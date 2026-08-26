Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas; debaten en Diputados el proyecto de Inocencia Fiscal II

Diputados vuelve a sesionar y el oficialismo espera aprobar los proyectos que impulsa la Casa Rosada . La Cámara Baja retoma la actividad en el recinto después del receso invernal: el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, mientras que la oposición intentará avanzar con el debate sobre el endeudamiento de las familias. Se espera una sesión maratónica que podría extenderse por casi 20 horas.

La Cámara Baja retoma la actividad en el recinto después del receso invernal: el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, mientras que la oposición intentará avanzar con el debate sobre el endeudamiento de las familias. Se espera una sesión maratónica que podría extenderse por casi 20 horas. Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas . El ministro de Economía dará un mensaje cerca de las 10 de la mañana: si bien no se dieron detalles de la presentación, se espera que se realicen anuncios vinculados con la morosidad. Otra de las hipótesis es que el mensaje esté vinculado con medidas para reactivar la economía.

El ministro de Economía dará un mensaje cerca de las 10 de la mañana: si bien no se dieron detalles de la presentación, se espera que se realicen anuncios vinculados con la morosidad. Otra de las hipótesis es que el mensaje esté vinculado con medidas para reactivar la economía. El juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga a Manuel Adorni para presentar su justificación de bienes . El plazo original vencía hoy, pero el juzgado le dio 15 días más. El ex jefe de Gabinete pidió más tiempo porque alegó que no había podido revisar todos los documentos citados por la fiscalía en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

El plazo original vencía hoy, pero el juzgado le dio 15 días más. El ex jefe de Gabinete pidió más tiempo porque alegó que no había podido revisar todos los documentos citados por la fiscalía en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Canadá anunció que le impondrá aranceles de hasta un 50% a Estados Unidos . El gobierno de Mark Carney desafía a Donald Trump y escala el conflicto comercial entre los países. Ahora Ottawa anticipó que establecerá gravámenes a 700 productos importados del sur de la frontera, en respuesta a que el sábado el gobierno del republicano le impusiera aranceles del 50% a productos canadienses. La medida entrará en vigor desde el 8 de septiembre.

El gobierno de Mark Carney desafía a Donald Trump y escala el conflicto comercial entre los países. Ahora Ottawa anticipó que establecerá gravámenes a 700 productos importados del sur de la frontera, en respuesta a que el sábado el gobierno del republicano le impusiera aranceles del 50% a productos canadienses. La medida entrará en vigor desde el 8 de septiembre. Roger Federer volvió al US Open. El suizo de 45 años, ganador de 20 torneos de Grand Slam y cinco títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos, fue ovacionado por cerca de 23.000 espectadores que lo recibieron de pie. Jugó una exhibición frente a Andy Roddick, una suerte de despedida del torneo que nunca tuvo oficialmente. Su última aparición en Flushing Meadows fue en 2019, cuando cayó en cuartos de final.

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