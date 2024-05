Cuáles son los cinco hábitos cotidianos que más dañan la vista según los especialistas

Escuchar

Uno de los sentidos que utilizamos a cada momento, desde que se despierta hasta que se descansa, es la vista. Los ojos son una parte fundamental para poder desarrollar las diferentes tareas diarias y muchas veces no se los cuida como debería.Tener malos hábitos puede ocasionar daños irreversibles a la vista o que los ojos ya no funcionen al 100 por ciento. Algunos profesionales mencionaron cuáles son esos cinco hábitos que hacen que se dañe de manera progresiva.

De acuerdo con el especialista español Carlos Fernández estos son cinco de los hábitos que debe evitar al máximo para no causarle daño a sus ojos.

1. Frotarse los ojos constantemente

Al frotarse los ojos con frecuencia puede causar infecciones, debido a que las manos pueden estar llenas de microorganismos que pueden ocasionar infecciones como conjuntivitis o blefaritis, que consiste en una inflamación del párpado que afecta la producción de lágrimas y pestañas. De igual forma, cuando se frotan los ojos, es posible causar una deformación en la córnea, cambiando la forma normal de esta y causando que el tejido de la córnea se vuelva más delgado.

2. Leer a oscuras o en penumbra

Al estar expuestos a constante luz solar, los ojos pueden lastimarse, es por ello que es importante utilizar anteojos de sol o algo que los proteja como un gorro o sombrero para evitar los rayos UV. Por otra parte, si acostumbra leer cuando está llegando la noche o a oscuras y no prende la luz, si bien esto no daña los ojos, si le ocasionará fatiga ocular y hacer más difícil la lectura. También hay que tener en cuenta que la mejor luz para leer y que los ojos no se cansen es la de luz fría o blanca.

3. Fumar podría empeorar los problemas en los ojos

Las personas que fuman aumentan la probabilidad de padecer ojo seco, cataratas e incluso glaucoma. Esta última enfermedad es un conjunto de enfermedades visuales que pueden ocasionar ceguera, ya que el nervio que conecta el ojo con el cerebro se daña por una alta presión en este.

4. No tener una buena higiene ocular

Una correcta limpieza es importante para mantener una buena salud visual y aunque muchos no le prestan atención, esto puede causar infecciones. Para limpiarse adecuadamente, puede hacerlo mientras se esté duchando o con un paño limpio y húmedo. Si usa lentes de contacto, es fundamental mantenerlos en su estuche, hidratados con el líquido especial para estos y evitar usarlos por mucho tiempo.

5. No usar anteojos adecuados cuando se expone al sol

Se ha pensado que el usar gafas de sol son un lujo o moda, sin embargo, estos accesorios son primordiales para proteger sus ojos de los rayos ultravioleta, todo el tiempo.Estos rayos afectan tejidos del ojo, especialmente los de la superficie, es decir, la córnea y el cristalino. Así mismo, puede haber daños en los ojos de las personas que están constantemente expuestos al reflejo del sol en el agua, la arena o la nieve, esta enfermedad se llama fotoqueratitis.

En tanto, no todas los anteojos oscuras protegen contra los rayos UV, es por ello que si va a adquirir alguno es necesario que tengan el filtro adecuado. En las personas que utilizan maquillaje, se debe tener en cuenta que este debe ser de marcas confiables, no maquillar dentro de los ojos y evitar compartirlo. Si presenta algún tipo de afectación en sus ojos o en su salud en general, consulte con su médico y no se automedique.

El Tiempo (Colombia)

Temas GDA