Cuáles son los requisitos para acceder a los vouchers educativos

La inscripción al avoucher educativo destinado a los alumnos de distintos niveles para solventar el pago de la cuota mensual en colegios y escuelas gestión privada está habilitado durante el mes de abril. El trámite se puede iniciar de forma online, pero solo puede acceder un determinado grupo de personas que cumplen algunos requisitos. Estos aplican tanto para los padres como los alumnos que desean acceder a este beneficio.

El voucher depende del Ministerio de Capital Humano y ofrece al menos 75% de aporte estatal. Está disponible para las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario.

Se trata de una herramienta de asistencia para los estudiantes que cursan en establecimientos pagos y que, por el ritmo inflacionario, no pueden afrontar la totalidad de la cuota mensual, por lo que esta ayuda está disponible si se cumplen determinados requisitos. Uno de ellos está vinculado al ingreso del grupo familiar, que para este beneficio no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM). Considerando la actualización más reciente, que llega a $202.800, el ingreso total de la familia solicitante no puede superar los $1.419.600.

La inscripción abrió el 3 de abril y estará habilitado hasta fines de abril. Es importante saber que, independientemente de la carga del formulario, la institución educativa debe emitir el certificado de alumno regular que valide el proceso, por lo que es recomendable realizar la gestión con tiempo prudencial.

El monto que se acredita en la cuenta del beneficiario tiene un tope de $27.198 por cada hijo, y para que se apruebe el beneficio el valor de la cuota mensual escolar no debe superar los $54.396.

Cuáles son los requisitos de padres y alumnos para pedir el voucher educativo

Responsables parentales

Ser argentinos nativos o naturalizado o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Solicitar la prestación dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

Completar la encuesta solicitada al momento de realizar la inscripción en la plataforma.

Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma.

Alumnos

Tener al momento del cierre de la convocatoria hasta 18 años inclusive.

Asistir a una institución educativa pública de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Cómo anotarse al voucher educativo

Hasta el 30 de abril, es posible anotarse para recibir la ayuda estatal. La inscripción debe ser realizada solo por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años, inclusive, ya sea madre, padre o tutor.

El formulario está disponible en este link. La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y el formulario solo puede modificarse hasta el momento en que se cierre y envíe. Una vez enviado, el responsable parental se encontrará inscripto como solicitante en las condiciones declaradas.

Vale recordar que debido a la cantidad de solicitantes, la página presenta errores y demoras.

Por dónde y cuándo se paga el voucher

Una vez realizada la inscripción, recibida la validación por parte de la institución educativa y confirmada la adjudicación, el pago estará a cargo de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Por eso es importante tener actualizado el CBU correspondiente en el apartado Mi Anses.

Los beneficiarios que se inscriban y sean validados por las instituciones educativas entre el 3 y el 18 de abril recibirán el primer pago a comienzos de mayo y los siguientes en junio y julio. Quienes se inscriban del 19 al 30 de abril y sean validados por las instituciones educativas entre el 19 de abril y el 10 mayo recibirán el primer y el segundo pago en junio y el tercero en julio.

Cuál es el monto del voucher

El monto del voucher es del 50% del valor del arancel programático de jornada simple informado por cada jurisdicción o, en su defecto, estimado por la Secretaría de Educación en función de casos testigo.

El tope que se puede recibir es de $27.198 por cada hijo, y para que se apruebe el beneficio, el valor de la cuota mensual escolar no debe superar los $54.396.

Cuántos vouchers se pueden pedir por familia

La prestación consiste en una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa, según lo establecido en el reglamento. Cada madre, padre o tutor puede inscribir a todos los menores que tenga a cargo.

Cuánto dura el voucher educativo

Los vouchers educativos tiene una duración de tres meses y serán ejecutados en mayo, junio y julio.

