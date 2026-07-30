Crucial decisión para la Argentina y países de la región ante la suba de las infecciones de transmisión sexual

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) no dejan de ser un problema de salud pública en la región, sobre todo por el reciente repunte de los casos de sífilis y los nuevos diagnósticos de VIH. A través de un convenio que firmaron la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y AIDS Healthcare Foundation (AHF, por su sigla en inglés), empezarán a trabajar con los gobiernos para llevar los testeos y el inicio inmediato de los tratamientos a los centros del primer nivel de atención, en lugar de ofrecerlos solo en hospitales u otros espacios especializados en salud sexual.

El acuerdo se terminó de sellar entre ambas organizaciones durante la 26° Conferencia Internacional sobre Sida (AIDS 2026), que se está realizando en Río de Janeiro. Inicialmente, trabajarán en diez países. Si bien el listado se está terminando de definir, ya incluye a la Argentina, junto con Brasil, Honduras, México y Perú, según pudo saber LA NACION.

Cada parte aportará lo suyo: la OPS trabajará con los gobiernos, a través de su interacción frecuente con los ministerios de Salud en cada país, y AHF se ocupará de la implementación con los equipos de cada centro de atención comunitaria.

Adele Benzaken, directora médica global de AHF, durante el anuncio del convenio con la OPS en AIDS 2026 Genetileza OPS

En AHF, estiman que “antes de fin de año” ya estará disponible esta oferta ampliada de testeos, incluido el test rápido para VIH y el inicio inmediato del tratamiento sin necesidad de derivaciones a servicios hospitalarios de mayor complejidad.

Miguel Pedrola, director científico de AHF para América Latina y el Caribe y responsable de coordinar la parte operativa de este convenio financiado por la organización, señaló que el cambio agilizará la detección de ITS, disminuirá la cantidad de testeos tardíos de VIH y reducirá el tiempo entre los diagnósticos y el inicio de los tratamientos. Confirmó, asimismo, que la Argentina aparece entre la decena de países en la que ambas partes quieren implementarlo.

La firma del acuerdo se oficializó durante una sesión satélite de la OPS en AIDS 2026 sobre la reducción de la mortalidad por enfermedad avanzada por VIH. “Seguimos viendo demasiadas personas que conocen su diagnóstico cuando la infección ya está avanzada, lo que reduce las oportunidades de prevenir complicaciones graves y muertes evitables. Ampliar el acceso a las pruebas y garantizar que las personas sean vinculadas rápidamente a la atención y al tratamiento es fundamental para reducir las muertes relacionadas con el sida y salvar más vidas en nuestra región”, dijo Mónica Alonso, jefa de la Unidad de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Malaria de la OPS.

Ese organismo estima en 900.000 la cantidad de personas con una detección positiva para VIH, pero que no están en tratamiento. “La pérdida de seguimiento continúa siendo uno de los principales obstáculos”, indicaron en ese encuentro.

El último informe sobre VIH en el país se presentó, como suele ocurrir, para el 1° de diciembre del año pasado, Día Mundial del Sida, con datos correspondientes a 2023 y 2024. Se informó un promedio de 6900 nuevas notificaciones anuales: el 99% de los varones y el 98% de las mujeres contraen la infección por prácticas sexuales sin protección, se indicó.

Adele Benzaken, directora médica global senior de AHF, con presencia en 50 países, incluidos 11 de la región, refirió que se necesita “mucho más” que los testeos y los tratamientos que están disponibles para resolver estos problemas con el VIH y las ITS, en las que también trabaja la organización. “Necesitamos asegurarnos de que lleguen a las personas que necesitan [esas herramientas], en el momento adecuado y de una manera que responda a las realidades de cada país y comunidad”, expresó.

La sede de AHF en el centro porteño, en la esquina de Paraguay y San Martín Fabiola Czubaj

En los centros especializados en salud sexual que AHF tiene en el país, uno de ellos en el microcentro porteño, el aumento de la detección de sífilis, VIH, clamidia, gonorrea o hepatitis C lo comprueban a diario. En la organización, afirman que si bien hay información sobre cómo prevenir su transmisión, lo que sigue faltando es educación sexual para que no ocurra, más allá de la edad o la experiencia. “Nunca hablamos de ITS”, ya había dicho Pedrola a LA NACION en marzo pasado.

En ese momento, datos oficiales habían dado cuenta de una diferencia del 110% en los casos de sífilis detectados en los dos primeros meses del año con respecto a los diagnósticos para el mismo intervalo acumulados entre 2021 y 2025. Eran nada más ni nada menos que 4300 infecciones más que en años anteriores, y la tendencia también se replicaba en embarazadas y la transmisión de la infección al bebé (sífilis congénita). “La sífilis resurge con fuerza”, dijeron ahora los representantes de AHF en AIDS 2026, sobre esa infección que se puede prevenir y curar con penicilina.

Más de un millón

Esa organización realiza más de un millón de pruebas anualmente. “La cara más crítica de la crisis es la sífilis congénita”, sumaron porque hay 4,98 casos por cada 1000 nacidos vivos. “Es [una tasa regional] casi diez veces más alta que la meta de eliminación [de la infección] de la OMS, de 0,5 casos por cada 1000″, precisaron.

Al citar datos para la Argentina, mencionaron los del Boletín Epidemiológico Nacional a año cerrado. “En 2025, el país reportó 46.779 casos de sífilis, lo que representa un aumento del 75,6% con respecto de 2022 y la cifra más alta registrada desde el inicio de la vigilancia epidemiológica nacional”, informaron. A mediados de este mes, las provincias habían notificado a ese sistema de vigilancia sanitaria 26.873 casos confirmados en la población general, casi el doble de los tres años previos en el mismo plazo.

“El acuerdo es para el trabajo conjunto con la OPS en lo político y AHF en lo operativo para mejorar el acceso en diagnóstico y tratamiento”, dijo Pedrola en diálogo con LA NACION desde Río de Janeiro. “La OPS tiene contacto directo con los gobiernos, asesora en cómo hacerlo, y nosotros hacemos el trabajo de campo –continuó–. Se trata de complementarnos para ayudar a implementar políticas públicas necesarias para alcanzar la meta global 95-95-95″.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) fijó para dentro de cuatro años el objetivo de que el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, el 95% reciba tratamiento y el 95% de esas personas tenga una carga viral indetectable (no transmita la infección).

El principal objetivo que buscan alcanzar en detección y acceso al tratamiento de las ITS es que el test rápido de VIH sea accesible en todos los países en los que trabajarán a la par. “Para eso –dijo Pedrola–, hay que integrar los servicios de salud involucrados y llevar el testeo al primer nivel de atención. De esta manera, va a empezar a ser más fácil para la gente hacerse el primer test de VIH y, junto con esto, compartir nuestra experiencia para aumentar en esos centros el ofrecimiento activo del testeo para ITS”.

El segundo objetivo que se proponen con la OPS es achicar la demora que se produce entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. “Ahí, con el resultado del testeo, se abre la posibilidad de empezar a hacer rápido el tratamiento”, sumó. Para eso, relevarán con las autoridades sanitarias de cada país qué requisito en sus guías clínicas está asociado con el retraso en el inicio del tratamiento.

“El objetivo es solucionar esas brechas y empezar a removerlas para asegurar un acceso rápido en el mismo lugar de la detección y con mayor proximidad a la población”, agregó. “Lo importante es hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento de las ITS en el primer nivel de atención; que la gente no tenga que ir a un centro especializado en salud sexual para hacerse un test de ITS. Se trata de solucionarles un problema”, concluyó.