Vuelve una delegación del FMI al país; Messi mostró la camiseta que usará en su último partido con la Selección

Milei ya está en Nueva York para participar de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas . Como parte de la agenda del día, va a mantener una reunión con el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, principal figura de la administración republicana en materia de política exterior. Mañana el Presidente va a dar su discurso ante el organismo: uno de los ejes de su exposición será el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas.

Como parte de la agenda del día, va a mantener una reunión con el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, principal figura de la administración republicana en materia de política exterior. Mañana el Presidente va a dar su discurso ante el organismo: uno de los ejes de su exposición será el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas. El FMI llegó al país para comenzar una nueva revisión del programa económico . La delegación evaluará el frente fiscal y las reservas. El viernes vence un pago por cerca de 802 millones de dólares y de la revisión depende un futuro desembolso de US$869 millones. La visita marca además el debut formal de Joyce Wong como nueva responsable técnica del caso argentino.

La delegación evaluará el frente fiscal y las reservas. El viernes vence un pago por cerca de 802 millones de dólares y de la revisión depende un futuro desembolso de US$869 millones. La visita marca además el debut formal de Joyce Wong como nueva responsable técnica del caso argentino. Una jueza porteña declaró la inconstitucionalidad del régimen penal juvenil . Laura De Marinis, del fuero Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, sobreseyó a un menor de 14 años por un robo. Consideró que en casos de delitos menores debe primar la protección de derechos por sobre la persecución penal. Se trata del segundo fallo en contra de la norma.

Laura De Marinis, del fuero Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, sobreseyó a un menor de 14 años por un robo. Consideró que en casos de delitos menores debe primar la protección de derechos por sobre la persecución penal. Se trata del segundo fallo en contra de la norma. La industria metalúrgica cayó 6,1% en agosto . Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, el sector registró una caída de 6,1% frente al mismo mes del año pasado y de 3,9% en comparación con julio de 2026: acumula una baja de 5,6% en lo que va del año. El uso de la capacidad instalada se ubicó en 39,6%, 5,2 puntos porcentuales por debajo del nivel de un año atrás.

Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, el sector registró una caída de 6,1% frente al mismo mes del año pasado y de 3,9% en comparación con julio de 2026: acumula una baja de 5,6% en lo que va del año. El uso de la capacidad instalada se ubicó en 39,6%, 5,2 puntos porcentuales por debajo del nivel de un año atrás. Messi presentó la camiseta especial que va a usar en su despedida de la Selección. Publicó un video para mostrar el diseño que va a utilizar en su último partido como capitán de la Albiceleste. “Último partido, una camiseta para toda la vida”, posteó Leo para mostrar la 10 con detalles dorados que usará el 6 de octubre en Buenos Aires frente al seleccionado de Benín.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.