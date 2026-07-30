De cantar por monedas en microcentro a cambiar su vida 180°: la historia del tenor lírico desempleado que impresionó a todos con su talento

Hay talentos que se encuentran ocultos entre las calles porteñas y muy pocos se detienen a escucharlos o aprecian su arte, ya sea por la vorágine del día o porque tienen los auriculares puestos con el volumen al máximo. Sin embargo, un joven conocido en TikTok como @OnayberAdenawer quedó maravillado con la voz de un tenor lírico, quien cantaba a escasos metros de la Plaza de Mayo e interpretaba una ópera. Sin conocerlo, el tiktoker decidió grabarlo y subir su video. “No tenía dinero para apoyarte, pero espero que te hagas viral por aquí”, dijo, disculpándose por no haber podido ayudarlo económicamente.

Sin embargo, lo que el joven no sabía es que terminaría volviéndolo viral y ayudándolo a que miles de personas lo conocieran y contactaran, al punto de que comenzaran a salirle una gran cantidad de trabajos. En diálogo con LA NACION, Pablo Lallana (@tenorliricoar), como se llama el intérprete, abrió su corazón para contar su historia. “Comencé a estudiar piano a los diez años en la Escuela Superior de Música de Misiones, donde durante aproximadamente una década también formé parte de distintos coros: infantiles, juveniles, de adultos y del Coro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Misiones”, recordó sus comienzos.

En el año 2002 se trasladó a Buenos Aires para seguir perfeccionándose e intentar conseguir mejores oportunidades laborales. “Fui al Instituto CanZion, institución vinculada al reconocido cantante y compositor cristiano Marcos Witt, donde estudié durante dos años. Luego regresé a Misiones y trabajé con distintas bandas como pianista, cantante y compositor, y también toqué en casinos y escenarios de la región”, recapituló su recorrido artístico.

Gracias a un desconocido que lo filmó en la calle, logró gran popularidad en redes sociales (Foto: Instagram @tenorliricoar)

Pero su formación lírica comenzó en el año 2012, cuando ingresó al Coro Estable del Centro del Conocimiento de Misiones. Allí fue donde descubrió que, más allá de que fuese un apasionado por el rock, había algo en la música lírica que lo maravillaba. “Durante esos años tuve una formación constante con maestros de canto, coaches vocales y profesionales vinculados al teatro, además de trabajar con artistas y docentes que llegaban desde instituciones como el Teatro Colón y el Teatro San Martín. También viajé a Buenos Aires para continuar tomando clases y perfeccionándome”, indicó.

Pero, como les ocurre a muchísimos artistas, Pablo vivió períodos de escaso trabajo, lo que lo llevó incluso a vivir un tiempo en el extranjero para buscar suerte. “Hace algunos años decidí dejar el coro estable para buscar un camino artístico propio. Viví y trabajé un tiempo en Brasil, luego pasé por Chile y finalmente elegí instalarme en Buenos Aires, porque considero que era una ciudad con una enorme actividad cultural, turística y artística, y donde hay muchas posibilidades para un cantante que quiere desarrollar un proyecto diferente”, reconoció.

El cantante llegó a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades laborales (Foto: Instagram @tenorliricoar)

“Actualmente, me dedico a cantar y estoy desarrollando una propuesta de crossover lírico, mezclando la formación y la potencia de la voz clásica con música popular. Me interesan artistas como Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Elvis Presley y Frank Sinatra, justamente porque rompieron las fronteras entre distintos mundos musicales”, contó.

Más allá del dinero que pudiera ganar con sus presentaciones callejeras, el cantante explicó que su idea de poder mostrar su talento a las personas que se encuentran en la vía pública es acercar este estilo musical a quienes quizá nunca pudieron vivir este tipo de experiencias en un teatro. “Llevar la lírica a espacios cotidianos, salir de la estructura tradicional y acercar la ópera a personas que quizá nunca entrarían a un teatro para escucharla generó que mi trabajo se hiciera cada vez más conocido y comenzara a crecer en redes”, reveló sobre el interés creciente de las nuevas generaciones.

Presentación en el subte de Buenos Aires de Pablo Lallana

“Actualmente tengo más de 41.000 seguidores en TikTok y casi 8000 en Instagram, y estoy logrando solventarme principalmente con la música. Un video de una persona que me filmó cantando en la calle superó el millón de reproducciones y, a partir de eso, mi cuenta explotó”, dijo agradecido por el gesto del tiktoker que lo grabó y que hoy le permite cumplir su máximo sueño: vivir de lo que ama.