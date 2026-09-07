De shopping

Los shoppings de la ciudad y alrededores funcionan como un mapa completo de rubros: heladería, comida rápida, accesorios y cine, todo a distancia de una caminata. Dot, Alcorta, Alto Avellaneda y Unicenter reúnen esa variedad bajo un mismo techo, y con Club LA NACION cada parada del recorrido suma un beneficio.

El circuito puede empezar en Samsonite, donde es posible resolver todas las necesidades de viaje: valijas rígidas y blandas en distintos tamaños, desde las de cabina hasta las extra grandes, mochilas para notebook y de uso diario, necessaires y una línea de bolsos y carteras súper atemporales.

Con las valijas resueltas, el hambre pide una parada rápida: McDonald’s viene al rescate con sus combos siempre tentadores, desde el clásico Cuarto de Libra con Queso hasta infalibles como la McNífica o el Grand Tasty Triple. Para acceder al beneficio solo es necesario bajarte el código de Club, aplicarlo en la app McDonald’s a la hora de hacer el pedido y elegir retiro en el local en el que estés. Sin vueltas y sin filas extra, listo para comer antes de seguir camino.

De postre, ¿qué tal el gelato de estilo italiano que Freddo elabora desde hace más de 50 años? Aquí la decisión es entre los sabores clásicos o animarse con la línea boutique, con novedades como red velvet o berry pistacho crunch. Todo eso puede terminar en el cucurucho de siempre o en un trifreddo armado con toppings y salsas a elección. Además, la carta suma alfajores en versiones como el clásico argentino o el White Dubai.

El día puede cerrarse con una tarde de cine en Cinemark, con cartelera variada y formatos que cambian la manera de ver una película: XD, 3D o la sala Comfort para quienes prefieren otro nivel de comodidad. Es el final ideal para una vuelta que empezó con unas zapatillas y terminó con las luces de la sala apagándose, todo de la mano de Club LA NACION.

Paseo completo

McDonald’s

20% en app McDonald’s todos los días (máximo dos códigos por mes)

Samsonite

25% para socios BLACK y Premium en compra presencial y 15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online acumulable con promociones, todos los días

Freddo

2x1 en cucuruchos de lunes a viernes, 35% en kilo de helado los miércoles y 20% todos los días

Cinemark

2x1 en entradas seleccionadas