Cuándo terminan las clases en la Argentina 2026, provincia por provincia

Loas alumnos y docentes de todo el país pueden consultar el calendario escolar oficial para saber con exactitud cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia.

La fecha de finalización del ciclo lectivo en la Argentina Freepik

Tal como ocurre con las fechas de inicio y el receso invernal de mitad de año, el calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país, por lo que es posible planificar las actividades de este período que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.

Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

22 de diciembre CABA: 18 de diciembre

18 de diciembre Catamarca: 18 de diciembre

18 de diciembre Chaco: 18 de diciembre

18 de diciembre Chubut: 18 de diciembre

18 de diciembre Córdoba: 18 de diciembre

18 de diciembre Corrientes: 18 de diciembre

18 de diciembre Entre Ríos: 18 de diciembre

18 de diciembre Formosa: 17 de diciembre

17 de diciembre Jujuy: 18 de diciembre

18 de diciembre La Pampa: 23 de diciembre

23 de diciembre La Rioja: 18 de diciembre

18 de diciembre Mendoza: 22 de diciembre

22 de diciembre Misiones: 18 de diciembre

18 de diciembre Neuquén: 18 de diciembre

18 de diciembre Río Negro: 18 de diciembre

18 de diciembre Salta: 18 de diciembre

18 de diciembre San Juan: 18 de diciembre

18 de diciembre San Luis: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Cruz: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Fe: 18 de diciembre

18 de diciembre Santiago del Estero: 18 de diciembre

18 de diciembre Tierra del Fuego: 18 de diciembre

18 de diciembre Tucumán: 18 de diciembre

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.

El calendario escolar 2026 completo X

Cuándo es el próximo fin de semana largo por un feriado nacional en la Argentina

El feriado nacional por el Día de la Raza tiene carácter de trasladable, y en 2026, queda establecido para el segundo lunes del mes, lo que coincide con el lunes 12.

Esto sucede luego de que en septiembre no se formara ningún fin de semana largo, debido a que es el único mes del año en el que no hay feriados nacionales.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026