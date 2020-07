El hisopado es el primer paso para el estudio de PCR que diagnostica Covid 19. Crédito: Prensa GCBA

En las últimas tres semanas, se duplicó en el conurbano el promedio de testeos diarios para Covid-19 . También, los registros oficiales que analizó LA NACION indican que en estos más de 20 días se hizo casi la mitad del total de diagnósticos informados desde marzo pasado.

Eso coincide con la primera reunión de los ministros de Salud de la Ciudad, la Provincia y la Nación para discutir los números de la pandemia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con los que se justificó la vuelta a la cuarentena más estricta hasta el 17 próximo.

Si se tiene en cuenta el período desde aquel 15 de junio hasta ayer, los registros del Ministerio de Salud de la Nación que analizó LN Data indican para el AMBA que en los 40 municipios del conurbano se hacen unos 28 tests diagnósticos diarios por cada 100.000 habitantes , lo que es algo más del doble con respecto de mayo y la primera quincena de junio.

En la Ciudad, ese promedio asciende a 61 tests diarios cada 100.000 habitantes. Eran 37 entre mayo y la primera quincena de junio. Chaco, la tercera jurisdicción con más casos, se acerca más a la proporción del conurbano, con 20 tests diarios cada 100.000 habitantes en las últimas tres semanas. Antes, el promedio era 13 tests por día.

Anteayer, el ministro Ginés González García se reunió en La Plata con el gobernador Axel Kicillof para reforzar la presencia del plan Detectar en el territorio provincial y tener apoyo de Nación para disponer de más laboratorios para analizar las muestras. "Ya estamos saturados", afirmó Enio García, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, en diálogo con LA NACION . La red de laboratorios provinciales incluye 29 establecimientos, con una capacidad promedio de 3800 determinaciones diarias, de acuerdo con un informe provincial.

Más temprano, el propio ministro Daniel Gollán había comparado la propagación del nuevo virus en su jurisdicción con una "mancha de aceite" . Lo hizo al señalar que los contagios "empiezan por un lugar donde hubo un ingreso externo y, luego, se van corriendo" en referencia a cómo avanzaron entre los tres cordones del conurbano.

Eso estaría replicando lo que en la Ciudad pasó hace más de un mes. "El primer cordón (del conurbano) entra en una especie de estabilidad, el segundo cordón un poco menos y el tercer cordón es donde duplica más porque son casos nuevos", agregó Gollán en una entrevista radial.

"Estábamos, en promedio, hace un mes en 2200 testeos por día y, ahora, estamos haciendo 4000 por día", dijo García . "Las reuniones [con Ciudad y Nación] las pedimos porque empezaron a aumentar los casos y la positividad de los testeos. Hasta ese momento, con un 8% de positividad, no necesitábamos hacer más tests -agregó-. Al estar aumentando los casos, todos los días aumentamos testeos, las camas se ocupan y esas reuniones son necesarias porque empezó un nuevo proceso y no paró. Hoy [por ayer] tuvimos más de 2200 casos, que tendremos que analizar si tienen que ver con una acumulación de notificaciones de resultados de los laboratorios o no. En la medida que vaya aumentando la epidemia, habrá más testeos."

En todo el conurbano, hasta el 15 de junio se había hecho el 55% de los 171.991 testeos informados desde marzo pasado. El resto (76.906) se procesó en las últimas tres semanas. También se duplicó la cantidad de tests con respecto a mayo y la primera mitad de junio: pasó de alrededor de 13 a 28 tests por día por cada 100.000 habitantes. En la primera semana de este confinamiento más estricto, el valor más alto para los 40 municipios bonaerenses del AMBA se alcanzó el viernes pasado, con 39 tests diarios por cada 100.000 habitantes .

A una semana de cuarentena estricta, LA NACION estimó el avance en la capacidad de testeos en esas tres áreas, donde viven unos 13 millones de personas. Se tuvo en cuenta la evolución desde el 15 de junio hasta ahora, que es el período que va desde la reunión de los ministros de Salud para evaluar volver a la fase 1. La cantidad de tests diarios se consideró por fecha de diagnóstico (positivo o negativo), ya que los registros oficiales no incluyen la fecha de toma de muestra exacta. La Matanza, un municipio dividido entre el primero y el segundo cordón, se consideró dentro del primero porque no fue posible acceder a los datos desagregados por localidad.

Por cordón

Al desagregar los datos por cordón, en los primeros 12 distritos que rodean a la Ciudad se hicieron en total 88.895 testeos en lo que va de la pandemia. El 45% se hizo en los últimos 20 días. Pero en mayo, en este primer cordón, se habían analizado unos 14 hisopados por día cada 100.000 habitantes, comparado con 30 en la segunda quincena de junio. Esta última semana, se hicieron entre 21 y 39 tests por día cada 100.000 habitantes .

En el gobierno bonaerense analizan por estas horas reemplazar la estrategia sanitaria para contener el avance de los contagios en esta área. "El Detectar es para el control de focos. En el territorio del primer cordón ya tenemos una cantidad de casos que nos está haciendo preguntar si sigue valiendo la pena aplicarlo o usar ahí otra estrategia y pasar el operativo al segundo o el tercer cordón, donde hay focos de contagio específicos", confirmó García .

En el segundo cordón, la provincia notificó 54.945 pruebas desde marzo pasado; el 46% se concentró en los últimos 20 días. Entre mayo y el 14 de junio, se hicieron unos 12 tests diarios por cada 100.000 habitantes. Esto pasó a 26 a partir de la mitad del mes pasado. Solo esta primera semana de cuarentena estricta oscilaron entre 27 y 37 pruebas diarias por cada 100. 000 habitantes.

Por último, en los 14 distritos del tercer cordón bonaerense del AMBA se procesaron 28.151 muestras desde marzo. El 42% se hizo desde mediados del mes pasado. Los testeos diarios pasaron de 14 por cada 100.000 habitantes en mayo a 28 desde finales de junio en esta zona del conurbano que es donde, según Gollán, se duplicaron los casos nuevos. Los registros indican que, en los últimos siete días, hubo entre 27 y 41 pruebas diarias cada 100.000 habitantes.