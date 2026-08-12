En días en que la nieve es la gran protagonista, este invierno registra un aniversario fundamental para el turismo en el cerro Catedral

Cumple 90 años: el centro de esquí argentino que marcó un hito con pioneros europeos, un motor de camión y cañas colihue

Paz García Pastormerlo 12 de agosto de 2026 17:23 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Sociedad

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En días en que la nieve es la gran protagonista, este invierno marca un hito fundamental para el turismo y el deporte invernal en la región: se cumplen 90 años desde que el cerro Catedral comenzó su camino para convertirse en el primer gran centro de esquí de América del Sur.

Aquella visión que nació en la década del 30 ha consolidado hoy a Catedral como el complejo más importante, desarrollado y visitado de la región, contando con pistas para todos los niveles y una infraestructura que incluye fabricación de nieve artificial y medios de elevación de última generación.

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Enrique Engelmann instaló un ski lift equipado con un potente motor de camión que comenzó a operar plenamente en 1944

La piedra fundacional de esta historia fue colocada por Hans Nöbl, un experto austríaco, campeón mundial de esquí, contratado por Parques Nacionales en 1936 para recorrer la zona del Nahuel Huapi y determinar el sitio ideal para instalar un centro de esquí.

Tras evaluar diversas opciones como los cerros Dormilón, Otto y Ventana, su elección fue definitiva: el Catedral era el lugar indicado por sus condiciones naturales y su cercanía con Bariloche. Nöbl no solo detectó su potencial, sino que presentó el primer croquis para levantar el centro invernal, marcando el inicio de una era.

La casa de la familia Engelmann en los inicios de Villa Catedral

Más tarde, el crecimiento de la montaña no habría sido posible sin figuras como Enrique Engelmann, un comerciante alemán que, entusiasmado por Nöbl, se radicó en el sur y se convirtió en el constructor del primer medio de elevación en el cerro. Con gran ingenio, Engelmann instaló un ski lift equipado con un potente motor de camión que comenzó a operar plenamente en 1944. Además, tuvo la distinción de construir la primera casa de lo que hoy es Villa Catedral.

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En la misma época, el austríaco Herbert Spiegel se destacó como otro pilar fundamental al ser el primero en alquilar equipos de esquí en Catedral. Por consejo de Nöbl, Spiegel comenzó en 1943 con apenas tres equipos en un pequeño cuarto, confeccionando él mismo los bastones con cañas colihue. Su emprendimiento prosperó hasta construir el primer local comercial privado en la base, sentando las bases de los servicios que hoy disfrutan miles de turistas.

Herbert Spiegel fue el primero en alquilar equipos de esquí en Catedral

Otro de los hitos en la historia del centro de esquí ocurrió hace 76 años: el 9 de julio de 1950 se inauguró el emblemático cablecarril del cerro, que fue el primer medio de elevación de América del Sur y uno de los más modernos del mundo.

El convenio con la firma italiana Ceretti Tanfani para la construcción e instalación del cablecarril se había formalizado en 1939. La empresa con sede en Milán se especializaba en medios de elevación por cable. A la vez, la compañía Christiani & Nielsen fue contratada para construir las terminales inferior y superior, así como el refugio Lynch. Los trabajos comenzaron de inmediato y, desde la base hasta la cota 1800, se emplazó un montacargas con un carrito pequeño, con capacidad para unos 500 kilos de materiales o, eventualmente, cuatro operarios. El ascenso demandaba alrededor de media hora.

Construcción de la estación superior del cablecarril

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Sin embargo, la obra sufrió un duro golpe: en plena Segunda Guerra Mundial, un torpedo hundió el barco que había zarpado de Italia con el motor y parte del equipamiento para el cablecarril. En Parques Nacionales se sucedió un debate sobre si frenar definitivamente el desarrollo del centro de esquí, aunque primó el objetivo de concretar la obra: se mantuvo el contrato, se autorizaron aumentos razonables en los precios originales y, tras el final de la guerra en 1945, la firma italiana volvió a fabricar los materiales necesarios.

Finalmente, en 1947 llegarían los materiales del cablecarril a Buenos Aires. Tras el viaje en barco hasta el puerto, las piezas fueron trasladadas en tren hasta Bariloche. La más pesada era la bobina del cable portante, de 40 toneladas. Desde la estación ferroviaria local, las partes fueron llevadas, de a una, hasta Villa Catedral en un carretón especial, tirado por varios tractores y camiones.

El traslado de la maquinaria para el cablecarril desde la estación de tren de Bariloche hasta el cerro

El medio de elevación más antiguo de la montaña encuentra en Gerardo Forgiarini una de las figuras más emblemáticas de la actualidad. Él es responsable del mantenimiento del histórico cablecarril. Con 45 años de trabajo ininterrumpido, Forgiarini es un referente técnico que conoce cada secreto de esta maquinaria italiana inaugurada en 1950 y que desde hace años solo transporta peatones (los esquiadores utilizan algunos de los 27 medios de elevación que hoy tiene el cerro).

Al reflexionar sobre su trayectoria, Forgiarini confiesa: “Tuve la suerte de trabajar en algo que me gusta. Catedral forma parte de mi vida y no me imaginé haciendo otra cosa”.

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Gerardo Forgiarini lleva 45 años de trabajo ininterrumpido en el mantenimiento del cablecarril

Para conmemorar estos 90 años del centro de esquí en Catedral, el reconocido periodista y fotógrafo Toncek Arko publicó recientemente el libro Cerro Catedral 90 años, una obra que reconstruye la historia a través de 300 fotografías y testimonios de sus protagonistas. La publicación, lanzada el 5 de agosto en homenaje al Día del Montañés, busca que la identidad del cerro no se pierda.

Arko destaca en su obra cómo muchas de las recomendaciones de modernización, como la fabricación de nieve artificial, ya habían sido sugeridas por asesores austríacos en 1966, aunque tardaron décadas en concretarse. Para el autor, este libro –que puede leerse gratuitamente online– es una forma de agradecer a quienes forjaron la montaña con esfuerzo: “Se trata de rescatar nuestra historia. Que no se pierda y se mantenga viva”.