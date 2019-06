Cuáles son las advertencias para evitar lesiones al ver un eclipse solar

El 2 de julio se producirá el próximo eclipse solar

24 de junio de 2019 • 16:56

El próximo eclipse solar que se producirá el martes 2 de julio generó revuelo en la población por un audio que se difundió en redes sociales del oftalmólogo sanjuanino Pablo Larrea relacionado al fenómeno y las advertencias para verlo.

"Estamos aterrados, aterrados, porque estén viniendo de todos lados a ver el eclipse. Vamos a tener cualquier cantidad de lesionados", dice el especialista en un audio de WhatsApp enviado a una conocida y que luego se multiplicó en los celulares y generó preocupación.

Sin embargo, Larrea quiso llevar calma y advertir sobre los métodos de prevención para ver este tipo de fenómenos."Sé que se ha enojado mucha gente por este audio. Mi intención no es frenar un gran evento. Solo pretendo que la gente tenga protección", sostuvo Larrea.

El médico, además, contó el origen de sus dichos al Diario de Cuyo: "Todo empezó cuando una amiga me preguntó cómo ver el eclipse para cuidar a su hijo. Yo le respondí con ese mensaje que, aunque yo no lo pretendía, se viralizó. Lo importante es que todos sepan que no hay que mirarlo directamente, hay que usar lentes o filtros con protección ultravioleta".

Por su parte, la Sociedad de Oftalmología de San Juan emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook con las indicaciones para poder observar el eclipse sin sufrir consecuencias.