Quién era el turista neerlandés que murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

Este martes, un turista oriundo de Países Bajos murió luego de que volcara la lancha en la que iba durante una excursión en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú. Las autoridades confirmaron que se trata de Mark Lensink, un joven de 26 años que había viajado con su familia para pasar unas vacaciones en el destino turístico que comparten la Argentina y Brasil.

El incidente ocurrió cuando —por razones que aún son materia de investigación— la embarcación de la empresa brasileña Macuco Safari se dio vuelta en las aguas del río Iguazú durante el recorrido que realizaba para ver los saltos desde cerca. Según informaron los Bomberos Militares del estado de Paraná, en Brasil, iban a bordo seis turistas neerlandeses y dos tripulantes (un piloto y un copiloto).

Oriundo de la ciudad de Rijssen, en Países Bajos, Lensink se ahogó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Si bien recibió primeros auxilios tras ser rescatado y fue trasladado a un hospital local, no logró ser reanimado por el personal médico, que constató su muerte poco después.

Según su perfil en la red social LinkedIn, Lensink había estudiado una tecnicatura en arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences, una de las universidades de ciencias aplicadas más grandes de los Países Bajos. Además, era el dueño y fundador de Lensink Bouwservice, una empresa de construcción y carpintería situada en su ciudad natal.

Las excursiones a los saltos de las Cataratas se realizan en pequeñas lanchas Parques Nacionales de Argentina

Lensink iba a bordo de la embarcación junto a parte de su familia, con quienes pasaba las vacaciones. Tras el incidente, tres mujeres y un hombre fueron asistidos en el lugar y regresaron con sus familiares y otros dos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Municipal de Foz, en donde se encuentran fuera de peligro.

Uno de los ingresados en el hospital es un hombre de 49 años que se encuentra bajo observación; mientras que su esposa, una mujer de 48 años, fue atendida por una fractura en el pie, según indicaron los comunicados emitidos por Bomberos, la Municipalidad de Foz y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (equivalente a Parques Nacionales brasileños).

A partir de ahora, la Marina de Brasil quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del incidente. En este marco, los peritos buscarán establecer si existieron fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al accidente y verificarán si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones turísticas.

En tanto, la empresa Macuco Safari, a cargo de la embarcación, suspendió temporalmente las excursiones para facilitar las pericias y la recolección de pruebas. Por su parte, Jungle Explorer —operador de las embarcaciones del lado argentino— interrumpió algunas de las salidas programadas en la jornada de esta semana.

La crecida en las Cataratas del Iguazú CHRISTIAN RIZZI - AFP

El hecho ocurrió mientras el río Iguazú registra actualmente un caudal tres veces superior al habitual, que oscila entre 1500 y 1800 metros cúbicos por segundo (m³/s). Este lunes, Iguazú Argentina SA, el concesionario del Parque Nacional Iguazú, informó que el caudal del río era de 6500 m³/s.

El circuito de la Garganta del Diablo, el más visitado por los turistas, se mantuvo cerrado entre el miércoles y el domingo pasado, días en los que, debido a las intensas lluvias en la región, el caudal había superado los 8500 metros cúbicos por segundo. Durante esas jornadas, las lanchas del lado argentino suspendieron sus excursiones por el río Iguazú.