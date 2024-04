Crisis sanitaria: otra provincia busca cobrar a los turistas extranjeros la atención en hospitales públicos

Escuchar

MENDOZA.- La provincia no se queda atrás y avanza con un plan para cobrar la atención médica a los extranjeros, a tono con lo que ya dispuso Salta y pronto lo hará Santa Cruz, aunque se trata de una acción que venía solapada en la discusión legislativa mendocina. Así, el gobierno que comanda el radical Alfredo Cornejo busca no solo reformar y ordenar el sistema sanitario para optimizar recursos, lo que generó rechazo de profesionales del sector, tal como publicó LA NACIÓN, sino que también pone el ojo en aquellos visitantes que no residen en territorio local y se acercan a los hospitales públicos, al tener en cuenta la continua presencia y visita, principalmente, de chilenos y brasileños, aunque también de venezolanos y paraguayos.

De esta forma, como parte de la “Ley Ómnibus” sanitaria provincial, que consta de 26 proyectos, de los que la mitad ya cuentan con media sanción, ahora toma valor la iniciativa número 11. Se trata de la Creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), el que, tímidamente, al final del articulado, estipula el cobro a extranjeros.

Esta propuesta puntual cuenta ahora con el impulso de otra iniciativa: la presentación que realizó en los últimos días la diputada de Cambia Mendoza, María Eugenia De Marchi, vinculada al sector de Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación. “Es un complemento al artículo 19 del plan de salud, que legisla de manera general la cobertura de gastos de los pacientes de nacionalidad extranjera”, indicó la legisladora, que encuadró además su propuesta en la Ley de Migraciones y la Constitución Nacional.

Todo indica que, tras sortear el debate en comisión, la iniciativa recibirá en los próximos días el aval de las diferentes bancadas en el recinto, ya que se trata de una normativa complementaria a lo ya aprobado en la Cámara Alta. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el país, De Marchi planteó dos tipos de extranjeros: los residentes permanentes y los transitorios. Los primeros, podrán hacer uso gratuito de la atención en los efectores públicos, mientras que los segundos, que generalmente son turistas, pasajeros en tránsito o conductores de transporte internacional, deberán costear la prestación que reciban, al igual que aquellos que están con una autorización precaria, mientras realizan el trámite de residencia final en el país.

Vale aclarar que el proyecto de la legisladora estipula casos excepcionales. En el artículo 5 así lo expresa: “Se exime del pago de aranceles en caso de emergencia médica que revista carácter urgente con riesgo de vida para el paciente el que será garantizado en todos los casos”.

De acuerdo con la mega ley que pretende reformar todo el sistema sanitario provincial, en su capítulo 11 dispone avanzar con el Reforsal, un ente que recuperará los fondos, entre ellos, vinculados a la atención de los extranjeros, algo que se ve plasmado, solapadamente, en su artículo 19, que establece concretamente: “El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios especí­ficos con las obras sociales, mutuales, u otros sistemas de cobertura asistencial para la atención de sus afiliados en los hospitales y centros asistenciales que integran la Red Sanitaria de la Provincia de Mendoza, y establecer para esos supuestos procedimientos especí­ficos para la facturación y cobro de dichas prestaciones. En el caso de los pacientes de nacionalidad extranjera no residentes en la provincia con cobertura de salud pública o privada en su paí­s de origen, los gastos de la asistencia que reciban deberán ser solventados por su cuenta con cargo a la entidad que brinde dicha cobertura en su país de origen mediante la emisión del correspondiente comprobante de atención y de pago a efectos la gestión y tramitación por el interesado ante quien corresponda”.

Es importante aclarar, a diferencia de Salta, que en la provincia, a pesar de estar en zona de frontera y en contacto permanente con Chile, no tiene un alto porcentaje de atención sanitaria en efectores estatales. De acuerdo, con datos del Ministerio de Salud local menos del 5% de los extranjeros fueron atendidos en los hospitales públicos de Mendoza. Sí, a lo largo de los años, ha sido más notaria la prestación de servicios en el sector privado, donde hay ciudadanos de otros países que realizan “tours sanitarios” para realizarse chequeos generales o alguna práctica quirúrgica puntual, entre ellas estéticas.

A la espera de que avance el plan, lo que ocurre en Salta es sorprendente. Desde que se aplicó el cobro a extranjeros con residencia precaria o transitario a comienzos de este año se redujo casi 90% la atención a ciudadanos de países limítrofes.

Megareforma sanitaria

El proyecto 11, como se lo conoce, consiste en la creación del Reforsal, que busca la unificación de la gestión y el cobro de las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura social. Para ello se constituye una entidad autárquica y descentralizada con una estructura chica, que focaliza en la facturación, gestiona las cobranzas, y devuelve a los efectores lo recaudado. Usará la digitalización, establece un nomenclador provincial con valores que permiten recuperar los costos de las prestaciones y se autosustenta. Permitirá mejorar sustancialmente los recursos del sistema público.

