Cuatro días de éxtasis papal. ¿Cuál es el secreto que hace que los católicos sean más felices?

Los católicos son más felices. La afirmación suena a mensaje parroquial, pero es cierta, aunque parcial. Quienes de verdad son más felices son todas las personas, católicas o de otros credos, con convicciones religiosas.

“Es pura emoción, alegría”, decía Santiago, un joven con rosario al cuello y mate bajo el brazo que contenía el llanto mientras intentaba entonar “Alma misionera” sobre el estruendo de los fuegos artificiales con los que el martes se cerró la vigilia del Papa con los jóvenes. El revoleo de brazos, los ojos húmedos, las manos de los amigos entrelazadas y el coro de miles parecían prueba suficiente de aquella felicidad desbordante. La multitud asumía esa condición tan argentina de convertir al público en protagonista de los espectáculos masivos. Todo era algarabía alrededor del Monumento de los Españoles, un ícono porteño que volvió a ratificar su condición de espacio central para las manifestaciones multitudinarias con que el catolicismo cada tanto nos recuerda qué es el credo fundacional de la Argentina.

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La visita del Papa desató una fiesta entre los creyentes Sebastián Salguero

El extra de felicidad que reciben aquellos que profesan una religión es también un dato estudiado por la ciencia. “Los trabajos académicos han encontrado un hallazgo muy robusto en términos estadísticos: entre las personas religiosas, la probabilidad de que sean felices es más alta que entre los no religiosos”, explica Marita Carballo, socióloga y presidenta de la consultora Voices. “Hay bastante evidencia de que las personas religiosas tienden a ser algo más felices que las no religiosas. En el capítulo de felicidad del libro analicé datos de encuestas internacionales desde los años 80 y encontré que, en el 75% de los casos, los religiosos reportaban mayor felicidad. En la Argentina también aparece esa diferencia, aunque es relativamente moderada”, confirma Daniel Schteingart, que también es sociólogo y acaba de publicar el libro No somos un país de mierda (todavía).

La visita del Papa deja abierta una pregunta. ¿Puede el impulso a la religiosidad que produjo su paso contribuir a que los argentinos seamos, en promedio, más felices? La respuesta depende, entre otras cosas, de cuánto perdure el entusiasmo y de su capacidad para acercar nuevos fieles a una Iglesia que lleva décadas perdiéndolos

Felicidad y religión

La relación entre sentimiento religioso y felicidad es uno de los temas que investiga Carballo. Lo desarrolló en la conferencia que dio al incorporarse como académica de número a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. “En América Latina, entre quienes otorgan alta importancia a Dios en la vida, el 45% se declara ‘muy feliz’, mientras que, entre quienes no le dan importancia a Dios, el porcentaje de felicidad desciende al 23%. A su vez, quienes piensan con frecuencia en el sentido y el propósito de la vida están más felices que quienes no lo hacen (un 46% contra un 31% respectivamente). La felicidad, por lo tanto, parece estar asociada a la espiritualidad”, dijo.

Los estudios demuestran que las personas religiosas son más felices Aníbal Greco

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Lo mismo comprobó Ronald Inglehart, un politólogo de Estados Unidos que estudió los procesos de secularización. En uno de sus trabajos señaló que los latinoamericanos manifiestan un bienestar mayor del que permitiría anticipar su nivel económico. En las trece sociedades latinoamericanas que relevó, incluida la Argentina, los niveles de bienestar superaban lo que predecía su ingreso per cápita. Y la explicación de ese extra de felicidad era el mayor sentimiento religioso de los latinoamericanos en relación con otros países. La pertenencia a una comunidad de valores y la expectativa de trascendencia generan en los creyentes condiciones que facilitan la felicidad.

Catolicismo en retirada

El problema es que el empuje del Papa encuentra al catolicismo en un momento de contracción. El énfasis en las libertades individuales, los cambios en los proyectos familiares y la postergación de la maternidad y la paternidad volvió contracultural el modelo de vida que la Iglesia promovió durante generaciones. A esas transformaciones se suman sus crisis internas, entre ellas la revelación de abusos y de mecanismos institucionales de encubrimiento que sacudieron las estructuras eclesiásticas en todo el mundo.

A diferencia de las visitas de Francisco a Chile e Irlanda, por ejemplo, esta cuestión ocupó un lugar menor en la agenda de León en la Argentina. El Papa tuvo una reunión privada de una hora con cinco víctimas, pero no hizo referencia al tema en ninguno de sus discursos, ni recibió a las víctimas de los dos casos más resonantes: los exalumnos del Instituto Próvolo de Mendoza y las 43 mujeres que denuncian haber trabajado engañadas y sin remuneración para el Opus Dei en tareas domésticas.

