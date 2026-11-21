NUEVA YORK.– Antes de emprender el viaje a los santuarios situados en las cimas de las montañas donde eran sacrificados, los niños incas eran vestidos de gala y participaban en banquetes junto a sacerdotes y líderes locales. También ingerían sustancias que incluían cocaína, alcohol y ayahuasca, según un nuevo estudio toxicológico realizado sobre sus cuerpos momificados.

Los rituales de sacrificio como estos se llamaban capacocha —“obligación real” en quechua— y constituían una práctica cultural importante en el Imperio inca, que gobernó gran parte de los Andes durante los siglos XV y XVI.

El vasto imperio unía a sus súbditos en torno a prácticas religiosas compartidas. Se creía que los niños que eran sacrificados y venerados en las cimas de las montañas obtenían el favor de los dioses en tiempos de dificultades, como desastres naturales o enfermedades, así como durante períodos de celebración.

El uso de sustancias en estos rituales quedó registrado en varios documentos del siglo XVI escritos por cronistas españoles que escucharon a los pobladores locales hablar sobre las ceremonias de capacocha, y desde entonces fue confirmado por hallazgos arqueológicos previos. Algunas momias incas fueron encontradas junto a vasijas que contenían rastros de chicha, una bebida alcohólica, en la década de 1990. Los estudios toxicológicos, incluido uno realizado en 2013, identificaron el compuesto cocaetileno, que se forma en el organismo cuando se consumen alcohol y cocaína de manera simultánea.

La excepcional preservación de los cuerpos permitió a los investigadores analizar cabello y uñas para reconstruir aspectos de los rituales realizados antes del sacrificio

Sin embargo, el nuevo estudio, publicado este mes en la revista científica Antiquity, aporta algunas de las primeras evidencias de harmina, un compuesto habitual de la bebida alucinógena ayahuasca.

“Ningún cronista europeo presenció directamente una ceremonia de capacocha”, dijo Dagmara Socha, arqueóloga de la Universidad de Varsovia y directora del estudio. “Sus relatos se basaban en información de segunda mano, lo que vuelve particularmente valiosas las evidencias arqueológicas y científicas”.

Las pruebas toxicológicas reunidas como parte de la investigación fueron posibles gracias a que la gran altitud y la baja humedad de los Andes favorecieron la momificación natural de los cuerpos de varios niños incas en tumbas de piedra o santuarios al aire libre. Eso permitió que los investigadores recuperaran muestras de cabello y uñas de alta calidad para analizarlas.

“El cabello puede considerarse una especie de archivo biológico”, dijo Marzena Sykutera, científica forense de la Universidad Nicolás Copérnico, en Polonia, y autora del estudio. “Las sustancias que consume una persona pueden ingresar al torrente sanguíneo e incorporarse al cabello mientras crece, donde sus rastros pueden permanecer durante mucho tiempo”.

La Doncella es la momia de Salta; los nuevos estudios toxicológicos detectaron rastros de cocaína, alcohol y harmina en muestras obtenidas de los niños hallados en el volcán Llullaillaco XAVIER MARTIN

Los cuerpos fueron recuperados en distintas montañas de los actuales Perú, Argentina y Chile. Todos pertenecían a niños y niñas de entre 6 y 14 años. De cada cuerpo, los científicos tomaron una uña o un mechón de cabello casi tan grueso como un lápiz y lavaron la muestra para eliminar contaminantes ambientales. Luego la molieron hasta convertirla en un polvo fino y añadieron solventes para aislar y extraer las sustancias presentes en su interior. Los avances recientes en la detección toxicológica permiten que, mediante este procedimiento, los investigadores identifiquen rastros diminutos de sustancias que habrían pasado inadvertidos en el pasado, incluida la harmina.

Los investigadores encontraron evidencia de consumo de cocaína en las muestras de los ocho cuerpos analizados, en algunos casos en cantidades que sugerían un consumo significativo y repetido durante las semanas previas al sacrificio.

También encontraron evidencia de que dos de los niños consumieron alcohol y cocaína de manera simultánea y de que uno de ellos ingirió harmina, probablemente a través del consumo de ayahuasca. Las particulares combinaciones de sustancias, algunas de las cuales se cultivan lejos de las zonas donde ocurrieron los sacrificios, sugieren que los participantes de estos rituales contaban con un amplio conocimiento de las sustancias disponibles en todo el Imperio inca.

“Su conocimiento preciso sobre cómo combinar estas sustancias es notable”, dijo Dagmar Bachraty, arqueóloga de la Universidad Gabriela Mistral que no participó en el estudio.

Los investigadores plantean que estas sustancias pudieron haber ayudado a calmar a los niños y prevenir el mal de altura durante el ascenso a las montañas. También sugieren que podrían haber formado parte de su preparación espiritual para el ritual, que se creía los convertía en mensajeros sagrados de los dioses.

El equipo sostiene que los hallazgos constituyen un ejemplo de cómo la tecnología avanzada puede contribuir a ampliar el conocimiento sobre el pasado. Los investigadores esperan analizar muestras de más momias incas para comprender mejor qué sustancias se utilizaban en los distintos sacrificios y cuáles podrían haber sido específicas de determinadas regiones o deidades.

Tener información más detallada sobre qué sustancias se ingerían y con qué frecuencia eran utilizadas en las semanas previas al sacrificio no solo arroja luz sobre los rituales incas anteriores a estos actos. También podría modificar la comprensión de los historiadores acerca del grado de participación que tenían los niños en estas ceremonias, consideradas un enorme honor y generalmente reservadas para hijos de familias de alto estatus.

“Esto apunta a que estos niños y mujeres jóvenes participaban en el ritual y no necesariamente eran únicamente objetos del ritual”, dijo Christopher Heaney, historiador de la Universidad Estatal de Pensilvania que no participó en la nueva investigación. “Permite que su historia no se reduzca simplemente al hecho de que murieron”.