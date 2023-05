Crimen de Benjamín Gamond en México: el emotivo posteo de su amiga sobreviviente

escuchar

Cinco días después del asesinato del joven argentino de 23 años, Benjamín Gamond, en manos de un hombre que lo atacó a machetazos en una isla paradisíaca de México, su amiga y sobreviviente de la agresión, realizó un emotivo homenaje a su memoria desde Instagram.

“Ahora te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso. Me llevo para siempre tus abrazos, tu sonrisa, tu carita preciosa; te fuiste tranquilo, siempre en paz”, escribió Macarena Elía González desde un posteo en su cuenta de Instagram sobre su amigo Benjamín, a quien ella llamaba cariñosamente “Menjamín”.

Macarena se encontraba con su novio Santiago Lastra y Benjamín disfrutando de unas vacaciones en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, hasta que el viernes 13 de mayo, almorzaban en un bolichito de la playa y fueron atacados por un hombre mexicano de 21 años con un machete.

Benjamín fue quien sufrió las heridas más graves, en la cabeza, los brazos y el tórax. Tras ser atentido por médicos en Puerto Escondido, fue trasladado a un sanatorio de mayor complejidad en México el domingo, y el lunes 16 murió. En tanto Macarena y su novio recibieron curaciones y estuvieron fuera de peligro.

“Intentaba escribirte y no me salía. Entonces empecé a tirar todo lo que sentía en una nota. Y así lo voy a dejar”, escribió ayer la joven en un posteo en el que se la ve junto a Benjamín. “Ahora te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso. Me llevo para siempre tus abrazos tu sonrisa tu carita preciosa; te fuiste tranquilo, siempre en paz”, comenzó.

“Eras un alma sabia. Eras todo amor. Eras totalmente épico. Tu vida, un salto extremo. Benjamín sonrisa. Benjamín rulitos. Benjamín gula. Benjamín gruñón. Benjamín corazón. Siempre al límite. Siempre tirándote de todos los árboles que existan. Ahora te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso. Me van a faltar tus desayunos y tus charlas. Me vas a faltar en todas las fiestas, pero voy a seguir yendo a bailar allá adelante como si estuvieras saltando conmigo. Me llevo para siempre tus abrazos, tu sonrisa, tu carita preciosa. Millón de cosas por hacer, pero quien nos quita las miles que hicimos. Si al final siempre la vivíamos”, escribió.

“Te fuiste tranquilo, siempre en paz. Pero no te fuiste a ninguna parte. Porque te siento en todos lados. Y aunque ahora duela mucho, nunca voy a dejar de nombrarte y celebrarte. Porque quedamos vivos en la gente que amamos. Te juro que me voy a meter al mar, y con miedo lo voy a hacer igual. Mucha vida y mucha fiesta. Tanto amor que no entra en ningún lado. Tanta magia que las palabras no lo explican. Gracias. Te voy a extrañar por siempre mi hermanito Menjamín”, cerró, junto con varias fotos del joven que acompañan a manera de ilustración la amistad vivida.

El martes, la novia del joven asesinado, Carmela Martínez, expresó en las redes la tristeza que sentía. En su publicación subió diez fotos de los años que compartió a su lado. Entre besos, abrazos, sonrisas y viajes la publicación se centra en el amor que ambos sentían mutuamente. “Hola Tarzán. Gracias por tanto amor. Te voy a amar mil vidas más”, dice la despedida de la joven.

Benjamín Gamond y Camila Martínez

Por el crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) requirió y obtuvo el dictado de la prisión preventiva para Cruz Irving Martínez Flores, el joven de 21 años oriundo del estado mexicano de Guerrero, acusado del homicidio calificado y del homicidio en grado de tentativa del argentino Lastra y su novia, Macarena González.

LA NACION

Temas MéxicoHomicidio