Los jóvenes tuvieron su encuentro con el Papa en Palermo Noelia Guevara

“El declive es evidente y no se puede negar”, admitió, sin dejar de sonreír, Marcelo Benítez, un cura del colegio Calasanz, de Caballito, que estaba en el encuentro de la juventud del martes pasado con sus atuendos de ceremonia. A su alrededor, otros sacerdotes se ofrecían a escuchar confesiones. “Lo que tenemos que hacer es predicar con alegría y fuerza. Sin disimular ni avergonzarnos de nuestra condición de religiosos”, dijo.

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Esa disposición se reconocía entre los asistentes. Había grupitos de monjas de velo que cuchicheaban risueñas, dominicos de hábito religioso completo que jugaban al truco sentados en la calle, dos duplas de novios que bailan folklore en una parroquia de La Boca y chicos de cruz de madera, bombacha de campo, alpargatas y pelota de rugby bajo el brazo que hablaban con chicas con la remera del Buen Ayre, un colegio solo de mujeres de Beccar. Ese espíritu también repercutió en redes sociales y conversaciones de pasillo. El culto religioso de muchos, que era una cuestión privada y en algunos casos hasta motivo de vergüenza, tuvo una masiva salida del closet.

Sin embargo, los aires beatos que se respiraban en Palermo, y en la Argentina de los últimos días, contradicen las cifras. Según los datos de World Values Survey y de estudios de Voices, en 1984 el 81% de los argentinos se declaraba católico. En el último sondeo, de 2025, había descendido al 57%. La religiosidad institucionalizada también sufrió un retroceso. Quienes decían ir al menos una vez por mes a misa cayeron del 56% en 1984 al 31% en 2022.

La merma repercute en los curas, que cada vez son menos. En 1985 había un total de 2231 estudiantes en los seminarios argentinos. En 2020, el último número disponible, había menos de la mitad: 1070. También disminuyeron los bautismos en relación con los nacimientos. En 1980 se registraban nueve por cada diez niños nacidos; en 2020, seis. Y la mayoría de los desencantados con el catolicismo no se convierten en evangélicos, que es la única religión que crece. Muchos pasan al grupo que no tiene filiación religiosa. Según el Barómetro de las Religiones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), este grupo es el 22,4% de la población.

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Estos números son consistentes con la teoría de la secularización, central en la sociología del siglo pasado, que vincula la modernización de las sociedades con el retroceso de la religión. Sin embargo, manifestaciones como la de estos días con la venida del Papa y fenómenos de adoración popular como la cada vez más masiva peregrinación a Luján parecerían poner en duda el proceso. Según los números de Carballo, el porcentaje de argentinos que reza todos los días aumentó del 39% en 2017 al 42% en 2025. Otros números que miden expresiones de espiritualidad van en el mismo sentido.

La explicación es que las vocaciones espirituales hoy no están siendo monopolizadas por la estructura burocrática de la Iglesia católica, repleta de obligaciones y ritos. Entre los jóvenes, muchos practican su espiritualidad carentes de la mediación que desde siempre ejerció la Iglesia y se sienten cómodos en esquemas más flexibles y personalizados. En España comienza a vislumbrarse un renacer católico: hijos de familias que abandonaron la religión que eligen volver a la Iglesia que alguna vez fue la de sus padres y abuelos. ¿Puede la visita del Papa ayudar a empujar un movimiento similar en la Argentina? “Fue un momento de comunidad, de sentido, de estar juntos. Dejó algo muy especial y algo seguro va a quedar”, dice Carballo.

Fortunato Mallimacci, sociólogo que lleva décadas estudiando la religión de los argentinos, se conmovió hasta las lágrimas con la visita, pero duda de que pueda revertir el declive de la Iglesia. “No tiene suficientes vocaciones sacerdotales y muchos sacerdotes no se sienten a gusto con la estructura burocrática de la Iglesia. Es demasiado estructural el problema”, indica. Esa convicción no le impide entender la magnitud del evento y ponerlo en el marco de sus antecedentes históricos.

El Monumento a los Españoles

El Monumento de los Españoles funciona como espacio aglutinador de las grandes demostraciones de fe católica. Allí, en el mismo lugar donde León dio su misa y tuvo su encuentro con los jóvenes, se presentó Juan Pablo II el 12 de junio de 1982 para pedir por la paz en medio de una guerra en Malvinas que ya estaba perdida. Dos días después, la Argentina firmó la rendición.

Otro antecedente en ese mismo escenario fue el 14 de octubre de 1934, en la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, una gran movilización católica que tuvo como protagonista al cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII. Hasta entonces, el Estado argentino tenía una impronta laica y, por períodos, de oposición a los mandatos de Roma, pero en el Congreso Eucarístico el catolicismo demostró su capacidad de movilización y pasó a la ofensiva. “La Iglesia decidió salir del ámbito privado y comenzar a penetrar ministerios, cuarteles y escuelas”, explica Mallimacci.

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