“Dejemos de ocultar la menstruación”: la ministra de Género, Ayelén Mazzina, opinó sobre el incidente de Jujuy Jiménez en el programa de Georgina Barbarossa

Un video de un puñado de segundos que en instantes se volvió viral. La modelo y columnista Sofía “Jujuy” Jiménez protagonizó un inesperado momento al aire en el programa A la Barbarossa, en Telefe. Mientras bailaba, la joven fue advertida por Georgina Barbarossa por una mancha de sangre de menstruación en su pantalón. “Tenés manchado el pantalón, no pasa nada”, señaló la conductora. La escena no tardó en volverse viral.

Sofia Jujuy sufrió un percance en vivo

Afectada por la situación, Jiménez reaccionó: “Ay, no, no, no... Ay, estoy temblando, Georgi”. “Nos pasa a todas las mujeres, así que tranquila. Andá a cambiarte y ya venís”, contestó Barbarossa. “Ay, no, qué vergüenza”, contestó la modelo, quien de inmediato salió del aire y abandonó el estudio con los ojos al borde del llanto.

De regreso en el estudio, Jiménez se disculpó por la situación vivida. “Chicos, perdón”, dijo, antes de sentarse. “Nos pasa a todas las mujeres, tesoro”, contesto Barbarossa con un abrazo a la columnista de su programa. “La gente está mandando muchos mensajitos, muchas gracias. Es verdad, nos puede pasar a todas. Naturalicémoslo, [estoy] orgullosa de ser mujer”, agregó la modelo.

Así volvía Jujuy al estudio en #ALaBarbarossa pic.twitter.com/luUFf0Onys — Real Time 📈 (@RealTimeRating) January 31, 2023

Frente al caso, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, utilizó su perfil en las redes para hacer alusión al episodio. “¡Ningún accidente!”, exclamó la funcionaria, y evaluó: “Lo que sucedió en #ALaBarbarossa es algo que nos pasa a todas las personas que menstruamos 1 vez al mes, durante más 40 años de nuestras vidas. Que no nos de vergüenza. Dejemos de ocultar la menstruación”.

¡Ningún accidente! Lo que sucedió en #ALaBarbarossa es algo que nos pasa a todas las personas que menstruamos 1 vez al mes, durante más 40 años de nuestras vidas. Que no nos de vergüenza. Dejemos de ocultar la menstruación. pic.twitter.com/KMRuTMjevI — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) January 31, 2023

Y siguió: “Por eso, desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad trabajamos una línea que promueve el acceso a la información y a la copa menstrual de manera igualitaria #MenstruarEsPolítico”.

A las repercusiones se sumaron incluso otras mujeres del universo televisivo, de los negocios y del espectáculo. “Lo que le paso a Jujuy (en realidad no le paso nada, simplemente se vio algo q no se suele ver), me paso MIL VECES. A veces te indispones antes de la fecha (las mujeres no somos relojes) A veces tu copita, toallita, tampon, no resiste (sobre todo si menstruas mucho)”, dijo Connie Ansaldi.

Lo que le paso a Jujuy (en realidad no le paso nada, simplemente se vio algo q no se suele ver), me paso MIL VECES.

A veces te indispones antes de la fecha (las mujeres no somos relojes)

A veces tu copita, toallita, tampon, no resiste (sobre todo si menstruas mucho) — 🅲🅾🅽🅽🅸🅴 (@connieansaldi) January 31, 2023

“A Jujuy se la ve muy afectada. La entiendo. La pregunta es ¿qué en torno a la situación dada, la hace sentir así? Hay conceptos subyacentes (de la menstruación)ahí: ¿nos hace ver mal? ¿Afecta mi imagen? ¿Genera burlas de otros? ¿Me veo ridícula? Año 2023. Tanto para revisar aún ”, evaluó la abogada Marina Benítez Demtschenko.

A Jujuy se la ve muy afectada. La entiendo. La pregunta es ¿qué en torno a la situación dada, la hace sentir así? Hay conceptos subyacentes (de la menstruación)ahí: ¿nos hace ver mal? ¿Afecta mi imagen? ¿Genera burlas de otros? ¿Me veo ridícula? Año 2023. Tanto para revisar aún. — Marina Benítez Demtschenko (@marbendem) January 31, 2023

