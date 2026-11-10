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LA NACION

“La juventud está muy necesitada”: tienen entre 15 y 35, y esperan ansiosos la cita que el Papa pidió expresamente

El evento, al que muchos grupos católicos ya llegaron, tendrá entrevistas, testimonios, música en vivo y un momento de oración

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Las imágenes de la Virgen y los rosarios son dos grandes protagonistas de la tarde
Las imágenes de la Virgen y los rosarios son dos grandes protagonistas de la tardeALEJANDRO PAGNI - AFP

La juventud es la gran protagonista de la espera. Con rosarios colgados, mates y remeras de sus parroquias, muchos grupos de distintas partes del país aguardan entusiasmados, sentados sobre la Avenida del Libertador y en los parques de Palermo, la vigilia convocada para esta noche por el papa León XIV.

Trinidad Moutin, de 18 años, se muestra emocionada. “La juventud está muy necesitada y creo 100% que el Papa puede guiarla”, sostuvo. Oriunda de Concordia, llegó al encuentro junto a un grupo de jóvenes de distintas provincias que integran Bartimeo, un retiro para adolescentes.

La espera a lo largo de la Avenida del Libertador
La espera a lo largo de la Avenida del Libertador JUAN MABROMATA - AFP

Para ella, la convocatoria en el Monumento de los Españoles, que desde temprano comenzó a congregar multitudes de entre 15 y 35 años, refleja una necesidad de acercamiento a la fe: “Se nota por toda la gente que viene que se necesita mucho de Dios”, señaló.

“La juventud está más cargada que nunca”, observa su amigo, Uru Bentancour, de 17 años, también de Concordia. Sobre las expectativas de cara al encuentro de hoy, señala: “Lo primero es ver cómo es; lo segundo, ver al Papa, y lo tercero, disfrutar acompañado de las personas que más quiero”, resumió.

Jóvenes se reúnen antes de una vigilia juvenil a la que asistirá el Papa León XIV en el Monumento de los Españoles
Jóvenes se reúnen antes de una vigilia juvenil a la que asistirá el Papa León XIV en el Monumento de los EspañolesJUAN MABROMATA - AFP

La música marca el ritmo de la espera. Antes de los primeros shows en vivo, suenan en los parlantes el cuarteto “Mil preguntas” de Luck Ra y canciones de Q’Lokura, que los jóvenes acompañan con aplausos y, en algunos casos, pasos de baile.

“La juventud del Papa, esta es”, grita un grupo de jóvenes cuando se escuchan las primeras voces de los conductores en el escenario.

Búsquedas espirituales

Entre quienes se acercaron también aparece la búsqueda de un reencuentro personal con la fe. “Vine quizás un poco para reconciliarme con Dios, ya que uno se aleja con la vida”, reflexionó Eduardo Gaidano, de 21 años.

Entre los participantes hay grupos de amigos, novios y congregaciones religiosas
Entre los participantes hay grupos de amigos, novios y congregaciones religiosasALEJANDRO PAGNI - AFP

“Siento que va a haber mucha esperanza, mucha unión y mucho amor, que es lo que falta en el mundo”, expresó Milagros Gerard, de 29 años, quien trabaja con niños con discapacidad y llegó desde La Plata junto a su pareja y un grupo de amigos de la comunidad parroquial San Juan Bosco.

Gerard describió la jornada como una experiencia de “mucha emoción y alegría”. Para ella, compartir el encuentro con otros jóvenes representa una esperanza para la Iglesia. También destacó el abordaje de cuestiones vinculadas con la discapacidad, la salud y los médicos, y manifestó su expectativa de que León XIV continúe el legado de Francisco.

Las arterias de acceso se convierten en pequeños peregrinajes de grupos parroquiales
Las arterias de acceso se convierten en pequeños peregrinajes de grupos parroquiales ALEJANDRO PAGNI - AFP

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