Mientras la Ciudad de Buenos Aires trabaja para recibir nuevamente una fecha del MotoGP y mantiene el objetivo de recuperar la Fórmula 1 para el autódromo Oscar y Juan Gálvez, el sistema educativo porteño se prepara para incorporar una formación inédita en el nivel medio: por primera vez tendrá una especialidad técnica orientada exclusivamente al automovilismo de competición.

La nueva orientación, denominada Técnico en Motorsport, comenzará a dictarse en 2027 en la Escuela Técnica N.° 35 “Ing. Eduardo Latzina”, situada en el barrio de Monte Castro. El plan oficial prevé una incorporación gradual y la expansión de la propuesta a otras escuelas técnicas estatales a partir de 2028.

La especialidad apunta a formar estudiantes en un área que combina mecánica, tecnología, ingeniería aplicada y trabajo en equipo de alto rendimiento. Según informó el Ministerio de Educación porteño, el objetivo es desarrollar capacidades profesionales vinculadas con motores de competición en disciplinas como karting, motociclismo, Turismo Carretera, TC2000 y automovilismo deportivo en general.

A diferencia de la formación automotriz tradicional, la nueva orientación incorpora contenidos específicos vinculados al mundo del deporte motor. El diseño curricular contempla veinte unidades técnicas especializadas, con materias relacionadas con adquisición de datos, inteligencia artificial aplicada, aerodinámica y simulación, dinámica vehicular aplicada al motorsport y gestión integral de equipos de competición. También prevé formación en gestión de pista e inglés intensificado entre tercero y sexto año.

Además, los estudiantes podrán realizar prácticas profesionalizantes en estructuras vinculadas con categorías fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

“Mientras la Ciudad trabaja para el regreso del MotoGP y la Fórmula 1, nosotros preparamos a nuestros estudiantes para ser parte de ese mundo. El Motorsport es innovación, precisión y tecnología, y ahora nuestros estudiantes van a poder formarse en él desde las escuelas de la Ciudad”, afirmó la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

El automovilismo también llega a las escuelas de la Ciudad.



Aprobamos la nueva especialidad Motorsport para formar técnicos en motores de competición, combinando tecnología, innovación y trabajo en equipo.



Mientras Buenos Aires se prepara para recibir nuevamente al MotoGP y… pic.twitter.com/jhj8M4Qty8 — Mercedes Miguel (@mechimiguel) November 19, 2026

La iniciativa también busca responder a una demanda laboral específica. Según explicó Jorge Dengra, docente de la Escuela Técnica N° 35 y especialista en prácticas profesionalizantes de Automotores, la industria enfrenta una escasez de técnicos especializados.

“La industria enfrenta un cuello de botella: existe una demanda vacante de técnicos de alta performance que la oferta educativa tradicional no está cubriendo. Estamos frente a una ventana de oportunidad única para que jóvenes de familias trabajadoras sean los pioneros de esta industria renovada”, sostuvo.

La creación de esta especialidad se vincula además con la transformación en marcha del autódromo porteño. La Ciudad proyecta ampliar su capacidad hasta 150.000 espectadores diarios y aspira a consolidarlo como sede de competencias internacionales. El regreso del MotoGP está previsto entre el 9 y el 11 de abril de 2027 y forma parte de una estrategia más amplia que incluye el objetivo de reincorporar una fecha de Fórmula 1 al calendario internacional.

Por el momento, las autoridades educativas no informaron cuántas vacantes tendrá la nueva especialidad, si el recorrido formativo comenzará desde primer año o en ciclos superiores, cuántos estudiantes esperan incorporar ni qué acuerdos específicos existen actualmente con categorías automovilísticas o equipos profesionales. Tampoco se precisó aún el cronograma de inscripción.

Lo que sí está definido es que los primeros egresados obtendrán el título de Técnico en Motorsport, una formación que hasta ahora no existía en la oferta educativa secundaria de la Ciudad y que busca vincular la escuela técnica con una industria de alta especialización tecnológica que combina mecánica, telemetría, análisis de datos, simulación e ingeniería aplicada a la competición.