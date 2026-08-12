Transporte de fármacos hasta tumores: premio por una tecnología que puede ayudar a combatir el cáncer de pulmón

La investigadora del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico (Iudpt) y cofundadora de la startup Odycell, Romina Mitarotonda, obtuvo el primer puesto en la última edición de Nano Impact, la competencia de nanotecnología más destacada de nuestro país, desarrollada por la Fundación Argentina de Nanotecnología, además de recibir una mención especial en el recién finalizado Foro de Inversiones de Córdoba.

La doctora Mitarotonda lidera en el Iudpt un proyecto orientado al desarrollo de modelos con células humanas para la evaluación preclínica de nuevas tecnologías biomédicas. La iniciativa busca resolver una falla crítica de la industria biotecnológica: muchos tratamientos muestran éxito en el laboratorio, pero fracasan en etapas avanzadas porque los ensayos tradicionales no logran recrear la compleja interacción entre las células, el sistema inmune y su entorno.

“El objetivo es generar plataformas celulares complejas y reproducibles que permitan predecir con mayor precisión la eficacia de un tratamiento antes de ingresar a ensayos clínicos, reduciendo costos y tiempos a startups y empresas farmacéuticas”, subraya.

Esta línea de investigación en el Iudpt es la confluencia directa de su trayectoria científica de más de 15 años. De hecho, la licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Farmacia y Bioquímica inició su carrera en el Instituto de Biotecnología del Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA) y profundizó sus estudios sobre cómo las nanopartículas interactúan con la sangre y el sistema inmune.

Romina Mitarotonda Gentileza

También realizó períodos de investigación en el Instituto de Cáncer de Brasil, la Universidad Federal de Piauí y el Institut Pasteur de Montevideo, y coordinó en pandemia el Laboratorio de Virología Molecular del Hospital Dubarry de Mercedes.

El doble reconocimiento que obtuvo valida tanto el desarrollo científico como el potencial del modelo de negocios de Odycell, la startup que cofundó con la bioingeniera Manuela Alanis. Ithaca, su plataforma de inmunooncología basada en nanopartículas bioactivas programables, aprovecha las propias células del sistema inmune como vehículos biológicos para transportar nanomedicinas hasta el tumor.

La tecnología está diseñada para actuar de manera coordinada tanto sobre las células malignas como sobre el microambiente tumoral que promueve la resistencia a los tratamientos, enfocando su primer programa en el cáncer de pulmón de células no pequeñas.

“Buscamos intervenir sobre el tumor como un ecosistema integrado. Combinamos la precisión del transporte biológico con una plataforma adaptable y manufacturable, sin necesidad de extraer ni modificar genéticamente células de cada paciente de forma individual”, destaca la investigadora.

Odycell ya consiguió el respaldo del fondo especializado CITES y de inversores ángeles, acumula 100.000 dólares de financiamiento inicial y se prepara para levantar una ronda pre-seed destinada a seleccionar y validar su candidato terapéutico principal, fortalecer la propiedad intelectual y avanzar en la fase regulatoria para acordar licencias o codesarrollos con la industria biofarmacéutica.