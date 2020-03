Diego Santilli anuncia nuevas medidas por el coronavirus

En el marco del primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ayer por el Gobierno Nacional, el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli , junto al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro , y el secretario de Transporte, Juan José Méndez , explicaron el dispositivo y el despliegue de las fuerzas de seguridad, y el funcionamiento del transporte, durante la cuarentena total.

"La policía seguirá trabajando igual que siempre, haciendo controles en el ingreso y dentro de la ciudad para hacer cumplir el decreto", advirtió D'Alessandro e indicó que el sistema integral de fuerzas de seguridad que participará de los controles será Bomberos, Defensa Civil, agentes del Cuerpo de Tránsito y Policía de la Ciudad .

Asimismo puntualizó que la Ciudad " está trabajando en un comando unificado con las fuerzas federales " y "armado una mesa de crisis con la Procuraduría y Fiscalía Federal" para atender los casos de no cumplimiento del decreto. " Los que incumplan, serán dispuestos a la Justicia ", completó.

Sobre los controles, el funcionario explicó que las fuerzas van a ser "f irmes para que se cumpla el decreto ". Aquellas personas que no tengan los "permisos correspondientes se les instruye de que vuelvan a sus casas y, en su defecto, son detenidos". Sin embargo, D'Alessandro reconoció que hay "excepciones al aislamiento" y casos particulares en donde "si es perfectamente explicado a la Policía, no va a haber problema".

En tanto, Santilli agregó que la Ciudad dispone de un sistema de videovigilancia con 10.000 cámaras que va a ser analizado permanentemente para que "no haya aglomeraciones y que no haya personas que estén haciendo cosas que no tengan que hacer".

La ciudad de Buenos Aires es el distrito del país donde, hasta el momento, el brote de coronavirus golpeó con más fuerza: se registran dos muertes y 33 infectados .

Noticia en desarrollo