De Buenos Aires al trono del Vaticano, sin escalas

13 de marzo de 2013

Un argentino en lo más alto de la Iglesia. El primer papa latinoamericano. Jorge Mario Bergoglio, entonces cardenal primado de la Argentina, sorprendía al mundo al convertirse en el papa número 266 de la historia. Ese día hubo suspenso en el Vaticano. Y solo se resolvió después de que una gaviota se posó, una y otra vez, sobre la chimenea de la Capilla Sixtina, como un presagio. "A las 19.06, en medio de un '¡Ohhh!' de la multitud, un humo que al principio parecía negro se convirtió en fumata blanca y provocó una expresión de júbilo. Para que no quedaran dudas de que había sido elegido el nuevo papa, las campanas de San Pedro comenzaron a repicar", escribió Elisabetta Piqué, corresponsal de LA NACION en Roma.

El adiós de Steve Jobs

5 de octubre de 2011

En esa fecha, a los 56 años, moría de un cáncer de páncreas el cofundador y presidente de Apple, un hombre que modeló en parte el mundo en que hoy vivimos con su visión innovadora y creativa puesta al servicio de la más avanzada tecnología.

Conmoción por la muerte del fiscal Nisman

19 de enero de 2015

Alberto Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la sien en su departamento luego de denunciar a la presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA. El caso, todavía irresuelto, conmovió al país.

La investigación que puso al descubierto un saqueo sistemático al Estado

1 de agosto de 2018

Los cuadernos de las coimas: la enigmática caja que escondía una bitácora de la corrupción K

por Diego Cabot

La primera parte de la nota en la que el periodista dio a conocer una trama que unía a políticos y empresarios

Hacía calor el 8 de enero pasado en Buenos Aires. A las 13.38, cuando llegó a mis manos una caja con los cuadernos sobre una de las tramas corruptas más detalladas de las que hasta ahora se tiene conocimiento, la temperatura era insoportable.Un anotador, seis cuadernos espiralados y uno azul de tapa dura, que bien podrían haber sido de cualquier nostálgico que decidió guardar los apuntes de primaria. Facturas de alguna marroquinería de Once en las que probaba la compra de bolsos. Videos y unas pocas fotos no muy nítidas. Poco más que eso sirvió para exhibir el recorrido de las coimas que partían de las instrucciones de Néstor Kirchner, continuaban con los recorridos millonarios de los laderos de Julio De Vido por las empresas contratistas del Estado para recolectar bolsos llenos de millones de dólares sucios y terminaban en la Quinta de Olivos, en la Jefatura de Gabinete o en el departamento de la familia de los expresidentes, en Juncal y Uruguay.El chofer del auto, silencioso testigo de lo que sucedía en su Toyota Corolla en el que transportó a Roberto Baratta durante al menos 10 años, se encargó, con la precisión de un orfebre, de tomar nota de todo lo que podía escuchar. Intentó con cada detalle barnizar de veracidad su relato, no dejó escapar ni siquiera un número que veía al pasar, tomó las direcciones, los nombres, los montos y las características físicas de quienes no conocía. Y hasta el peso de los bolsos o las valijas.Fueron semanas de trabajo silencioso para tratar de entender esa bitácora de la corrupción. Era la solidificación de una estructura mental tallada después de años de escuchar centenares de leyendas urbanas sobre los bolsos del kirchnerismo, que de pronto se unían hasta con el horario en que se habían intercambiado dólares por favores. Venían recuerdos de decenas de empresarios o funcionarios que me negaron en la cara una, diez y cien veces que eso sucedía. La parte rancia de la doble moral que se impone en la Argentina contratista del Estado se encontraba detallada en aquellos apuntes de guantera.La magnitud de los registros determinó una decisión. A poco de andar solo, convoqué a dos alumnos de la Maestría en Periodismo de la Universidad Di Tella (UTDT) y la nacion. Candela Ini y Santiago Nasra se sumaron con una sola premisa: estructurar la información para luego, sí, empezar a desandar el camino del relato periodístico. Nunca nos pusimos plazos para contar la historia.Un puñado de personas sabían de la existencia de aquellos cuadernos. Y entre ese selecto grupo, jamás estuvieron los hoy detenidos o investigados que desconocieron siempre la existencia de semejante prueba. ß

El día después

28 de octubre 2019

Tras vencer en las elecciones generales, Alberto Fernández visitó la Casa Rosada para reunirse con el presidente Mauricio Macri. El encuentro, "cordial y distendido", quedó en eso, y la transición ordenada que ambos acordaron no acabó de tomar forma.