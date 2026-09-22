Cuándo terminan las clases en la Argentina 2026, provincia por provincia
El ciclo lectivo finaliza en diferentes fechas según la jurisdicción; a qué día corresponde según el calendario escolar
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Loas alumnos y docentes de todo el país pueden consultar el calendario escolar oficial para saber con exactitud cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia.
Tal como ocurre con las fechas de inicio y el receso invernal de mitad de año, el calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país, por lo que es posible planificar las actividades de este período que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.
Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia
Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.
Cuándo es el próximo fin de semana largo por un feriado nacional en la Argentina
El feriado nacional por el Día de la Raza tiene carácter de trasladable, y en 2026, queda establecido para el segundo lunes del mes, lo que coincide con el lunes 12.
Esto sucede luego de que en septiembre no se formara ningún fin de semana largo, debido a que es el único mes del año en el que no hay feriados nacionales.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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