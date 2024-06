Cuándo es el próximo feriado de julio 2024

Escuchar

El próximo feriado del 2024 llega en julio, cuando los argentinos celebren el Día de la Independencia con una jornada de asueto nacional el martes 9.

Este día tiene estatus de feriado inamovible por celebrarse la firma del Acta de Independencia en el Congreso de Tucumán de 1816, que buscó quebrar definitivamente el vínculo colonial con España. La firma de los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata prosiguió los eventos de la Revolución de Mayo de 1810, que comenzó el camino para la autonomía de una nación muy distinta a la que conocemos ahora, pero que en ese momento ya tenía algunos de los rasgos que hoy la distinguen.

El martes 9 de julio se celebra el Día de la Independencia con un feriado nacional (En imagen: "El Congreso de Tucumán" de Antonio González Moreno) educ.ar

Se trata de una de las fechas más importantes de nuestro calendario nacional, que suele celebrarse con actos en las escuelas y festejos oficiales. Además, a todo esto se le suma el feriado, que este año cae en martes, por lo que supondrá un descanso en la rutina de la mayoría de las personas.

Es el único feriado que va a haber en el séptimo mes del año, por lo que también es una oportunidad que no se va a volver a repetir hasta el mes de agosto.

Cómo se cobra el feriado del 9 de julio

La Ley 20.744, también conocida como la Ley de Contrato de Trabajo, establece el régimen por el cual se pagan a los empleados que prestan sus servicios durante los días de asueto. “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en cuanto a la prohibición del trabajo. En dichos días, los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan con domingo”, detalla el artículo 181 de la normativa.

En ese sentido, se especifica cuál es este régimen que aplica tanto a feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos: “Todo trabajador que preste servicios por estar afectado a las excepciones previstas en aquellas normas legales cobrará la suma que tenga asignada, más una cantidad igual”, puntualiza la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, las personas que trabajen en feriados como el 9 de julio cobrarán el doble de lo que reciben por una jornada laboral.

Para calcular cuánto se cobra por un feriado, hay que tomar el salario de una jornada regular y multiplicarlo por dos Shutterstock

El único caso donde esto no aplica son los días no laborables, donde el descanso queda a criterio del empleador y, en caso de que decida no otorgarlo, los trabajadores deben acudir a sus puestos por la misma paga de cualquier día hábil.

El calendario completo de los feriados que quedan del 2024

Aunque la jornada de descanso del 9 de julio sea esperada por muchos, una vez que pase todavía quedarán otros feriados de este 2024:

Agosto

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

