportunidades que “todas las recomendaciones de vacunas contra el Covid-19 tienen un límite de tiempo y se aplican solo al escenario epidemiológico actual”. Los especialistas consultados por LA NACIÓN consideran que el nuevo documento insta a recibir el esquema inicial y un refuerzo y que resta esperar que, en el país, se pronuncie el Ministerio de Salud.

La OMS definió como poblaciones de alto riesgo a las personas mayores de 60 años, así como a las más jóvenes con comorbilidades “significativas” como diabetes o enfermedades cardíacas. También incluyó a personas inmunosuprimidas, embarazadas y personal de salud en la primera línea. Para este grupo, la agencia recomienda una dosis adicional de la vacuna 6 o 12 meses después de la última aplicación, en función de factores como la edad y las condiciones de inmunocompromiso. En el caso de las embarazadas, sumó que la vacunación protege también al bebé y ayuda a reducir la posibilidad de hospitalización.

En cambio, la agencia recordó que su comité de expertos también había dicho que las vacunas de refuerzo adicionales para el Covid más allá de la serie inicial –dos inyecciones y un refuerzo– ya no se recomiendan de forma rutinaria para las personas de “riesgo medio”. En este grupo incluyó a los adultos menores de 60 sin comorbilidades y a los chicos y adolescentes con comorbilidades.

Además, la OMS definió al grupo que incluye a los niños y adolescentes sanos como de “baja prioridad” e instó a los países a tener en cuenta factores como la carga de morbilidad antes de recomendar la vacunación de este grupo.

“La OMS propone optimizar y sostener la vacunación periódica de colectivos de alto riesgo como personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos, trabajadores de la salud y embarazadas, pudiendo reconsiderarse la estrategia para las demás personas. Esto no significa que se suspenda la vacunación, sino avanzar en una estrategia razonable, y costo efectiva para sostener la inmunidad colectiva. Cabe esperar la opinión de la cartera sanitaria y dela Conain [Comisión Nacional de Inmunizaciones] ”, explicó a LA NACIÓN Leda Guzzi, médica de la Clínica Olivos y del Hospital Santa Rosa y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“Aquellos que ya han cumplido el calendario de vacunación (puede ser 5 o 6 dosis según si la inicial fueron dos de }Sinopharm que cuentan como única dosis) no deben repetir la revacunación. Se tendrán en cuenta pura y exclusivamente aquellos que tienen alguna gravedad por preexistencia, inmunocompromiso o enfermedades previas. Hay que diferenciar al tipo de pacientes. Si es un paciente que tiene posibilidades de tener una complicación, debe estar vacunado con los refuerzos porque el paciente con riesgo, sigue teniéndolos. Para todos los demás ya no hace falta seguir haciendo refuerzos salvo que empiece a haber circulación de virus o mutaciones. Siempre esto está en revisión porque todo va a depender de la circulación viral. Hoy no tenemos gran circulación viral como para seguir protegiendo con revacunación”, apuntó Ricardo Teijeiro, médico del hospital Pirovano y también miembro de la SADI.

“Lo que postula [la OMS] es que a tres años de la pandemia y a dos del inicio de la vacunación, la población mundial ha alcanzado niveles altos de inmunidad, por vacunas y por haber padecido la infección una o más veces, lo que llamamos ‘inmunidad híbrida’, que es muy efectiva y que ha cambiado la historia de la pandemia en tanto y en cuanto, la presentación clínica en la inmensa mayoría de los casos es más leve y tiene menos impacto sobre el sistema de salud”, agregó Guzzi. Y planteó: “También es importante destacar que los porcentajes de inmunización de las diferentes poblaciones no es homogéneo y que hay áreas del planeta en donde los niveles han sido muy bajos e incluso países en donde hay mucha heterogeneidad entre los estados. Cabe preguntarse si esta estrategia también podría aplicarse en estos escenarios”.

Las recomendaciones llegan en un momento en que los países adoptan enfoques diferentes para sus poblaciones. Algunos de ingresos altos, como Reino Unido y Canadá, ya están ofreciendo a las personas de alto riesgo refuerzos de vacunas contra el Covid-19 esta primavera boreal, seis meses después de su última dosis.

La OMS señaló que se trataba de una opción para un subgrupo de personas de especial riesgo, pero que sus recomendaciones pretendían ser una guía mundial de buenas prácticas.

El organismo explicó que “todas las recomendaciones de vacunas contra el Covid-19 tienen un límite de tiempo y se aplican solo al escenario epidemiológico actual, por lo que las recomendaciones de refuerzo adicionales no deben considerarse como refuerzos anuales continuos de la vacuna contra el Covid-19″. Sobre este punto Bárbara Broese, directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro, detalló: “Las recomendaciones son en base a la situación epidemiológica actual y no quiere decir que estás dosis de refuerzo van a ser anualmente siempre”.

“Todavía no estamos en momento de decirlo [si iremos a un esquema de vacunación anual] porque no sabemos cuál va a ser el gen epidémico del virus. Es muy difícil adelantarse sobre qué tipo de circulación vamos a tener el año que viene”, explicó Teijeiro.

La situación en Argentina

“En el caso de la Argentina, la campaña de vacunación contra Covid-19 ha sido muy exitosa en términos de adherencia de la población al esquema inicial y a los primeros refuerzos. Tal vez es un buen momento para pensar en una normatización de la vacunación, acorde a las condiciones particulares de cada colectivo, dando prioridad a los grupos que responden menos a las vacunas o que desarrollan un menor nivel de anticuerpos”, analizó Guzzi.

Además de la revisión de la hoja de ruta elaborada por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) del organismo, también actualizaron sus consideraciones sobre las vacunas bivalentes y recomendaron que los esquemas se inicien con este tipo de vacunas. “Estados Unidos hace un mes aproximadamente aprobó las bivariantes como esquema primario. Actualmente, lo que se hace en la Argentina es iniciar los esquemas con la monovariante, con la cepa original y después los refuerzos se dan con la bivariante. El documento señala que todos deberían iniciar los esquemas con la bivariante. Acá lo que dicen es que todos deberían porque la cepa que más circula es la ómicron”, señaló Broese.

Con información de Reuters